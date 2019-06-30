مؤلف «الفيل الأزرق 2» يروج له بصورة من الكواليس

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

الفيل الأزرق2

روج الفنان أحمد مراد للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، ونشر صورة تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز عبر صفحته على «إنستجرام» وكتب عليها: "يحيى راشد، كواليس تصوير الفيل الأزرق 2». تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج الدكتور يحيى الذي يجسده كريم عبدالعزيز، من لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة سيدات في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته.

ومن المقرر أن يشارك العمل فى موسم عيد الأضحي المقبل، وبدأت الحملة الترويجية له عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقاموا بطرح البرومو الدعائي له والبوسترات الخاصة بكل أبطال العمل. انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني من "الفيل الأزرق 2"، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق