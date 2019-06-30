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محمد هنيدي بجدة لعرض «3 أيام في الساحل» (صور)

تحرير:محمد عبدالمنعم ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
وصل الفنان محمد هنيدي وفريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل" إلى جدة لعرض العمل هناك، حسبما أعلنت صفحة "كايرو شو" المنتجة للمسرحية عبر حسابها على "فيسبوك" وكتب مسئول الصفحة "هنيدي ونجوم الساحل في جدة، وبروفات مكثفة فور الوصول". وتابع: "وصل نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي وأسرة مسرحية 3 أيام في الساحل مدينة جدة في أولى الجولات الخارجية للعمل، استعدادا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءا من الأربعاء المقبل 3 يوليو على "المسرح العربي" الذي تم تشييده على أحدث طراز بمنطقة أبحر.
يشارك فى بطولة العرض المسرحى كل من "بيومى فؤاد، وأحمد فتحى، ومها أبو عوف، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وندا موسى"، ومن إخراج مجدى الهوارى. يذكر أن "هنيدي" نشر منذ فترة البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد، الذي ظهر فيه بحجم "عقلة الإصبع"، وكان مختبئا تحت الأريكة من قط يحاول اصطياده. نجم الكوميديا يجسد في
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شقيقة ريهام سعيد تكشف حقيقة مرضها: بلاش تأليف

حرصت رانيا شقيقة الإعلامية ريهام سعيد على توضيح حقيقة مرض شقيقتها بعد تداول عدد كبير من الأخبار تفيد بأنه مرض جلدي، وكتبت عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: "للناس اللي عاوزة توضيح، ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف إنه يطلع على العين والمخ، حاجه ملهاش أي علاقه بالجلد واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة، وهي الآن بتخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة، وتابعت: "تصحيح لبعض البوستات الخاطئة موضوع إن جالها ميكروب في الجلد يؤدي إلى تساقط الجلد ده كلام مش صحيح خالص".
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ريهام سعيد: المرض مش هيمنعني من مساعدة الأطفال

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها بدعاء: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها قائلة: "دعواتكم بالشفاء يا رب"، وذلك على خلفية إصابتها ببكتيريا خطرة فى وجهها، وحرص عدد من النجوم على التعليق، منهم أصالة وكتبت "سلامة قلبك يا رهامتي وما تشوفي شر والله يكون معك"، ونجم مسرح مصر أوس أوس معلقًا علق: "سلامتك ألف سلامة وهتبقى زى الفل بإذن الله".
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تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم 30 يونيو

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأحد 30 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
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محمد هنيدى

رحلة هنيدي مع الأطفال.. من «تيمون» إلى «عقلة الإصبع»

"هناك قيم يجب غرسها في الأطفال لأنهم المستقبل، ومن حقهم علينا أن نحميهم من الأفكار السلبية التي قد تأتي من الداخل أو الخارج، ويجب أن نتفاهم معهم بشكل لطيف".. هذا تصريح سابق للفنان محمد هنيدي خلال برنامجه "حدوتة" المذاع على راديو «إينرجي»، وهو برنامج موجه للأطفال، وتعكس هذه الكلمات ما يحاول أن يفعله الكوميديان في أعماله التي يقدمها للصغار، فمشواره مليء بالرسوم المتحركة، التى حقق بعضها نجاحا كبيرا، ونرصد من خلال هذا التقرير الأعمال التي قدمها للأطفال.
محمد هنيدى

محمد هنيدي يوقف عرض «3 أيام في الساحل» لهذا السبب

أوقف النجم محمد هنيدى والقائمون على مسرحية "3 أيام فى الساحل"، عرض العمل على مسرح كايرو شو، حيث قدمت لآخر مرة يوم الجمعة الماضي، على أن يتم تحديد موعد استئناف عرضها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا بعدما أعلن هنيدي، قبل عدة أيام، مشاركته في موسم عيد الأضحى المقبل، بفيلم "كينج سايز" الذي لم يصور منه سوى يوم واحد فقط. المسرحية عرضت أول أيام عيد الفطر الماضى وحققت إيرادات عالية، لتحافظ على النجاح الذي حصدته منذ عرضها بداية من الموسم الشتوى.
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أفلام جديدة تستعد للمنافسة| «هنيدي» بحجم عقلة الإصبع

انتعاشة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذا العام، بعد الأزمة الدرامية التى شهدها رمضان 2019، والتي حالت دون مشاركة الكثير من النجوم خلال الشهر الكريم، ليتجهوا إلى السينما، التي تشهد هذا العام نقل نوعية على مستوى الأفلام التي تم عرضها على مدار المواسم المختلفة والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، فلم تعد السينما قاصرة على الأفلام التجارية التي تمتزج بالخلطة الشعبية؛ والتى لا تخلو من المطرب والراقصة، وأصبح هناك تواجد كبير لأفلام الأكشن والرومانسية والدراما.
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تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف.. لا يزال بالعناية

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شائعة وفاة الفنان عزت أبو عوف، مؤكدًا لـ"التحرير" أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن الفنان الكبير لا زال يرقد داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاص، ولا صحة لخبر وفاته. بينما قالت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، في تصريحات لها، إن حالته الصحية تحسنت قليلًا عن الأيام الماضية، لكنه ما زال في العناية المركزة، مشيرة إلى أنه استفاق من حالة عدم الإدراك التي مرّ بها مؤخرًا، مطالبةً جمهوره ومحبيه بالدعاء له، مشيرة إلى أن الأطباء أوصوا بعدم مغادرته المستشفى حتى يستكمل علاجه.
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