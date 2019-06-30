سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد اجتماع مغلق.. اتفاق بين «العسكري السوداني» و«قوى التغيير»

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
المجلس السعكري السوداني
المجلس السعكري السوداني
برصاص مباشر في الصدر، استقبلت الشرطة السودانية تظاهرات القوى المطالبة بالتغيير وتسليم الحكم في البلاد إلى سلطنة مدنية، وبعد أن سقط أحد المتظاهرين قتيلا، وأصيب آخرون، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" الجميع في الشوارع والميادين إلى التوجه للقصر الرئاسي في الخرطوم، في يوم وُصف بالأوسع في نوعه منذ سقوط الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. الإ أن مصادر كشفت، في تطور مفاجئ للأحداث الساخنة، عن اجتماع مغلق وغير معلن التئم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني.
وبحسب المصادر استمر الاجتماع زهاء الثلاث ساعات، وأن وساطة وطنية جديدة قادها رجل أعمال يُدعى أنيس حجار، أفلحت في جمع الطرفين على طاولة التفاوض وقدم لهم مقترحات جديدة لتجاوز الأزمة.وبحسب صحيفة التيار السودانية، فإن الأطراف اتفقت على مقترح واحد من جملة ثلاثة مقترحات قدمها الوسيط على أن يراجع كل طرف مجموعته
اقرأ المزيد
الجيش الليبي

الجيش الليبي: دمرنا طائرة مسيرة تركية

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها استهدفت طائرة تركية مسيّرة وأسقطتها في مدرج مطار معيتيقة، بحسب والوكالة الألمانية. وأضافت الغرفة أن "القوات قامت بتدمير الطائرة أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة"، حسبما نقل موقع أخبار ليبيا صباح اليوم الخميس. وتابعت أن الطائرة "شنت غارات على أحد تمركزات القوات".
صالح-الغريب (1)

تفاصيل محاولة اغتيال وزير لبناني ومقتل اثنين من حراسه (فيديو)

أعلن وزير شئون النازحين اللبناني صالح الغريب، مقتل اثنين من مرافقيه وإصابة ثالث أثر هجوم على موكبه في محاولة لاغتياله. وكان موكب الوزير تعرض، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبرشمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الشرطة طوقت مكان الحادث الذي وقع في بلدة قبرشمون في الشوف بجبل لبنان وباشرت التحقيق في الحادث. وبحسب قناة الغد الفضائية، فإن الموكب شهد إطلاق نار كثيف في محاولة لاغتيال "الغريب"، كما أن الهجوم جاء بسبب زيارة تفقدية قام بها رئيس التيار الحر في لبنان، جبران باسيل.
صالح-الغريب

3 مصابين في إطلاق نار على موكب وزير لبناني

تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبر شمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقال الغريب، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، إن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن وأحدهم في حالة حرجة. وأضاف الغريب:"كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص". وكانت حالة من التوتر تسود منطقة الشوف بجبل لبنان رفضا لزيارة وزير الخارجية، جبران باسيل.
مظاهرات-السودان (2)

«العسكري السوداني» يرد على دعوات التوجه للقصر الجمهوري

في ظل النداء العاجل الذي أطلقه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، للتوجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، من أجل الضغط وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إلى "اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير"، بحسب "العربية.نت". وقال "حميدتي" في كلمة، اليوم الأحد: "نسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهة"، مضيفًا أن "مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية".
اقرأ المزيد من الأخبار
مظاهرات-السودان (2)

«العسكري السوداني» يرد على دعوات التوجه للقصر الجمهوري

في ظل النداء العاجل الذي أطلقه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، للتوجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، من أجل الضغط وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إلى "اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير"، بحسب "العربية.نت". وقال "حميدتي" في كلمة، اليوم الأحد: "نسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهة"، مضيفًا أن "مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية".
عمر-البشير

عمر البشير يظهر لأول مرة منذ الإطاحة به (فيديو)

للمرة الأولى منذ الإطاحة به، ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأحد، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد، بحسب "رويترز". وذكر شاهد للوكالة، أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
شمس الدين كباشي

الكباشي: البرهان جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة

تفاصيل جديدة عن كواليس فض اعتصام القيادة في الخرطوم، كشف عنها المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي، مؤكدا أن المجلس العسكري "هو الذي أمر بفض الاعتصام" بعدما عقد اجتماعا مع القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على خطوات الفض، مشيرا إلى أن الخطة التي وضعتها القيادة لفض الاعتصام، شهدت "انحرافات"، كاشفا أن نتائج التحقيقات في أحداث فض الاعتصام ستظهر يوم السبت المقبل، مشددا على أن الفريق أول عبد الفتاج البرهان رئيس المجلس العسكري، جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة.
فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (3)

«العسكري السوداني» يعتقل ضباطا لدورهم في فض الاعتصام

أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الخميس، أن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام في الخرطوم بالعنف، بحسب "رويترز". وقال المجلس، إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وإن النتائج ستعلن بعد غدٍ السبت. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في 5 يونيو الجاري، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org