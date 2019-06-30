رياضة

الأهلي يطلب التعاقد مع الدبابة المالية «أليو ديانج»

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
الأهلي
الأهلي
كشفت مصادر في النادي الأهلي، أن لجنة التعاقدات بالنادي أرسلت فاكسًا رسميا لنادي مولودية الجزائر بشأن الحصول على خدمات المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رغبته في التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع لتدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة. وتقدم مسؤولو الأهلي بخطاب رسمي لنظيره الجزائري من أجل الاستفسار عن مدى إمكانية التعاقد مع اللاعب المالي صاحب الـ22 عامًا، وتحديد القيمة المادية التي تناسبهم، من أجل إتمام الصفقة.
من جانبها نشرت صحيفة competition الجزائرية التي تصدر باللغة الفرنسية أن إدارة الأهلي اقتربت بشدة من حسم صفقة لاعب الوسط المدافع في فريق المولودية وذلك مقابل 1.2 مليون دولار. وأضافت أن الأهلي عرض 650 ألف يورو كعرض مبدئي لكن إدارة النادي الجزائري طلبت الحصول على 1.5 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيل
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مفاجآت في تشكيل الفراعنة أمام أوغندا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام منتخب أوغندا في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، باهر المحمدي ، أيمن أشرف - نبيل عماد "دونجا" - محمد النني - عبد الله السعيد - محمد صلاح - محمد حسن "تريزيجيه" - أحمد حسن "كوكا".
منتخب-غينيا‎ (1)

كان 2019..غينيا تهزم بوروندي وتتمسك بالأمل في التأهل

حقق المنتخب الغينى بقيادة المدير الفنى بول بوت، الفوز على نظيره المنتخب البوروندي بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب السلام، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتى تضم كلا من منتخبى نيجيريا ومدغشقر. وسجل هدفى المباراة لصالح المنتخب الغينى المهاجم محمد ياتارا ، حيث أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ثم عزز تقدم منتخب غينيا بهدف ثانٍ فى الدقيقة 52 من عمر المباراة ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية قد تساهم في صعوده ضمن أفضل ثوالث.
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مدغشقر تصنع التاريخ وتتصدر مجموعتها في كأس الأمم

واصل منتخب مدغشقر عروضه الرائعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب نيجيريا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يتصدر منتخب مدغشقر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بينما تجمد رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتذيل بوروندي المجموعة دون رصيد.
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كهربا-الزمالك (1)

مصدر مُقرب من كهربا يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

كشف مصدر مُقرب من محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأخبار المُنتشرة في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بشأن انتقاله لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث قال المصدر: "كل ما يُقال عن توقيع كهربا للأهلي ليس صحيحا على الإطلاق، وغير حقيقي". وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن محمود كهربا يحترم تماما عقده الممتد مع نادي الزمالك، ولن يوقع لأي فريق آخر مهما كان اسمه وقيمته، دون علم مسؤولي الزمالك".
فلوران-إيبنجي

مدرب الكونغو الديمقراطية.. قاهر الأندية المصرية

"فرصتنا كبيرة في الصعود وأعتقد أننا سنذهب بعيدا"، كانت تلك كلمات فلوران إيبينجي، مدرب الكونغو الديمقراطية، في حواره مع موقع الاتحاد الإفريقي قبل بداية مشاركته في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، حيث يستعد لمواجهة المنتخب الوطني اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات، ويأمل إيبينجي في إعادة الكونغو إلى منصات التتويج من جديد، خاصة أن الكونغو سبق أن تُوجت بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل في إثيوبيا 1968، وفي مصر عام 1974، وهو الأمر الذي يسعى لتكراره الشهر الجاري، خاصة أنه قاد الكونغو لاقتناص المركز الثالث في كان 2015.
على-معلول

كيف تأثر أداء تونس أمام أنجولا بسبب غياب علي معلول؟

يبدو أن قرار آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي باستبعاد علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي ونسور قرطاج، من قائمة الفريق المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، قد يكلف المنتخب التونسي الكثير خاصة بعد أن سقط في فخ التعادل أمام نظيره الأنجولي، بهدف لكل منها، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة المشاركة في كان 2019، بهذه النتيجة تقاسم المنتخبان نقطتي التعادل، في انتظار مباراة منتخب مالي وموريتانيا التي ستجمعهما في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين.
منتخب-الجزائر-2014

مدرب الجزائر: مصر أعطتنا درس.. وهذا هو المرشح للقب

يرى جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن منتخب محاربي الصحراء ليس من ضمن المرشحين للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا وحتى 19 يوليو المقبل. وأضاف بلماضي، خلال تصريحاته، مساء السبت، بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام كينيا، اليوم الأحد، أنه يعتبر المنتخب السنغالي المرشح الأول للقب البطولة، لكن منتخب بلاده سيخوض مبارياته في البطولة بكل قوة وتركيز. وأشار مدرب الجزائر إلى أن مباراة مصر وزيمبابوي، كانت درسًا مهمًا لفريقه قبل مواجهة كينيا يوم الأحد، لتقديم مباراة قوية دون النظر عن اسم وتاريخ المنافس.
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