رياضة

عبدالحفيظ يكشف تفاصيل معسكر الأهلي الخارجي

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في فترة الإعداد الحالية التي بدأت في الـ22 من الشهر الجاري استعدادا للمرحلة المهمة الحالية، وأضاف أن فترة الإعداد تشهد حالة من التركيز من قبل الجميع منذ اليوم الأول من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة. وأوضح أن فترة الإعداد تشهد غياب الأنجولي جيرالدو الذي يتواجد مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا، بالإضافة إلى رباعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، المشاركين مع المنتخب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.
وقال إن الفترة الحالية شهدت انتظام اللاعبين المحترفين؛ سواء المغربي وليد أزارو أو التونسي علي معلول، بالإضافة للنيجيري جونيور أجايي، بجانب انتظام لاعبي المنتخب الأوليمبي بعد انتهاء معسكره الأخير، وهو ما يمنح الجهاز الفني الفرصة لتجهيز جميع العناصر والوصول بهم لأعلى معدلات التركيز الذهني والفني والبدني. وأشار
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وائل-جمعة

وائل جمعة يفتح النار على أجيري بسبب عمرو وردة

فتح وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، تعليقًا على موقفه تجاه قرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال الصخرة، عبر قناة beIN SPORTS: «أتعجب من السلبية الشديدة لأجيري تجاه عودة عمرو وردة للمعسكر مجددًا، هذا رأيي كمشجع للمنتخب قبل أن أكون لاعبا سابقا، فهذه المرة الأولى التي أشاهد فيها هذا الكلام يحدث في المنتخب، يعني إيه لاعبين يجتمعوا ويفرضوا رأيهم على اتحاد الكرة والجهاز الفني؟!».
نيجيريا-مدغشقر (3)

مدرب مدغشقر: أشكر اللاعبين وأخشى من الإرهاق

تحدث المدرب الفرنسي نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر عن الإنجاز التاريخي الذي حققه فريقه بالفوز على نيجيريا وتصدر المجموعة الثانية وضمان التأهل رسميا إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في أول مشاركة للمنتخب الملجاشي بتاريخ البطولة، حيث قال ديبوي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "أود أن أشكر وبحرارة شديدة لاعبي فريقي الذين رفعوا رأسى اليوم والمباراة بمثابة شرف لنا أن نكسب نيجيريا وأنا فخور جدًا بلاعبي فريقي".
هيثم-فاروق

هيثم فاروق: مدرب منتخب مصر بلا شخصية وجاي ياكل عيش

انتقد هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، رضوخ المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال هيثم، خلال تصريحاته عبر قناة beIN SPORTS، إن أجيري أثبت في هذه الواقعة أنه مدرب بلا شخصية، موضحًا أن البعض قد يبرر موقفه بأنه مدير فني أجنبي ولا يدرك كل جوانب الأمور داخل المجتمع المصري، لكن على سبيل المثال إذا كان مدرب المنتخب هو البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لكان قرر هدم المعبد.
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مران-الأهلي‎

مران الأهلي.. ظهور عمار حمدي وعودة «معلول ومحسن»

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون من تدريبات أمس الجمعة، حيث اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وألقى محاضرة نظرية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وانتظم التونسي علي معلول وصلاح محسن لاعبا الأهلي في مران الفريق مساء اليوم السبت، حيث غاب الثنائي عن تدريبات الفريق الفترة الماضية بعد أن حصلا على راحة سلبية إضافية من الجهاز الفني والإداري.
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لاسارتي يحدد مطالبه للجنة التخطيط بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة القادمة، موضحًا أن الاجتماع مع لاسارتي جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق. وأضاف أن الرؤية التي طرحها الأوروجواياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلي يمتلك أفضل العناصر.
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لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع مع لاسارتي

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل اجتماعًا في الثانية ظهر غدٍ السبت مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة باحتياجات ومطالب الجهاز الفني للموسم الجديد، ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة؛ سعيًا لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيدين المحلي والقاري. وتسعى لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي والتي يترأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو لبحث كافة الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة.
لاسارتى

عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
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