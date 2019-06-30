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تفاصيل محاولة اغتيال وزير لبناني ومقتل اثنين من حراسه (فيديو)

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م
صالح الغريب
صالح الغريب
أعلن وزير شئون النازحين اللبناني صالح الغريب، مقتل اثنين من مرافقيه وإصابة ثالث أثر هجوم على موكبه في محاولة لاغتياله. وكان موكب الوزير تعرض، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبرشمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الشرطة طوقت مكان الحادث الذي وقع في بلدة قبرشمون في الشوف بجبل لبنان وباشرت التحقيق في الحادث. وبحسب قناة الغد الفضائية، فإن الموكب شهد إطلاق نار كثيف في محاولة لاغتيال "الغريب"، كما أن الهجوم جاء بسبب زيارة تفقدية قام بها رئيس التيار الحر في لبنان، جبران باسيل.
وكان هدف اجتماع رئيس الوزراء اللبناني عقد لقاء مع شيخ عقل الموحدين الدروز غير المقرب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.ولفتت القناة إلى أنه كانت هناك تجمعات لقطع الطريق عن وصول الوزير جبران باسيل، وأثر هذا التوتر حدث إطلاق النار على موكب صالح الغريب، لافتة إلى أنه ربما حاول موكب العبور بالقوة
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الجيش الليبي

الجيش الليبي: دمرنا طائرة مسيرة تركية

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها استهدفت طائرة تركية مسيّرة وأسقطتها في مدرج مطار معيتيقة، بحسب والوكالة الألمانية. وأضافت الغرفة أن "القوات قامت بتدمير الطائرة أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة"، حسبما نقل موقع أخبار ليبيا صباح اليوم الخميس. وتابعت أن الطائرة "شنت غارات على أحد تمركزات القوات".
المجلس العسكري السوداني

بعد اجتماع مغلق.. اتفاق بين «العسكري السوداني» و«قوى التغيير»

برصاص مباشر في الصدر، استقبلت الشرطة السودانية تظاهرات القوى المطالبة بالتغيير وتسليم الحكم في البلاد إلى سلطنة مدنية، وبعد أن سقط أحد المتظاهرين قتيلا، وأصيب آخرون، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" الجميع في الشوارع والميادين إلى التوجه للقصر الرئاسي في الخرطوم، في يوم وُصف بالأوسع في نوعه منذ سقوط الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. الإ أن مصادر كشفت، في تطور مفاجئ للأحداث الساخنة، عن اجتماع مغلق وغير معلن التئم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني.
صالح-الغريب

3 مصابين في إطلاق نار على موكب وزير لبناني

تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبر شمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقال الغريب، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، إن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن وأحدهم في حالة حرجة. وأضاف الغريب:"كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص". وكانت حالة من التوتر تسود منطقة الشوف بجبل لبنان رفضا لزيارة وزير الخارجية، جبران باسيل.
مظاهرات-السودان (2)

«العسكري السوداني» يرد على دعوات التوجه للقصر الجمهوري

في ظل النداء العاجل الذي أطلقه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، للتوجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، من أجل الضغط وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إلى "اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير"، بحسب "العربية.نت". وقال "حميدتي" في كلمة، اليوم الأحد: "نسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهة"، مضيفًا أن "مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية".
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صالح-الغريب

3 مصابين في إطلاق نار على موكب وزير لبناني

تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبر شمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقال الغريب، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، إن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن وأحدهم في حالة حرجة. وأضاف الغريب:"كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص". وكانت حالة من التوتر تسود منطقة الشوف بجبل لبنان رفضا لزيارة وزير الخارجية، جبران باسيل.
احتجاجات-في-لبنان (1)

الحراك يشعل بيروت.. موازنة لبنان تغضب العسكريين

منذ سنوات يشهد الوضع الاقتصادي في لبنان تدهورا كبيرا، وفي ظل هذا الوضع المتردي قامت الحكومة اللبنانية بإجراءات تخفض من موازنة هذا العام، إذ تعهدت العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء إصلاحات وتخفيض النفقات مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. وعلى وقع استمرار التحركات الشعبية الرافضة للمساس برواتب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين وفرض الضرائب، أقرت الحكومة في مايو الماضي مشروع موازنة عام 2019، الذي تضمن إجراءات تخفض العجز إلى 7.6 في المئة، وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
بلدية-في-لبنان

لا مكان للمسلمين.. عنصرية «الحدث» تشعل لبنان

"لا للتأجير للمسلمين" شعار رفعته إحدى البلديات في لبنان، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل هذا البلد الذي يضم أقلية مسيحية تشكّل نسبة 40% من السكان في لبنان. وتعود بداية القصة إلى المنشور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتناع بلدية "الحدث" في قضاء بعبدا جنوب شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، عن تأجير أحد المسلمين شقة في المنطقة، بسبب وجود قرار نافذ من البلدية بمنع تأجير أو بيع أي منازل للمسلمين؛ لـ"منع التغيير الديموجرافي في هذه المنطقة المسيحية".
نيلسون-مانديلا (4)

في مثل هذا اليوم.. حكم على مانديلا بالسجن مدى الحياة

في مثل هذا اليوم 11 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1964: حكم على نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة، بتهمة التخطيط لعمل مسلح والخيانة العظمى، وخلال سنوات سجنه أصبح النداء بتحرير مانديلا من السجن رمزا لرفض سياسة التمييز العنصرى. وفي عام 1971: الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. وفي عام 2004: تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريجان.
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