مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث تصادم بإقليمي الصف

تحرير:محمد الأشموني ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

تصادم

تسبب حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالجيزة، بالقرب من منطقة الصف، اليوم الأحد، في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما نقل بالقرب من مدخل الصف بالطريق الإقليمي، وسقوط قتلى ومصابين، وبانتقال فريق من ضباط المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف تبين مصرع وإصابة 7 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، فيما تم الدفع بأوناش من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى موقع الحادث، لتسهيل عملية السير.

وشهدت الجيزة حالة وفاة و5 مصابين حصيلة حادثي مرور متفرقين وقعا في محافظة الجيزة، مساء أمس. البداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتحديدا بالقرب من قرية السليمانية بمدينة الشيخ زايد، تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة