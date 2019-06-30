السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة العشرين

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأحد، إلى أرض الوطن، قادمًا من اليابان بعد زيارة استغرقت عدة أيام، شارك خلالها فى "قمة العشرين" بمدينة أوساكا اليابانية. وتأتى زيارة السيسى، إلى اليابان للمشاركة فى قمة العشرين تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة. وعقد الرئيس السيسى، خلال مشاركته فى قمة العشرين، لقاءات جماعية وثنائية، شملت 8 من زعماء أهم وأكبر دول العالم، فضلا عن لقاءات مثمرة مع 4 من كبار المسؤولين الدوليين.

وتوجه الرئيس السيسي، الأربعاء الماضي، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى