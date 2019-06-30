رياضة

هيثم فاروق: مدرب منتخب مصر بلا شخصية وجاي ياكل عيش

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م
هيثم فاروق
هيثم فاروق
انتقد هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، رضوخ المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال هيثم، خلال تصريحاته عبر قناة beIN SPORTS، إن أجيري أثبت في هذه الواقعة أنه مدرب بلا شخصية، موضحًا أن البعض قد يبرر موقفه بأنه مدير فني أجنبي ولا يدرك كل جوانب الأمور داخل المجتمع المصري، لكن على سبيل المثال إذا كان مدرب المنتخب هو البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لكان قرر هدم المعبد.
واستمر فاروق في تصريحاته القوية، قائلا: «ما حدث من أجيري يؤكد أنه مدير فني جاي ياكل عيش وخلاص، ولا يفرق معه أي شيء آخر، كما يؤكد الشكوك التي كانت أثيرت حول اختياراته لقائمة منتخب مصر قبل بطولة الأمم الإفريقية. وشهدت الأيام الماضية، أزمة من نوع خاص داخل معسكر المنتخب الوطني، حيث لم يتوقف الأمر
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وائل جمعة يفتح النار على أجيري بسبب عمرو وردة

فتح وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، تعليقًا على موقفه تجاه قرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال الصخرة، عبر قناة beIN SPORTS: «أتعجب من السلبية الشديدة لأجيري تجاه عودة عمرو وردة للمعسكر مجددًا، هذا رأيي كمشجع للمنتخب قبل أن أكون لاعبا سابقا، فهذه المرة الأولى التي أشاهد فيها هذا الكلام يحدث في المنتخب، يعني إيه لاعبين يجتمعوا ويفرضوا رأيهم على اتحاد الكرة والجهاز الفني؟!».
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عبدالحفيظ يكشف تفاصيل معسكر الأهلي الخارجي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في فترة الإعداد الحالية التي بدأت في الـ22 من الشهر الجاري استعدادا للمرحلة المهمة الحالية، وأضاف أن فترة الإعداد تشهد حالة من التركيز من قبل الجميع منذ اليوم الأول من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة. وأوضح أن فترة الإعداد تشهد غياب الأنجولي جيرالدو الذي يتواجد مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا، بالإضافة إلى رباعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، المشاركين مع المنتخب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.
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فتاة التحرش لـ«ميرور»: المصريون يعتبرون محمد صلاح إلهًا

«المصريون يتعاملون مع محمد صلاح حرفيًا على أنه إله لا يخطئ، وليس مجرد لاعب كرة قدم، أتفهم الجانب الإنساني منه، في الدفاع عن زميله في الفريق ويحاول أن يقف بجانبه ويدعمه، لكن هذا الأمر كان مفزعًا بالنسبة لي». في حديثها لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، أدلت عارضة الأزياء "«ميريهان"، التي كانت طرفًا في أزمة كبيرة بمعسكر المنتخب الوطني، بعدد من التصريحات المثيرة، وذلك على خلفية نشرها محادثات لعمرو وردة، لاعب الفراعنة وهو يحاول التحرش بها على حد وصفها، الأمر الذي تحول بعد ذلك لأزمة كبرى ألقت بظلالها في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.
عمرو وردة

أبو ريدة يزف بشرى سارة للاعبي المنتخب عن أزمة وردة

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
منتخب مصر (3)

اللاعبون لأبو ريدة: إشمعنى وردة يتعاقب والنائب بتاعك لأ؟

علم «التحرير» تفاصيل الحوار الذي دار بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولاعبي منتخب مصر حول أزمة عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بعد اجتماع دار بينهم صباح اليوم الخميس، داخل معسكر المنتخب، وقال اللاعبون لأبو ريدة بالحرف: «إشمعنى النائب بتاعك مايتعاقبش والعيل الغلبان هو اللي يتعاقب؟»، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، أن أبو ريدة أبلغ اللاعبين باستمرار وردة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة تسرع في قراره، خاصة أن واقعة الفتاة المكسيكية كانت منذ عام، ولم يحدث التجاوز خلال المعسكر.
عمرو-وردة

مصدر بالمنتخب: قرار العفو عن وردة غير محسوم

أكد مصدر داخل المنتخب الوطني أنه لم يتم التراجع عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من المنتخب الوطني، وأن الأمر غير محسوم بعد، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الفريق خاض المران الصباحي بدون وردة، خاصة بعدما رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، إشراك اللاعب في المران، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية له.
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