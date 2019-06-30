رياضة

كان 2019..غينيا تهزم بوروندي وتتمسك بالأمل في التأهل

تحرير:محمد جمال ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
منتخب غينيا
منتخب غينيا
حقق المنتخب الغينى بقيادة المدير الفنى بول بوت، الفوز على نظيره المنتخب البوروندي بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب السلام، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتى تضم كلا من منتخبى نيجيريا ومدغشقر. وسجل هدفى المباراة لصالح المنتخب الغينى المهاجم محمد ياتارا ، حيث أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ثم عزز تقدم منتخب غينيا بهدف ثانٍ فى الدقيقة 52 من عمر المباراة ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية قد تساهم في صعوده ضمن أفضل ثوالث.
الفوز رفع رصيد المنتخب الغينى إلى أربع نقاط في المركز الثالث جمعها من ثلاث مباريات، فاز فى مباراة، وتعادل فى أخرى، وخسر فى مواجهة واحدة أمام منتخب نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات عندما نجح النسور الخضراء في الفوز بهدف نظيف. على الجانب الآخر احتل منتخب بوروندي "السنونو" المركز الرابع فى
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مفاجآت في تشكيل الفراعنة أمام أوغندا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام منتخب أوغندا في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، باهر المحمدي ، أيمن أشرف - نبيل عماد "دونجا" - محمد النني - عبد الله السعيد - محمد صلاح - محمد حسن "تريزيجيه" - أحمد حسن "كوكا".
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مدغشقر تصنع التاريخ وتتصدر مجموعتها في كأس الأمم

واصل منتخب مدغشقر عروضه الرائعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب نيجيريا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يتصدر منتخب مدغشقر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بينما تجمد رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتذيل بوروندي المجموعة دون رصيد.
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الأهلي يطلب التعاقد مع الدبابة المالية «أليو ديانج»

كشفت مصادر في النادي الأهلي، أن لجنة التعاقدات بالنادي أرسلت فاكسًا رسميا لنادي مولودية الجزائر بشأن الحصول على خدمات المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رغبته في التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع لتدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة. وتقدم مسؤولو الأهلي بخطاب رسمي لنظيره الجزائري من أجل الاستفسار عن مدى إمكانية التعاقد مع اللاعب المالي صاحب الـ22 عامًا، وتحديد القيمة المادية التي تناسبهم، من أجل إتمام الصفقة.
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مدرب مدغشقر: ما حققناه مفاجأة للجميع

أبدى نيكولاس دوبوى المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، سعادته بالنتيجة التى حققها منتخبه أمام نظيره البوروندى، حيث قال فى المؤتمر الصحفى الذى عقب المباراة: "ما نحن فيه إنجاز كبير، وبمثابة مفاجأة للجميع". وحقق منتخب مدغشقر، فوزًا تاريخيًّا على منتخب بوروندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد ماركو إلايماهاريتا في الدقيقة 77.
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مدرب بوروندى عن الخسارة: الطقس أثر على أداء اللاعبين

كشف المدير الفنى لمنتخب بوروندي أوليفييه نيونجيكو، عن سبب خسارة فريقة من منتخب مدغشقر، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على استاد الإسكندرية، حيث قال فى تصريحات فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "هذه ليست أول تجربة على الصعيد الإفريقي، ولاعبو المنتخب قدموا مباراة جيدة، لكن الفريق كان يشعر بالإجهاد، خاصة بعد خوض مباراة صعبة أمام المنتخب النيجيرى فى أول مباراة فى البطولة الإفريقية". وأضاف: "ظروف الطقس أيضا أثرت على لاعبى المنتخب، لكن لا ننكر وجود بعض الأخطاء، وتغييراتنا للأسف لم تصلح تلك الأخطاء".
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مفاجأة في تشكيلة بوروندى أمام مدغشقر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب بوروندي بقيادة المدير الفنى أوليفييه نيونجيكو، التشكيل الرسمي الذى سيواجه به نظيره مدغشقر بقيادة المدير الفنى نيكولاس دوبوى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، والتى ستقام على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر. وتقع بوروندي فى المجموعة الثانية مع غينيا ومدغشقر ونيجيريا التى ضمنت التأهل رسميا لدور الـ16 بعد فوزها بالأمس على غينيا.
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«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
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