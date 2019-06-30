مدغشقر تصنع التاريخ وتتصدر مجموعتها في كأس الأمم

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

مدغشقر

واصل منتخب مدغشقر عروضه الرائعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب نيجيريا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يتصدر منتخب مدغشقر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بينما تجمد رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتذيل بوروندي المجموعة دون رصيد.

المباراة شهدت تفوقا كبيرا من جانب منتخب مدغشقر الذي واصل عروضه القوية في البطولة واستطاع أن يحكم سيطرته على المباراة منذ البداية وتمت ترجمة هذه السيطرة إلى هدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق الينا نومينجانهاري الذي استغل خطأ دفاع نيجيريا وسجل أول أهداف اللقاء وهو ما منحهم ثقة أكبر وواصلوا ضغطهم على منتخب