محمد هنيدي بجدة لعرض «3 أيام في الساحل» (صور)

تحرير:محمد عبدالمنعم ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

محمد هنيدي

وصل الفنان محمد هنيدي وفريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل" إلى جدة لعرض العمل هناك، حسبما أعلنت صفحة "كايرو شو" المنتجة للمسرحية عبر حسابها على "فيسبوك" وكتب مسئول الصفحة "هنيدي ونجوم الساحل في جدة، وبروفات مكثفة فور الوصول". وتابع: "وصل نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي وأسرة مسرحية 3 أيام في الساحل مدينة جدة في أولى الجولات الخارجية للعمل، استعدادا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءا من الأربعاء المقبل 3 يوليو على "المسرح العربي" الذي تم تشييده على أحدث طراز بمنطقة أبحر.

يشارك فى بطولة العرض المسرحى كل من "بيومى فؤاد، وأحمد فتحى، ومها أبو عوف، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وندا موسى"، ومن إخراج مجدى الهوارى. يذكر أن "هنيدي" نشر منذ فترة البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد، الذي ظهر فيه بحجم "عقلة الإصبع"، وكان مختبئا تحت الأريكة من قط يحاول اصطياده. نجم الكوميديا يجسد في