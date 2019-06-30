عبدالحفيظ يكشف تفاصيل معسكر الأهلي الخارجي

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

سيد عبدالحفيظ

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في فترة الإعداد الحالية التي بدأت في الـ22 من الشهر الجاري استعدادا للمرحلة المهمة الحالية، وأضاف أن فترة الإعداد تشهد حالة من التركيز من قبل الجميع منذ اليوم الأول من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة. وأوضح أن فترة الإعداد تشهد غياب الأنجولي جيرالدو الذي يتواجد مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا، بالإضافة إلى رباعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، المشاركين مع المنتخب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال إن الفترة الحالية شهدت انتظام اللاعبين المحترفين؛ سواء المغربي وليد أزارو أو التونسي علي معلول، بالإضافة للنيجيري جونيور أجايي، بجانب انتظام لاعبي المنتخب الأوليمبي بعد انتهاء معسكره الأخير، وهو ما يمنح الجهاز الفني الفرصة لتجهيز جميع العناصر والوصول بهم لأعلى معدلات التركيز الذهني والفني والبدني. وأشار