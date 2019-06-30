استعداداً لأنجولا.. بعثة مالي تصل إلى الإسماعيلية

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

مالي

وصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مالي القادم من المجموعة الخامسة بالسويس، إلى الإسماعيلية للإقامة بفندق توليب المطل على بحيرة التمساح، استعدادًا للقاء أنجولا بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، ويحتل المنتخب المالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، والتعادل مع تونس بهدف لمثله، وانتقل للإسماعيلية وفق ترتيبات اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ32 التي تستضيفها مصر حاليا حتى يوم 19 يوليو من الشهر المقبل.

وتضم بعثة منتخب مالي لكرة القدم التي وصلت للإسماعيلية 40 فردًا برئاسة محمد سيدي بيه مستشار اتحاد اللعبة ومحمد مجاسوبا مديرًا فنيا والطاقم المعاون له و23 لاعبًا هم ديجوي ديارا وإبراهيم مونكورو وآداما كيتا "لحراسة المرمى" ومولا واجي وهاماري تراوري وفالاي ساكو وماساديو هايدرا ويوسف كونيه ومامادو فوفنا

وتضم بعثة منتخب مالي لكرة القدم التي وصلت للإسماعيلية 40 فردًا برئاسة محمد سيدي بيه مستشار اتحاد اللعبة ومحمد مجاسوبا مديرًا فنيا والطاقم المعاون له و23 لاعبًا هم ديجوي ديارا وإبراهيم مونكورو وآداما كيتا "لحراسة المرمى" ومولا واجي وهاماري تراوري وفالاي ساكو وماساديو هايدرا ويوسف كونيه ومامادو فوفنا وبوبكر كوياتيه "للهجوم" وديادي ساماسيكو وأمادو هايدرا وشيخ دوكوريه ولاسانا كوليبالي وأداما تراوري وسليماني ديارا وإدريسا تراوري "للوسط" وموسى دجينبو وموسى دومبيا وعبدلاي ديابي وموسى ماريجا وكاليفا كوليبالي وأداما نيان وسيكو كويتا "للهجوم".

ويأمل المنتخب المالي تحقيق الفوز لضمان التأهل أول المجموعة خاصة أن أقرب منافسيه تونس وأنجولا يمتلك كلاهما نقطتين فقط في رصيدهما بينما يمتلك منتخب موريتانيا نقطة واحدة.