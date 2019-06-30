أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف

تحرير:محمد عبدالمنعم ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م

عزت أبو عوف

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، محبي الفنان عزت أبو عوف على صحته، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»: إن حالته مستقرة، وطلب من الجمهور الدعاء له. وكان الفنان عزت أبوعوف نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية، وطالبت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، عبر فضائية mbc مصر، جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما يتم نشره عن الحالة الصحية لأبو عوف لأن له أسرة ومحبين ومعجبين وتهمهم حالته الصحية ويتابعون كل حرف ينشر عنه باهتمام شديد.

وانتشرت مؤخرا شائعات بوفاة عزت أبو عوف، ولكن سرعان ما خرج أشرف زكي لنفيها، مؤكدًا لـ"التحرير" أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن "أبو عوف" ما زال يرقد داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة. وكان الفنان محمد فؤاد، قد بعث برسالة دعم ومساندة للنجم الكبير عزت أبو عوف، ونشر عبر حسابه بموقع