دقيقة حدادًا على روح أسطورة الكونغو الديمقراطية

تحرير:محمد جمال ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

نداي مولامبا

وقف لاعبو منتخبى مصر وأوغندا دقيقة حدادًا على روح بيير نداي مولامبا أسطورة الكونغو الديمقراطية، قبل بدء المباراة التى تجمعهما الآن، على استاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وهو ما جاء بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة التي قررت الوقوف حدادًا على صاحب الرقم القياسى في عدد الأهداف في نسخة واحدة 1974 بتسجيله 9 أهداف في نسخة وهى البطولة التي أقيمت في مصر. وكان المنتخب الكونغولي يطلق عليه اسم زائير وقاده للتتويج باللقب على حساب منتخب مصر.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية فى وقت سابق، أن كل مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات التي انطلقت اليوم الأحد، ستشهد الوقوف دقيقة حدادًا على روح بيير نداي مولامبا أسطورة الكونغو الديمقراطية الذي وافته المنية في 26 يناير الماضى بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا. ويحتل منتخب مصر المركز