تفاصيل محاولة اغتيال وزير لبناني ومقتل اثنين من حراسه (فيديو)

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

صالح الغريب

أعلن وزير شئون النازحين اللبناني صالح الغريب، مقتل اثنين من مرافقيه وإصابة ثالث أثر هجوم على موكبه في محاولة لاغتياله. وكان موكب الوزير تعرض، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبرشمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الشرطة طوقت مكان الحادث الذي وقع في بلدة قبرشمون في الشوف بجبل لبنان وباشرت التحقيق في الحادث. وبحسب قناة الغد الفضائية، فإن الموكب شهد إطلاق نار كثيف في محاولة لاغتيال "الغريب"، كما أن الهجوم جاء بسبب زيارة تفقدية قام بها رئيس التيار الحر في لبنان، جبران باسيل.

وكان هدف اجتماع رئيس الوزراء اللبناني عقد لقاء مع شيخ عقل الموحدين الدروز غير المقرب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.ولفتت القناة إلى أنه كانت هناك تجمعات لقطع الطريق عن وصول الوزير جبران باسيل، وأثر هذا التوتر حدث إطلاق النار على موكب صالح الغريب، لافتة إلى أنه ربما حاول موكب العبور بالقوة