جريمة

طعنة بالفخذ.. تفاصيل قتل عاطل زوجته العرفي بالقناطر

سيطر الشك عليه فقرر تأديبها.. استدرج زوجته العرفي إلى كورنيش القناطر.. احتدم النقاش بينهما وتحول لمشاجرة.. استل سكينا وقتلها وهرب ثم قُبض عليه
تحرير:هيثم بطاح ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م
جثة- صورة أرشيفية
جثة- صورة أرشيفية
كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة منتصف ليلة أمس السبت وخيم السكون نسبيًّا على منطقة خلف باتا بكورنيش القناطر الخيرية، لا سيما مع قيام أصحاب الأنشطة بإغلاق محالهم التجارية، وفجأة انطلقت صرخات مدوية هرع على أثرها عدد من المواطنين نحو مصدر الصوت، لاستبيان الأمر فوجدوا إحدى السيدات غارقة في دمائها وبصحبتها رجل البعض يعرف أنها زوجته، وحمل الزوج زوجته المصابة وصعد بها إلى محل سكنهما وتركها ونزل مسرعا وعادت الصرخات تعلو من جديدة فتطوع بعض الأهالي في الصعود إلى الشقة وكانت المفاجأة.
ضربني بسكين كانت الزوجة بدأت في فقدان الوعي بسبب فقدان كمية كبيرة من الدماء وهمهمت ببعض الكلمات فُهم منها أن الزوج "حسين. أ. ص" هو من قام بطعنها بطعنة غائرة في فخذها وفر هاربا ثم غابت تماما عن الوعي فقام بعض المواطنين بنقلها لمستشفى القناطر العام وأبلغوا الشرطة بما جرى. وفاة الزوجة لم تفلح محاولات الأهالي
اقرأ المزيد
مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (4)

مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث تصادم بإقليمي الصف

تسبب حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالجيزة، بالقرب من منطقة الصف، اليوم الأحد، في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما نقل بالقرب من مدخل الصف بالطريق الإقليمي، وسقوط قتلى ومصابين، وبانتقال فريق من ضباط المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف تبين مصرع وإصابة 7 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، فيما تم الدفع بأوناش من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى موقع الحادث، لتسهيل عملية السير.
متحرش المنصورة

«كانت سكرانة».. ضبط سائق تحرش بفتاة خليجية بالجيزة

اتهمت فتاة خليجية، مصريا بمحاولة التحرش بها جسديا، خلال قيامه بتوصيلها إلى منزلها، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الواقعة، التي ساهمت في ضبط المتهم، حيث تقدمت الفتاة ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم، أكدت فيه محاولة سائق التحرش بها جسديا، وأدلت بأوصاف المتهم والسيارة، وكشفت التحريات أن المبلغة كانت في حالة سكر خلال قيامها بمغادرة أحد الفنادق بالقاهرة، في طريقها لمحل إقامتها بالجيزة، عندما وقع الحادث.
ثعبان-الرحاب‎ (2)

ثعابين سامة وحرباء بحوزة راكب بمطار القاهرة

ثعابين سامة، أخفاها راكب مصري قادم من تايلاند داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها عبر مطار القاهرة الدولي، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون ذلك.. خلال إنهاء إجراءات الوصول على متن طائرة قادمة من بانكوك، اشتبه رجال الجمارك في راكب يجمل الجنسية المصرية، خلال محاولته الخروج من الصالة الخضراء، وسط الزحام، وبتوقيفه وعرضه على مدير الجمارك، تم عمل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وعثر بداخلها على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس قديمة، بفتحها عثر بداخلها على 96 ثعبانا ساما وحرباء.
مشاجرة - أرشيفية

مشاجرة في جلسة صلح بين عائلتين بكفر الشيخ.. و6مصابين

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 6 مصابين في مشاجرة نشبت في أثناء محاولة الصلح بين عائلتين بمدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ. وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بحدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، وذلك في أثناء القيام بـ«جلسة صُلح»، إذ فشلت محاولة الصلح بين الطرفين ونشبت مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء، تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
اقرأ المزيد من الأخبار
القبض-على-متهم

حشيش وبندقية خرطوش.. سقوط "أبو زياد" ملك الكيف

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، في القبض على عاطل بحوزته سلاح خرطوش ونحو كيلو من مخدر الحشيش بدائرة مركز القناطر الخيرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية، يفيد ضبط المدعو "هاني. ا.ح" وشهرته "أبو زياد" 39 عامًا عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و9 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو كيلو جرام ومبلغ من المال.
جثة (3)

ضيف بدرجة قاتل.. الفصل الأخير في حياة مُسن وزوجته

منذ الوهلة الأولى لاستيقاظها شعرت السيدة الثلاثينية بانقباض في الصدر، ثمة شيء يحدثها بأن مكروها قد أصاب والديها مع تدهور حالتيهما الصحية، خصوصا أنهما يقيمان بمفردهما لدى بلوغهما أرذل العمر، فقررت الابنة التوجه إلى المنزل الذي نشأت بين جدرانه وهرولت متخطية إشارات المرور من منزلها وصولا إلى بيت الأسرة في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، ضربات قلبها أخذت ترتفع بوتيرة متسارعة، إلا أنها كانت على موعد مع فاجعة لدى دخولها الشقة التي تحولت بعدها إلى مسرح الجريمة.
جثة-فى-شقة

الكمين.. رحلة جثة «عشيق مدينة نصر» من الوراق للقناطر

أمسك بتليفون زوجته وراح يقلب في كل الملفات كأنه يبحث عن شيء بعينه بعدما انتابته حالة من الشك والريبة في سلوكها لكثرة المكالمات الهاتفية الواردة لها، وبالفعل تأكدت شكوكه عندما اكتشف وجود مكالمات عديدة من رقم محدد وبمدد مختلفة فاستشاط غضبا وواجهها ليجد إجابة صادمة من زوجته التي اعترفت بوجود علاقة عاطفية مع صاحب هذا الرقم منذ فترة. تمالك الزوج أنفاسه وتحكم في أعصابه، وقرر وضع خطة للإيقاع بالعشيق وقتله، فأقنع الزوجة بالإجهاز عليه انتقاما منه لشرفه.
طعنات-سكين-جريمة

مزقته خلال نومه.. حكاية 90 يوما زواجا انتهت بجريمة

أيام قليلة كانت تفصل الزوجين عن إتمام 100 يوم على عقد قرانهما واستقرارهما في عش الزوجية البسيط في منطقة الطبالين التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية. مرت الشهور الثلاثة بمرارة وحسرة على الزوجة التي ضاقت ذرعا من أفعال رب الأسرة، الذي ظنت أنه سيكون ملاذها الأول والأخير بعد تركها منزل أسرتها الذي نشأت فيه منذ صغرها، إلا أن تلك الأحلام الوردية تبددت وأضحت مشكلات وأزمات متتالية انتهت باتخاذها قرارا هو الأصعب في حياتها حملت معه لقب "قاتلة" تنتظر مصيرها الذي قد ينهيه "حبل المشنقة".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org