كان 2019..غينيا تهزم بوروندي وتتمسك بالأمل في التأهل

تحرير:محمد جمال ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

منتخب غينيا

حقق المنتخب الغينى بقيادة المدير الفنى بول بوت، الفوز على نظيره المنتخب البوروندي بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب السلام، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتى تضم كلا من منتخبى نيجيريا ومدغشقر. وسجل هدفى المباراة لصالح المنتخب الغينى المهاجم محمد ياتارا ، حيث أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ثم عزز تقدم منتخب غينيا بهدف ثانٍ فى الدقيقة 52 من عمر المباراة ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية قد تساهم في صعوده ضمن أفضل ثوالث.

الفوز رفع رصيد المنتخب الغينى إلى أربع نقاط في المركز الثالث جمعها من ثلاث مباريات، فاز فى مباراة، وتعادل فى أخرى، وخسر فى مواجهة واحدة أمام منتخب نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات عندما نجح النسور الخضراء في الفوز بهدف نظيف. على الجانب الآخر احتل منتخب بوروندي "السنونو" المركز الرابع فى