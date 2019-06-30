بعد اجتماع مغلق.. اتفاق بين «العسكري السوداني» و«قوى التغيير»

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

المجلس السعكري السوداني

برصاص مباشر في الصدر، استقبلت الشرطة السودانية تظاهرات القوى المطالبة بالتغيير وتسليم الحكم في البلاد إلى سلطنة مدنية، وبعد أن سقط أحد المتظاهرين قتيلا، وأصيب آخرون، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" الجميع في الشوارع والميادين إلى التوجه للقصر الرئاسي في الخرطوم، في يوم وُصف بالأوسع في نوعه منذ سقوط الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. الإ أن مصادر كشفت، في تطور مفاجئ للأحداث الساخنة، عن اجتماع مغلق وغير معلن التئم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني.

وبحسب المصادر استمر الاجتماع زهاء الثلاث ساعات، وأن وساطة وطنية جديدة قادها رجل أعمال يُدعى أنيس حجار، أفلحت في جمع الطرفين على طاولة التفاوض وقدم لهم مقترحات جديدة لتجاوز الأزمة.وبحسب صحيفة التيار السودانية، فإن الأطراف اتفقت على مقترح واحد من جملة ثلاثة مقترحات قدمها الوسيط على أن يراجع كل طرف مجموعته