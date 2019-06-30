والدة طالبة تستغيث بالوزير: بنتي أصيبت بشلل في امتحان الفيزياء

تحرير:أمينة محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم

استغاثت ولاء السعيد ولية أمر مايا أحمد أبو عيطة، طالبة في الصف الثالث الثانوي العام بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات، في زفتى الغربية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مما حدث لابنتهاء في أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، إذ حدث لها شبه شلل مؤقت في يدها اليمنى ولم تستطع تحريك يدها بعد كل محاولات طبيبة المدرسة معها. وطالبت في الاستغاثة بحق ابنتها في أخذ درجتها كاملة في الدور الثاني، إذ إنها متفوقة دراسيا وما حدث معها ليس لها ذنب فيه وخارج عن إرادتها، كما طالبت بمحاسبة المسئولين في اللجنة إذ إنهم كانوا سببا في ضياع حقها ورفضوا إخراجها للعلاج، بحسب قولها.

وقالت ولية أمر الطالبة، إن الطبيبة اكتفت بإعطاء ابنتها حقنة مسكنة، مشيرة إلى أنهم تركوها في اللجنة وسط بكاء وصراخ وانهيار. وأشارت إلى أن ابنتها طلبت من المراقبين ورئيس اللجنة أن يتصلوا بولي أمرها لإحضار العلاج الخاص بها إذ إنها لديها مشكلة في الأعاصب وتأخذ علاجا لذلك، فرفض رئيس اللجنة كما أنها طلبت