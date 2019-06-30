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الجيش الليبي: دمرنا طائرة مسيرة تركية

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها استهدفت طائرة تركية مسيّرة وأسقطتها في مدرج مطار معيتيقة، بحسب والوكالة الألمانية. وأضافت الغرفة أن "القوات قامت بتدمير الطائرة أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة"، حسبما نقل موقع أخبار ليبيا صباح اليوم الخميس. وتابعت أن الطائرة "شنت غارات على أحد تمركزات القوات".

ونقل الموقع عن مجموعة عمليات المنطقة الغربية أن "هدف الضربة الجوية الدقيقة التي استهدفت هدفا عسكريا في مطار معيتيقة بعد تحذيرات متكررة، هو تحييد هذا المطار تماماً عن الأعمال العسكرية بما يكفل استمرار عمله كمرفق مدني لأهالي العاصمة والمناطق المحيطة".


صالح-الغريب (1)

تفاصيل محاولة اغتيال وزير لبناني ومقتل اثنين من حراسه (فيديو)

أعلن وزير شئون النازحين اللبناني صالح الغريب، مقتل اثنين من مرافقيه وإصابة ثالث أثر هجوم على موكبه في محاولة لاغتياله. وكان موكب الوزير تعرض، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبرشمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الشرطة طوقت مكان الحادث الذي وقع في بلدة قبرشمون في الشوف بجبل لبنان وباشرت التحقيق في الحادث. وبحسب قناة الغد الفضائية، فإن الموكب شهد إطلاق نار كثيف في محاولة لاغتيال "الغريب"، كما أن الهجوم جاء بسبب زيارة تفقدية قام بها رئيس التيار الحر في لبنان، جبران باسيل.
المجلس العسكري السوداني

بعد اجتماع مغلق.. اتفاق بين «العسكري السوداني» و«قوى التغيير»

برصاص مباشر في الصدر، استقبلت الشرطة السودانية تظاهرات القوى المطالبة بالتغيير وتسليم الحكم في البلاد إلى سلطنة مدنية، وبعد أن سقط أحد المتظاهرين قتيلا، وأصيب آخرون، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" الجميع في الشوارع والميادين إلى التوجه للقصر الرئاسي في الخرطوم، في يوم وُصف بالأوسع في نوعه منذ سقوط الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. الإ أن مصادر كشفت، في تطور مفاجئ للأحداث الساخنة، عن اجتماع مغلق وغير معلن التئم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني.
صالح-الغريب

3 مصابين في إطلاق نار على موكب وزير لبناني

تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبر شمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقال الغريب، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، إن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن وأحدهم في حالة حرجة. وأضاف الغريب:"كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص". وكانت حالة من التوتر تسود منطقة الشوف بجبل لبنان رفضا لزيارة وزير الخارجية، جبران باسيل.
مظاهرات-السودان (2)

«العسكري السوداني» يرد على دعوات التوجه للقصر الجمهوري

في ظل النداء العاجل الذي أطلقه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، للتوجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، من أجل الضغط وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إلى "اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير"، بحسب "العربية.نت". وقال "حميدتي" في كلمة، اليوم الأحد: "نسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهة"، مضيفًا أن "مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية".
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احمد-المسماري (2)

إعلان حرب.. أوامر بالقبض على الأتراك في ليبيا وضرب سفنهم

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي، مشيرا إلى أن هناك تدخلا تركيا في معركة طرابلس من البحر والجو والبر، وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني الليبي، يعتبر الأهداف التركية في ليبيا "أهدافا معادية"، وأنهم سوف يستهدفون أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، مضيفا: "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان، وأصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية".
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يهاجم إيران وتركيا: الحوار أصبح صعبا

انتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، السياسات التوسعية التي تنتهجها إيران وتركيا، مؤكدا أنها تسببت في تأزم الأمور مع الدولتين في الأونة الأخيرة إلى حد صار معه "الحوار صعباً بل وغير مجدٍ في الوقت الحالي"، مضيفا خلال كلمته في افتتاح ندوة "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي التي ينظمها البرلمان العربي"، أن تدخلات إيران في الشئون الداخلية للدول العربية، صارت بنداً دائماً على أجندة مجلس الجامعة العربية منذ عام 2015.
السيسي

السيسي لرئيس البرلمان الليبي: ثابتون على دعم الجيش الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد له موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته العسكرية للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أن إرادة الشعب الليبي هى الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.
طرابلس

غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي في طرابلس

تشهد محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، قصفا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، تسمع أصواته في كل أنحاء المدينة، فى تصعيد لافت منذ الصباح الباكر. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تتبادل قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني القصف بالأسلحة الثقيلة، منذ ساعات الصباح الأولى، في محاور القتال الرئيسة، وهي: المطار الدولي وعين زارة ووادي الربيع. وتضرب قوات حكومة الوفاق بالمدفعية من مواقعها في طريق المطار باتجاه مطار طرابلس الدولي، حيث تستميت منذ أيام في محاولة اقتحامه واستعادته من سيطرة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
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