جريمة

مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث تصادم بإقليمي الصف

تحرير:محمد الأشموني ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
تصادم
تصادم
تسبب حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالجيزة، بالقرب من منطقة الصف، اليوم الأحد، في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما نقل بالقرب من مدخل الصف بالطريق الإقليمي، وسقوط قتلى ومصابين، وبانتقال فريق من ضباط المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف تبين مصرع وإصابة 7 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، فيما تم الدفع بأوناش من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى موقع الحادث، لتسهيل عملية السير.
وشهدت الجيزة حالة وفاة و5 مصابين حصيلة حادثي مرور متفرقين وقعا في محافظة الجيزة، مساء أمس. البداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتحديدا بالقرب من قرية السليمانية بمدينة الشيخ زايد، تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة
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طعنة بالفخذ.. تفاصيل قتل عاطل زوجته العرفي بالقناطر

كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة منتصف ليلة أمس السبت وخيم السكون نسبيًّا على منطقة خلف باتا بكورنيش القناطر الخيرية، لا سيما مع قيام أصحاب الأنشطة بإغلاق محالهم التجارية، وفجأة انطلقت صرخات مدوية هرع على أثرها عدد من المواطنين نحو مصدر الصوت، لاستبيان الأمر فوجدوا إحدى السيدات غارقة في دمائها وبصحبتها رجل البعض يعرف أنها زوجته، وحمل الزوج زوجته المصابة وصعد بها إلى محل سكنهما وتركها ونزل مسرعا وعادت الصرخات تعلو من جديدة فتطوع بعض الأهالي في الصعود إلى الشقة وكانت المفاجأة.
متحرش المنصورة

«كانت سكرانة».. ضبط سائق تحرش بفتاة خليجية بالجيزة

اتهمت فتاة خليجية، مصريا بمحاولة التحرش بها جسديا، خلال قيامه بتوصيلها إلى منزلها، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الواقعة، التي ساهمت في ضبط المتهم، حيث تقدمت الفتاة ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم، أكدت فيه محاولة سائق التحرش بها جسديا، وأدلت بأوصاف المتهم والسيارة، وكشفت التحريات أن المبلغة كانت في حالة سكر خلال قيامها بمغادرة أحد الفنادق بالقاهرة، في طريقها لمحل إقامتها بالجيزة، عندما وقع الحادث.
ثعبان-الرحاب‎ (2)

ثعابين سامة وحرباء بحوزة راكب بمطار القاهرة

ثعابين سامة، أخفاها راكب مصري قادم من تايلاند داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها عبر مطار القاهرة الدولي، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون ذلك.. خلال إنهاء إجراءات الوصول على متن طائرة قادمة من بانكوك، اشتبه رجال الجمارك في راكب يجمل الجنسية المصرية، خلال محاولته الخروج من الصالة الخضراء، وسط الزحام، وبتوقيفه وعرضه على مدير الجمارك، تم عمل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وعثر بداخلها على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس قديمة، بفتحها عثر بداخلها على 96 ثعبانا ساما وحرباء.
مشاجرة - أرشيفية

مشاجرة في جلسة صلح بين عائلتين بكفر الشيخ.. و6مصابين

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 6 مصابين في مشاجرة نشبت في أثناء محاولة الصلح بين عائلتين بمدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ. وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بحدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، وذلك في أثناء القيام بـ«جلسة صُلح»، إذ فشلت محاولة الصلح بين الطرفين ونشبت مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء، تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
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حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

مصرع شخص وإصابة 5 أخرين في حادثين بالقاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، حادثي مرور، أسفرا عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، حيث لقى شاب مصرعه، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، خلال عبوره الطريق، على أثر اصطدام سيارة به، ما تسبب في توقف الحركة، ونُقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، بينما تم إبلاغ غرفة عمليات نجدة القاهرة، ووصل رجال المرور إلى موقع الحادث وتمت إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السير، وذلك في الوقت الذي أصيب فيه 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

فحص 9 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا هاما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تداهم 32 مخبزا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 8 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 13 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
سيولة-مرورية -

إصابة 6 مواطنين فى حادثين بالطريق الإقليمي والسلام

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، باستثناء تكدسات مرورية على الطريق الدائرى الإقليمي بسبب انقلاب سيارة أجرة، تجاوز قائدها السرعات المقررة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين، كما شهدت منطقة السلام تعطلا فى حركة المرور بسبب حادث مروري، صدمت خلاله سيارة مواطن أثناء محاولته عبور الطريق، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتحرير محضري إثبات حالة بالواقعتين لإحالة كل منهما إلى النيابة المختصة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.
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