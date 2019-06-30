رياضة

مفاجآت في تشكيل الفراعنة أمام أوغندا

تحرير:كريم أحمد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام منتخب أوغندا في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، باهر المحمدي ، أيمن أشرف - نبيل عماد "دونجا" - محمد النني - عبد الله السعيد - محمد صلاح - محمد حسن "تريزيجيه" - أحمد حسن "كوكا".
وأجرى الجهاز الفني تعديلات على التشكيل حيث تم الدفع بباهر المحمدي بدلا من محمود علاء ونبيل عماد "دونجا" بدلا من طارق حامد واحمد حسن كوكا بدلا من مروان محسن.ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي
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منتخب-غينيا‎ (1)

كان 2019..غينيا تهزم بوروندي وتتمسك بالأمل في التأهل

حقق المنتخب الغينى بقيادة المدير الفنى بول بوت، الفوز على نظيره المنتخب البوروندي بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب السلام، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتى تضم كلا من منتخبى نيجيريا ومدغشقر. وسجل هدفى المباراة لصالح المنتخب الغينى المهاجم محمد ياتارا ، حيث أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ثم عزز تقدم منتخب غينيا بهدف ثانٍ فى الدقيقة 52 من عمر المباراة ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية قد تساهم في صعوده ضمن أفضل ثوالث.
مدغشقر-و غينيا‎ (1)

مدغشقر تصنع التاريخ وتتصدر مجموعتها في كأس الأمم

واصل منتخب مدغشقر عروضه الرائعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب نيجيريا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يتصدر منتخب مدغشقر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بينما تجمد رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتذيل بوروندي المجموعة دون رصيد.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي يطلب التعاقد مع الدبابة المالية «أليو ديانج»

كشفت مصادر في النادي الأهلي، أن لجنة التعاقدات بالنادي أرسلت فاكسًا رسميا لنادي مولودية الجزائر بشأن الحصول على خدمات المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رغبته في التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع لتدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة. وتقدم مسؤولو الأهلي بخطاب رسمي لنظيره الجزائري من أجل الاستفسار عن مدى إمكانية التعاقد مع اللاعب المالي صاحب الـ22 عامًا، وتحديد القيمة المادية التي تناسبهم، من أجل إتمام الصفقة.
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مران-المنتخب‎ (5)

المنتخب يستعين بمدرب أحمال ألماني بعد إصابة جنش

علمت "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل استقر أجيري على هذا المدرب وهو ألماني الجنسية يدعى "كريس" وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك وبحسب مصادر في جهاز المنتخب، فإن المدير الفني أبدى قلقه بشأن الحمل التدريبي على اللاعبين والخوف من تعرضهم للإصابات وكذلك انخفاض اللياقة البدنية في الشوط الثاني خلال البطولة وهو ما يتسبب في تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة من المباريات.
عمرو-وردة (3)

أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
مصر-والكونغو (10)

مدرب الكونغو: كنا الأفضل في لقاء مصر

قال فلوران إبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه كان أفضل في مباراته أمام منتخب مصر، وقدم مستوى أفضل من المباراة الأولى، واستطاع أن يهدد مرمى الفراعنة في أوقات كثيرة من اللقاء. وأوضح مدرب الكونغو أن فريقه كان عليه أن يكون أكثر جرأة على مرمى منتخب مصر من أجل إحراز الأهداف، خاصة أنهم صنعوا أكثر من فرصة للتسجيل، مؤكدًا أنهم حاولوا اللعب من الناحية اليمنى للفراعنة لكن وجود صلاح حال دون ذلك بل إن الأخير استطاع أن يستغل الاخطاء والمساحات ويسجل الهدف الثاني لمصر.
مصر-والكونغو (5)

أجيري: المنتخب لن يقف على أحد والتغييرات تصنع الفارق

علق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني على فوز الفراعنة في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا. وبدا أجيري المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بتوجيه التحية للمدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية على الأداء الذي قدمه فريقه. وقال أجيري: «أود أن أهنئ مدرب الكونغو على المستوى الذي ظهر به فريقه خاصة في الشوط الثاني من اللقاء لأنهم كانوا الأفضل».
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