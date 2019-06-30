السودان.. مقتل 5 متظاهرين في «مليونية 30 يونيو»

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

مظاهرات السودان - صورة أرشيفية

أفادت تقارير واردة من السودان بمقتل 5 محتجين في أثناء مظاهرات حاشدة خرجت، اليوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من مدن البلاد، بحسب "بي بي سي عربي". وشهدت مناطق واسعة في العاصمة الخرطوم إضافة إلى أمدرمان وبحري، حراكا جماهيريا هو الأكبر منذ فض اعتصام قيادة الجيش في مطلع الشهر الجاري. وكان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وشهرته "حميدتي" صرح في وقت سابق بأن قناصة مجهولين أطلقوا النار على مدنيين وقوات الدعم السريع خلال مشاركة عشرات الآلاف في "مليونية 30 يونيو".

ولم يوضح حميدتي مصير المتظاهرين الذين تعرضوا لإطلاق النار ولم يكشف عن هوية القناصة.وكان حميدتي حذر أمس من أن السلطات لن تتسامح مع أي "أعمال تخريب".وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، اليوم، بيانا، قال فيه: "نداء مهم.. ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا