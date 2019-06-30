والدة طالبة تستغيث بالوزير: بنتي أصيبت بشلل في امتحان الفيزياء
تحرير:أمينة محمود
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
استغاثت ولاء السعيد ولية أمر مايا أحمد أبو عيطة، طالبة في الصف الثالث الثانوي العام بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات، في زفتى الغربية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مما حدث لابنتهاء في أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، إذ حدث لها شبه شلل مؤقت في يدها اليمنى ولم تستطع تحريك يدها بعد كل محاولات طبيبة المدرسة معها.
وطالبت في الاستغاثة بحق ابنتها في أخذ درجتها كاملة في الدور الثاني، إذ إنها متفوقة دراسيا وما حدث معها ليس لها ذنب فيه وخارج عن إرادتها، كما طالبت بمحاسبة المسئولين في اللجنة إذ إنهم كانوا سببا في ضياع حقها ورفضوا إخراجها للعلاج، بحسب قولها.
وقالت ولية أمر الطالبة، إن الطبيبة اكتفت بإعطاء ابنتها حقنة مسكنة، مشيرة إلى أنهم تركوها في اللجنة وسط بكاء وصراخ وانهيار.
وأشارت إلى أن ابنتها طلبت من المراقبين ورئيس اللجنة أن يتصلوا بولي أمرها لإحضار العلاج الخاص بها إذ إنها لديها مشكلة في الأعاصب وتأخذ علاجا لذلك، فرفض رئيس اللجنة كما أنها طلبت
وقالت ولية أمر الطالبة، إن الطبيبة اكتفت بإعطاء ابنتها حقنة مسكنة، مشيرة إلى أنهم تركوها في اللجنة وسط بكاء وصراخ وانهيار.
وأشارت إلى أن ابنتها طلبت من المراقبين ورئيس اللجنة أن يتصلوا بولي أمرها لإحضار العلاج الخاص بها إذ إنها لديها مشكلة في الأعاصب وتأخذ علاجا لذلك، فرفض رئيس اللجنة كما أنها طلبت الخروج من اللجنة واستدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى فرفض أيضا، وقال لها لا أستطيع إخراجك من اللجنة وتركها وهي منهارة لا تستطيع تحريك يدها ولا تستطيع امساك القلم لحل الامتحان، على حد قولها.
من جهتها، قالت الطالبة، مايا أحمد، إنها حاولت وهي منهارة والوقت يضيع من بين يديها أن تكتب بيدها اليسرى فلم تستطع "الكتابة عبارة عن شخبطة"، مشيرة إلى أن المراقب تعصب عليها وسحب منها الورقة.
وأضافت الطالبة، أنه تم تحرير محضر بما حدث لها في اللجنة ومعه تقرير طبي من الدكتورة.
وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم كتابة تقرير من رئيس اللجنة يفيد بأن الطالبة تعرضت لتعب في أثناء أداء الامتحان في تمام الساعة 11 صباحا.
وأضاف في تصريح لـ"التحرير" أنه تم إرسال هذا التقرير إلى التعليم الثانوي بالوزارة من خلال لجنه النظام والمراقبة بعد وصول أوراق الإجابة للجنة.
وطالب، ولية أمر الطالبة بالذهاب إلى التعليم الثانوي في الوزارة، لإتمام الإجراءات التي تحفظ حق ابنتها في دخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية، مؤكدًا أن حق الطالبة محفوظ.