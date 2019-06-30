رياضة

مدغشقر تصنع التاريخ وتتصدر مجموعتها في كأس الأمم

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
مدغشقر
مدغشقر
واصل منتخب مدغشقر عروضه الرائعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب نيجيريا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يتصدر منتخب مدغشقر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بينما تجمد رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتذيل بوروندي المجموعة دون رصيد.
المباراة شهدت تفوقا كبيرا من جانب منتخب مدغشقر الذي واصل عروضه القوية في البطولة واستطاع أن يحكم سيطرته على المباراة منذ البداية وتمت ترجمة هذه السيطرة إلى هدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق الينا نومينجانهاري الذي استغل خطأ دفاع نيجيريا وسجل أول أهداف اللقاء وهو ما منحهم ثقة أكبر وواصلوا ضغطهم على منتخب
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مران-المنتخب‎ (5)

مفاجآت في تشكيل الفراعنة أمام أوغندا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام منتخب أوغندا في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، باهر المحمدي ، أيمن أشرف - نبيل عماد "دونجا" - محمد النني - عبد الله السعيد - محمد صلاح - محمد حسن "تريزيجيه" - أحمد حسن "كوكا".
منتخب-غينيا‎ (1)

كان 2019..غينيا تهزم بوروندي وتتمسك بالأمل في التأهل

حقق المنتخب الغينى بقيادة المدير الفنى بول بوت، الفوز على نظيره المنتخب البوروندي بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب السلام، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتى تضم كلا من منتخبى نيجيريا ومدغشقر. وسجل هدفى المباراة لصالح المنتخب الغينى المهاجم محمد ياتارا ، حيث أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ثم عزز تقدم منتخب غينيا بهدف ثانٍ فى الدقيقة 52 من عمر المباراة ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية قد تساهم في صعوده ضمن أفضل ثوالث.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي يطلب التعاقد مع الدبابة المالية «أليو ديانج»

كشفت مصادر في النادي الأهلي، أن لجنة التعاقدات بالنادي أرسلت فاكسًا رسميا لنادي مولودية الجزائر بشأن الحصول على خدمات المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رغبته في التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع لتدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة. وتقدم مسؤولو الأهلي بخطاب رسمي لنظيره الجزائري من أجل الاستفسار عن مدى إمكانية التعاقد مع اللاعب المالي صاحب الـ22 عامًا، وتحديد القيمة المادية التي تناسبهم، من أجل إتمام الصفقة.
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مدغشقر-و غينيا‎ (1)

«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
منتخب-مدغشقر‎

مدغشقر تستهل مشاركتها الأولى في الكان بمواجهة غينيا

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما تواجه غينيا نظيرتها مدغشقر في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب الإسكندرية، وتشارك مدغشقر في الكان للمرة الأولى في تاريخها بعدما حلت في المركز الثاني في التصفيات برصيد 10 نقاط خلف المتصدر السنغال، بينما تشارك غينيا في البطولة للمرة الـ12 في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى المباراة النهائية في نسخة إثيوبيا عام 1976 وخسرت حينها أمام المغرب.
منتخب-نيجيريا‎ (1)

كان 2019.. نسور نيجيريا يسعون لافتراس عصافير بوروندي

يلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، منتخبا نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين الهجوم النيجيري القوي بقيادة أوديون إيجالو وأحمد موسى ومن خلفهما أليكس إيوبي ودفاع بوروندي الذي أثبت كفاءته في التصفيات وفي مباريات الفريق الودية رغم قلة الخبرة، فيما يقود سايدو بيراهينو هجوم بوروندي في مواجهة الدفاع النيجيري الذي ينتظر أن يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط المدافع جون ميكيل إيوبي للتصدي لهجمات العصافير.
منتخب-زيمبابوى

لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
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