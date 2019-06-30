رياضة

استعداداً لأنجولا.. بعثة مالي تصل إلى الإسماعيلية

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
مالي
مالي
وصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مالي القادم من المجموعة الخامسة بالسويس، إلى الإسماعيلية للإقامة بفندق توليب المطل على بحيرة التمساح، استعدادًا للقاء أنجولا بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، ويحتل المنتخب المالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، والتعادل مع تونس بهدف لمثله، وانتقل للإسماعيلية وفق ترتيبات اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ32 التي تستضيفها مصر حاليا حتى يوم 19 يوليو من الشهر المقبل.
وتضم بعثة منتخب مالي لكرة القدم التي وصلت للإسماعيلية 40 فردًا برئاسة محمد سيدي بيه مستشار اتحاد اللعبة ومحمد مجاسوبا مديرًا فنيا والطاقم المعاون له و23 لاعبًا هم ديجوي ديارا وإبراهيم مونكورو وآداما كيتا "لحراسة المرمى" ومولا واجي وهاماري تراوري وفالاي ساكو وماساديو هايدرا ويوسف كونيه ومامادو فوفنا
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منتخب-الكونغو-الديمقراطية‎

مجموعة مصر.. الكونغو يهزم زيمبابوي برباعية نظيفة

فوز كبير حققه منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره زيمبابوي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد 30 يونيو الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، أحرز أهداف المنتخب الكونغولي، جوناثان بولنجي في الدقيقة 4 وأضاف سيدريك ياكومبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و 65 من ضربة جزاء، وأحرز أوسو مالونجا الهدف الرابع في الدقيقة 78، ليحصد الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط في المباراة الختامية بالدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

محمد صلاح يقود مصر للفوز على أوغندا في كأس الأمم

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.
كوكا

خروج كوكا مصابا.. تعرف على التشخيص المبدئى للإصابة

تعرض أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب المصرى لإصابة قوية، أثناء مباراة المنتخب المصرى أمام منتخب أوغندا، التى تقام على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى، من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتنظمها مصر في نسختها الـ32 خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو الجارى. وجاءت الإصابة، بعد اشتراك عنيف من لاعب المنتخب الأوغندي مع أحمد حسن كوكا، أثناء تسديد الأخير للكرة، ليخرج لتلقي العلاج عبر السيارة الخاصة بنقل المصابين، ويشارك مروان محسن مهاجم المنتخب بديلا له فى الدقيقة 25.
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منتخب-أنجولا‎ (3)

استعدادا لمواجهة مالي.. بعثة أنجولا تصل الإسماعيلية

استقبل محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية منتخب أنجولا القادم من المجموعة الخامسة اليوم الأحد، للإقامة والإعاشة بفندق توليب، استعدادًا للقاء مالي بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات لمباريات المجموعة، واتفق مسؤولو البعثة على أداء مرانهم الليلة بالملعب الفرعي بنادي القناة. وتحتل أنجولا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بالتعادل السلبي أمام موريتانيا والإيجابي بهدف لمثله مع تونس، بينما يتصدر مالي المجموعة برصيد 4 نقاط، وتونس في المركز الثاني برصيد نقطتين، وموريتانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.
أنجول- و-موريتانيا‎

كان 2019.. أنجولا تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا

سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة. المباراة بدأت بانحصار الكرة في منتصف الملعب بين لاعبي المنتخبين، الأمر الذي لم ينتج من خلاله أي خطورة تذكر للفريقين.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب تونس ألان جيريس، عن تشكيل نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة مالي اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وأجرى جيريس العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي واجه أنجولا في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أخرج حارس نسور قرطاج فاروق بن مصطفى وأشرك بدلًا منه معز حسن، إلى جانب إشراك الثنائي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري بدلًا من يوسف المساكني ورامي البدوي.
تونس-وانجولا

حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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