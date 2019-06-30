مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث تصادم بإقليمي الصف
تحرير:محمد الأشموني
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
تصادم
تسبب حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالجيزة، بالقرب من منطقة الصف، اليوم الأحد، في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما نقل بالقرب من مدخل الصف بالطريق الإقليمي، وسقوط قتلى ومصابين، وبانتقال فريق من ضباط المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف تبين مصرع وإصابة 7 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، فيما تم الدفع بأوناش من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى موقع الحادث، لتسهيل عملية السير.
وشهدت الجيزة حالة وفاة و5 مصابين حصيلة حادثي مرور متفرقين وقعا في محافظة الجيزة، مساء أمس.
البداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتحديدا بالقرب من قرية السليمانية بمدينة الشيخ زايد، تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة
وشهدت الجيزة حالة وفاة و5 مصابين حصيلة حادثي مرور متفرقين وقعا في محافظة الجيزة، مساء أمس.
البداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتحديدا بالقرب من قرية السليمانية بمدينة الشيخ زايد، تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة ومصابين، ووجه اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بانتقال القيادات الميدانية للوقوف على ملابسات الحادث.
وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مرور الجيزة وقسم شرطة الشيخ زايد، وتبين وقوع الحادث بين سيارتين إحداهما ملاكي وأخرى ميكروباص بسبب السرعة الزائدة؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة المشرحة.