وائل جمعة يفتح النار على أجيري بسبب عمرو وردة

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

وائل جمعة

فتح وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، تعليقًا على موقفه تجاه قرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال الصخرة، عبر قناة beIN SPORTS: «أتعجب من السلبية الشديدة لأجيري تجاه عودة عمرو وردة للمعسكر مجددًا، هذا رأيي كمشجع للمنتخب قبل أن أكون لاعبا سابقا، فهذه المرة الأولى التي أشاهد فيها هذا الكلام يحدث في المنتخب، يعني إيه لاعبين يجتمعوا ويفرضوا رأيهم على اتحاد الكرة والجهاز الفني؟!».

وأوضح جمعة، أن لاعبي منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2006 حاولوا إثناء حسن شحاتة المدير الفني للفراعنة حينها عن قرار استبعاد أحمد حسام ميدو، لكن رفض بشكل قاطع لأن قراره كان يعبر عن انضباطه وقوة شخصيته. وأشار إلى أن الجهاز الفني السابق بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، أيضًا كان قوي الشخصية في أزمته مع حسام