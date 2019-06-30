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والدة طالبة تستغيث بالوزير: بنتي أصيبت بشلل في امتحان الفيزياء

تحرير:أمينة محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
استغاثت ولاء السعيد ولية أمر مايا أحمد أبو عيطة، طالبة في الصف الثالث الثانوي العام بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات، في زفتى الغربية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مما حدث لابنتهاء في أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، إذ حدث لها شبه شلل مؤقت في يدها اليمنى ولم تستطع تحريك يدها بعد كل محاولات طبيبة المدرسة معها. وطالبت في الاستغاثة بحق ابنتها في أخذ درجتها كاملة في الدور الثاني، إذ إنها متفوقة دراسيا وما حدث معها ليس لها ذنب فيه وخارج عن إرادتها، كما طالبت بمحاسبة المسئولين في اللجنة إذ إنهم كانوا سببا في ضياع حقها ورفضوا إخراجها للعلاج، بحسب قولها.
وقالت ولية أمر الطالبة، إن الطبيبة اكتفت بإعطاء ابنتها حقنة مسكنة، مشيرة إلى أنهم تركوها في اللجنة وسط بكاء وصراخ وانهيار. وأشارت إلى أن ابنتها طلبت من المراقبين ورئيس اللجنة أن يتصلوا بولي أمرها لإحضار العلاج الخاص بها إذ إنها لديها مشكلة في الأعاصب وتأخذ علاجا لذلك، فرفض رئيس اللجنة كما أنها طلبت
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الرئيس-السيسي (3)

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة العشرين

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأحد، إلى أرض الوطن، قادمًا من اليابان بعد زيارة استغرقت عدة أيام، شارك خلالها فى "قمة العشرين" بمدينة أوساكا اليابانية. وتأتى زيارة السيسى، إلى اليابان للمشاركة فى قمة العشرين تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة. وعقد الرئيس السيسى، خلال مشاركته فى قمة العشرين، لقاءات جماعية وثنائية، شملت 8 من زعماء أهم وأكبر دول العالم، فضلا عن لقاءات مثمرة مع 4 من كبار المسؤولين الدوليين.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يصدق على ربط الموازنة العامة لسنة «2019-2020»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019- 2020، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد. ووافق مجلس النواب بشكل نهائي في أثناء جلسته العامة، في 24 يونيو الجاري، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
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الزيادة تطبق غدا.. اعرف أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

بزيادة 14,9% عن العام الماضي، تُطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الإثنين، الأول من شهر يوليو، الأسعار الجديدة على مختلف شرائح الاستهلاك التي أعلنت عنها الوزارة رسميًّا أكثر من مرة. وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال في مؤتمر الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، الذي أقيم في 21 مايو الماضي، إن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ 23%، لافتا إلى أن خطة رفع الدعم كان من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2019. وأوضح الوزير أنه مع ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5.
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قبل إطلاقها غدا.. تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل

تُطلق محافظة بورسعيد، غدا الإثنين، الأول من يوليو، إشارة بدء منظومة التأمين الصحي الشامل ولمدة شهرين تجريبيا، إذ انتهت وزارة الصحة من وضع اللمسات الأخيرة للمنظومة الجديدة بعد إعادة تأهيل وتجهيز 30 مركز صحة رعاية أولية، و7 مستشفيات عامة ومركزية بأحدث الأجهزة والمعامل والمستلزمات العلاجية وميكنتها لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لجميع المواطنين بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وارتفعت ميزانية تطبيق المشروع في محافظة بورسعيد من 661 مليون جنيه إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك في أعمال تطوير وإنشاء المستشفيات والتجهيزات الطبية المختلفة.
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مستشار الفيزياء يحسم جدل إجابة سؤال قاعدة لنز

قال الدكتور يسري ساويرس مستشار الفيزياء بوزارة التربية والتعليم، إن جميع أسئلة امتحان مادة الفيزياء، الذي عقد أمس السبت، جاءت من الكتاب المدرسي، ولم تخرج عن محتوى المقرر، موضحا أنه فيما يتعلق بالسؤال الخاص بقاعدة لنز الذي أثير حوله جدلا كبيرا فإن قاعدة لنز تشير إلى أن التيار المستحث يمر في الاتجاه الذي يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي الذي أحدثه، وحيث أن الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المستحث فى الحلقة المعدنية فى اتجاه مضاد للفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المار في السلك ويعمل على تقليله.
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غدا.. بدء تصحيح عينة عشوائية من التاريخ والفيزياء

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم، غدا الإثنين، بدء تصحيح العينة العشوائية لامتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ، مشيرة إلى أن الكنترولات استلمت، اليوم الأحد، نماذج الإجابة للمادتين، استعدادا لتصحيحهما. من ناحية أخرى، نفى خالد عبد لحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات له، أمس السبت، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة الامتحان، وأن الامتحان كان من الكتاب المدرسي، مؤكدا أنه لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ أو في توزيعة درجات الأسئلة.
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التعليم: 8 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى، اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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حقيقة ترك طالبة ثانوي ورقتها بيضاء في امتحان العربي

كشفت مصادر في وزارة التعليم، عن استدعاء النيابة لملاحظين بالمنيا على خلفية المحضر الذي حررته طالبة أبو قرقاص في جنوب المحافظة، بعد إخطارها من الكنترول بأن ورقة إجابتها في امتحان مادة اللغة العربية الخاصة بها كانت بيضاء، وهذا ما نفته الطالبة في المحضر. وأوضحت المصادر تفاصيل الواقعة، إذ قالت إن كنترول أسيوط اكتشف في أثناء تصحيح كراسات الإجابات لامتحان اللغة العربية أن كراسة إجابة الطالبة بيضاء، وعلى الفور أرسل الكنترول إخطارًا لرئيس الكنترول فتم استدعاء الطالبة لتحرير محضر إثبات حالة بكراسة الطالبة "فارغة"، إلا أن الطالبة أنكرت وادعت أنها أجابت.
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