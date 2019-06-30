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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة العشرين

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأحد، إلى أرض الوطن، قادمًا من اليابان بعد زيارة استغرقت عدة أيام، شارك خلالها فى "قمة العشرين" بمدينة أوساكا اليابانية. وتأتى زيارة السيسى، إلى اليابان للمشاركة فى قمة العشرين تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة. وعقد الرئيس السيسى، خلال مشاركته فى قمة العشرين، لقاءات جماعية وثنائية، شملت 8 من زعماء أهم وأكبر دول العالم، فضلا عن لقاءات مثمرة مع 4 من كبار المسؤولين الدوليين.
وتوجه الرئيس السيسي، الأربعاء الماضي، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى
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عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يصدق على ربط الموازنة العامة لسنة «2019-2020»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019- 2020، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد. ووافق مجلس النواب بشكل نهائي في أثناء جلسته العامة، في 24 يونيو الجاري، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
عدادا-كهرباء (2)

الزيادة تطبق غدا.. اعرف أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

بزيادة 14,9% عن العام الماضي، تُطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الإثنين، الأول من شهر يوليو، الأسعار الجديدة على مختلف شرائح الاستهلاك التي أعلنت عنها الوزارة رسميًّا أكثر من مرة. وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال في مؤتمر الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، الذي أقيم في 21 مايو الماضي، إن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ 23%، لافتا إلى أن خطة رفع الدعم كان من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2019. وأوضح الوزير أنه مع ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (1)

قبل إطلاقها غدا.. تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل

تُطلق محافظة بورسعيد، غدا الإثنين، الأول من يوليو، إشارة بدء منظومة التأمين الصحي الشامل ولمدة شهرين تجريبيا، إذ انتهت وزارة الصحة من وضع اللمسات الأخيرة للمنظومة الجديدة بعد إعادة تأهيل وتجهيز 30 مركز صحة رعاية أولية، و7 مستشفيات عامة ومركزية بأحدث الأجهزة والمعامل والمستلزمات العلاجية وميكنتها لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لجميع المواطنين بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وارتفعت ميزانية تطبيق المشروع في محافظة بورسعيد من 661 مليون جنيه إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك في أعمال تطوير وإنشاء المستشفيات والتجهيزات الطبية المختلفة.
نقابة-الأطباء

انتخابات نقابة الأطباء.. صراع الاستقلال والتجديد

ساعات قليلة متبقية على غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، حيث بلغ عدد المرشحين على مقعد نقيب أطباء مصر حتى اليوم 16 مرشحًا، بينما بلغ إجمالي المرشحين على جميع المقاعد فوق السن وتحت السن والنقابات الفرعية 98 مرشحًا، وما إن قاربت اللجنة على غلق باب الترشح حتى بدأت حرب التصريحات بين المرشحين الذين انقسموا إلى فئتين، واحدة تدعو لضرورة التجديد وضخ دماء جديدة بالنقابة، وأخرى تدعم تيار الاستقلال.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يدعو لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إن أطر حوكمة النظام الاقتصادي والمالي العالمي لا تزال بحاجة لإصلاح يعكس مشاركة العالم النامي في عملية اتخاذ القرار بشكل عادل وشفاف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالدول الإفريقية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف المحكوم بالقواعد. ودعا السيسي، في كلمته التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا، إلى ضرورة إبرام شراكات جادة مع مجموعة العشرين لتحقيق التنمية في قارة أفريقيا وفق الخطط والبرامج الوطنية لدول القارة السمراء.
بدء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين بأوساكا -

تتحكم في 75% من تجارة العالم/ مكاسب مصر من قمة الـ20

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين والتي تعقد بمدينة أوساكا اليابانية، ويمثل الرئيس 54 دولة إفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وتعد هذه القمة أحد أبرز المنتديات الاقتصادية الدولية، إن لم تكن أهمها، أولا لحضور رؤساء أكبر الدول العالمية، بالإضافة لحضور عدد كبير من رجال المال والأعمال والمنظمات الدولية الفاعلة. وقمة مجموعة العشرين (‏G20‎‏)، هي عبارة عن منتدى تأسس عام 1999م، مكون من 19 دولة عضوة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
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ألمانيا ترفع الحظر عن سفر السياح إلى طابا

صرح الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، اليوم السبت، بأن وزارة الخارجية الألمانية أدخلت، أمس الجمعة، تعديلات على إرشادات سفر السائحين الإلمان إلى مصر، وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، موضحا أن هذا التعديل من شأنه زيادة معدلات تدفق السياحة الألمانية إلى منطقه جنوب سيناء، خاصة بعد نجاح جهود السفارة المصرية ببرلين لتسيير وزيادة عدد رحلات شارتر المباشرة من المدن الألمانية إلى مدينة شرم الشيخ.
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الخليج الكويتية: السيسي رسخ مكانة مصر كدولة قائدة

كتب رئيس تحرير مجلة "الخليج" الكويتية أحمد إسماعيل بهبهاني، في افتتاحية المجلة، اليوم السبت، مقالات تحت عنوان "كم أنتِ عظيمة يا مصر"، قال فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في فرض وترسيخ وجود ومكانة مصر مرة أخرى على الساحتين الإقليمية والعالمية، كدولة رائدة وقائدة، تشارك في معالجة كل الأزمات التي تواجه المنطقة، وتسهم بنصيب وافر في تكريس أمنها واستقرارها، مشددا على أن السيسي، استطاع أن يستعيد العلاقات الطيبة والقوية لمصر مع كل دول المنطقة والعالم، خاصة أشقاءها في مجلس التعاون الخليجي، وأن ينوع أيضا في ارتباطات مصر شرقا وغربا.
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