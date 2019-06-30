الأهلي يطلب التعاقد مع الدبابة المالية «أليو ديانج»

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

الأهلي

كشفت مصادر في النادي الأهلي، أن لجنة التعاقدات بالنادي أرسلت فاكسًا رسميا لنادي مولودية الجزائر بشأن الحصول على خدمات المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رغبته في التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع لتدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة. وتقدم مسؤولو الأهلي بخطاب رسمي لنظيره الجزائري من أجل الاستفسار عن مدى إمكانية التعاقد مع اللاعب المالي صاحب الـ22 عامًا، وتحديد القيمة المادية التي تناسبهم، من أجل إتمام الصفقة.

من جانبها نشرت صحيفة competition الجزائرية التي تصدر باللغة الفرنسية أن إدارة الأهلي اقتربت بشدة من حسم صفقة لاعب الوسط المدافع في فريق المولودية وذلك مقابل 1.2 مليون دولار. وأضافت أن الأهلي عرض 650 ألف يورو كعرض مبدئي لكن إدارة النادي الجزائري طلبت الحصول على 1.5 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيل