مدرب مدغشقر: أشكر اللاعبين وأخشى من الإرهاق

تحرير:هاني العوضي ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

منتخب مدغشقر

تحدث المدرب الفرنسي نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر عن الإنجاز التاريخي الذي حققه فريقه بالفوز على نيجيريا وتصدر المجموعة الثانية وضمان التأهل رسميا إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في أول مشاركة للمنتخب الملجاشي بتاريخ البطولة، حيث قال ديبوي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "أود أن أشكر وبحرارة شديدة لاعبي فريقي الذين رفعوا رأسى اليوم والمباراة بمثابة شرف لنا أن نكسب نيجيريا وأنا فخور جدًا بلاعبي فريقي".

وأضاف مدرب مدغشقر: "هذه أول تجربة لنا في بطولة كأس الأمم الإفريقية وعندما رأيت المجموعة التى معنا كنا حذرين تجاه منتخب نيجيريا لأنه الأقوى ولديه تاريخ عظيم وانتصارنا اليوم مهم جدا لأنه جاء على حساب منتخب قوي وصاحب تاريخ كبير". وتايع: "فريقى كان الأكثر تركيزًا وفاعلية والتركيز على لاعبين بعينها في المباريات