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مؤلف «الفيل الأزرق 2» يروج له بصورة من الكواليس

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
الفيل الأزرق2
الفيل الأزرق2
روج الفنان أحمد مراد للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، ونشر صورة تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز عبر صفحته على «إنستجرام» وكتب عليها: "يحيى راشد، كواليس تصوير الفيل الأزرق 2». تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج الدكتور يحيى الذي يجسده كريم عبدالعزيز، من لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة سيدات في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته.
ومن المقرر أن يشارك العمل فى موسم عيد الأضحي المقبل، وبدأت الحملة الترويجية له عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقاموا بطرح البرومو الدعائي له والبوسترات الخاصة بكل أبطال العمل.  انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني من "الفيل الأزرق 2"، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق
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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يواصل تفوقه اليومي

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لماذا يظهر أبطال الفيل الأزرق2 «مقلوبين»في بوستراته؟

شارك الفنان إياد نصار، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوستر لفيلم الفيل الأزرق 2، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث ظهر عليه "مقلوبًا" رأسًا على عقب، وكتب: "د. أكرم.. غيور وبيفهم في لغة الجسد"، في إشارة منه إلى ملمح من الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم. وكان الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يقدم الشخصية الرئيسية في الفيلم، نشر الأربعاء الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، "بوستر" للعمل، ظهر فيه "مقلوبًا" أيضًا، وعلق قائلا: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا".
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كريم عبدالعزيز «مقلوب» في بوستر «الفيل الأزرق 2»

نشر الفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، "بوستر" فيلمه الجديد "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، الذي سيطرح في دور السينما خلال عيد الأضحى المقبل. وظهر كريم مقلوبًا رأسًا على عقب في "البوستر"، وهو يرتدي زيًّا يبدو وكأنه من الحقبة المملوكية، وكتب: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي، باللغة الإنجليزية على المنشور قائلة: "لا أستطيع الانتظار"، فيما أبدى الجمهور حماسه للفيلم، الذي يعود به "عبدالعزيز" بعد غياب.
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السينما تنقذ موسم هؤلاء النجوم بعدما رفضتهم الدراما

هناك وجوه اعتاد الجمهور رؤيتها فى الدراما الرمضانية سواء بشكل دائم أو متقطع، وينتظر المشاهدون مسلسلاتهم عند معرفتهم بمشاركتهم خلال السباق الرمضاني، لكن هناك الكثير منهم لم يكن موفقا هذا العام، ولم يستطع المشاركة فى الدراما الرمضانية بسبب التغييرات التي طرأت عليها، ولم يكن أمام هؤلاء النجوم سوى إلقاء أنفسهم فى أحضان السينما التي تشهد تحولا كبيرا خلال 2019، على مستوى الأعمال الفنية التي عرضت وغيرها التي تنتظر العرض، بالفعل نجحت الشاشة الذهبية في أن تعوض البعض عن غيابهم من الشاشة الصغيرة، مع نيلهم الكثير من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.
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تريلر الفيل الأزرق 2| هند صبري تطارد كريم في كوابيسه

منذ أن تم طرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» واحتل سريعًا هاشتاج #الفيل_الأزرق2 «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع يتحدثون عن الفيلم والمشاهد التي تضمنها البرومو، التي تكشف الكثير بشأن قصة الجزء الثاني، لكن في الوقت نفسه لم يفصخ عن الحبكة الدرامية بالكامل، وكان كافيًا لجذب اهتمام الجمهور، الذى يترقب موعد نزول العمل لمشاهدته، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حقق الجزء الأول، وتخطت إيراداته 35 مليون جنيه، قبل 5 سنوات، وكان رقمًا كبيرًا حينها على السينما المصرية.
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