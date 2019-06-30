هيثم فاروق: مدرب منتخب مصر بلا شخصية وجاي ياكل عيش

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

هيثم فاروق

انتقد هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، رضوخ المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال هيثم، خلال تصريحاته عبر قناة beIN SPORTS، إن أجيري أثبت في هذه الواقعة أنه مدرب بلا شخصية، موضحًا أن البعض قد يبرر موقفه بأنه مدير فني أجنبي ولا يدرك كل جوانب الأمور داخل المجتمع المصري، لكن على سبيل المثال إذا كان مدرب المنتخب هو البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لكان قرر هدم المعبد.

واستمر فاروق في تصريحاته القوية، قائلا: «ما حدث من أجيري يؤكد أنه مدير فني جاي ياكل عيش وخلاص، ولا يفرق معه أي شيء آخر، كما يؤكد الشكوك التي كانت أثيرت حول اختياراته لقائمة منتخب مصر قبل بطولة الأمم الإفريقية. وشهدت الأيام الماضية، أزمة من نوع خاص داخل معسكر المنتخب الوطني، حيث لم يتوقف الأمر