رياضة

دقيقة حدادًا على روح أسطورة الكونغو الديمقراطية

تحرير:محمد جمال ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
نداي مولامبا
نداي مولامبا
وقف لاعبو منتخبى مصر وأوغندا دقيقة حدادًا على روح بيير نداي مولامبا أسطورة الكونغو الديمقراطية، قبل بدء المباراة التى تجمعهما الآن، على استاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وهو ما جاء بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة التي قررت الوقوف حدادًا على صاحب الرقم القياسى في عدد الأهداف في نسخة واحدة 1974 بتسجيله 9 أهداف في نسخة وهى البطولة التي أقيمت في مصر. وكان المنتخب الكونغولي يطلق عليه اسم زائير وقاده للتتويج باللقب على حساب منتخب مصر.
وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية فى وقت سابق، أن كل مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات التي انطلقت اليوم الأحد، ستشهد الوقوف دقيقة حدادًا على روح بيير نداي مولامبا أسطورة الكونغو الديمقراطية الذي وافته المنية في 26 يناير الماضى بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا. ويحتل منتخب مصر المركز
اقرأ المزيد
منتخب-الكونغو-الديمقراطية‎

مجموعة مصر.. الكونغو يهزم زيمبابوي برباعية نظيفة

فوز كبير حققه منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره زيمبابوي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد 30 يونيو الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، أحرز أهداف المنتخب الكونغولي، جوناثان بولنجي في الدقيقة 4 وأضاف سيدريك ياكومبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و 65 من ضربة جزاء، وأحرز أوسو مالونجا الهدف الرابع في الدقيقة 78، ليحصد الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط في المباراة الختامية بالدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

محمد صلاح يقود مصر للفوز على أوغندا في كأس الأمم

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.
كوكا

خروج كوكا مصابا.. تعرف على التشخيص المبدئى للإصابة

تعرض أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب المصرى لإصابة قوية، أثناء مباراة المنتخب المصرى أمام منتخب أوغندا، التى تقام على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى، من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتنظمها مصر في نسختها الـ32 خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو الجارى. وجاءت الإصابة، بعد اشتراك عنيف من لاعب المنتخب الأوغندي مع أحمد حسن كوكا، أثناء تسديد الأخير للكرة، ليخرج لتلقي العلاج عبر السيارة الخاصة بنقل المصابين، ويشارك مروان محسن مهاجم المنتخب بديلا له فى الدقيقة 25.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-والكونغو (10)

نجم المنتخب السابق يكشف سلاح الفراعنة ضد أوغندا

تحدث المحلل الرياضي تامر صقر، لاعب منتخب مصر السابق، عن مواجهة الفراعنة، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال تامر صقر في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: «التركيز في الكرات العرضية سيكون سلاح منتخب الفراعنة أمام أوغندا في ختام الدور التمهيدي ببطولة أمم إفريقيا 2019».
مصر-والكونغو (6)

كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
مصر-والكونغو (2)

كيف علقت الصحف الإنجليزية على تأهل مصر في كأس الأمم؟

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
مصر-والكونغو (3)

إثارة ومتعة وتأهل.. أبرز مشاهد خامس أيام أمم إفريقيا

أقيمت مساء الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ التقى منتخب نيجيريا مع نظيره الغيني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب أوغندا نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة ذاتها وشهدت هذه المباريات تأهل مصر ونيجيرا للدور التالي بالبطولة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org