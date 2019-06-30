سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السودان.. مقتل 5 متظاهرين في «مليونية 30 يونيو»

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
مظاهرات السودان - صورة أرشيفية
مظاهرات السودان - صورة أرشيفية
أفادت تقارير واردة من السودان بمقتل 5 محتجين في أثناء مظاهرات حاشدة خرجت، اليوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من مدن البلاد، بحسب "بي بي سي عربي". وشهدت مناطق واسعة في العاصمة الخرطوم إضافة إلى أمدرمان وبحري، حراكا جماهيريا هو الأكبر منذ فض اعتصام قيادة الجيش في مطلع الشهر الجاري. وكان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وشهرته "حميدتي" صرح في وقت سابق بأن قناصة مجهولين أطلقوا النار على مدنيين وقوات الدعم السريع خلال مشاركة عشرات الآلاف في "مليونية 30 يونيو".
ولم يوضح حميدتي مصير المتظاهرين الذين تعرضوا لإطلاق النار ولم يكشف عن هوية القناصة.وكان حميدتي حذر أمس من أن السلطات لن تتسامح مع أي "أعمال تخريب".وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، اليوم، بيانا، قال فيه: "نداء مهم.. ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا
اقرأ المزيد
عقيلة-صالح (1)

«النواب الليبي» يعلن النفير العام ردا على تهديدات تركية

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، مساء اليوم، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي. وأوضح منفور أن سلاح الجو الليبي، استهدف الطائرة التركية من نوع "بيرقدار"، في مطار معيتيقة بطرابلس. وأضاف "هناك فريق عسكري تركي إجرامي يعمل هناك، ويسير هذه الطائرات"، مشيرا إلى أن الغارة الجوية كانت "ناجحة بنسبة مئة بالمئة".
الجيش الليبي

الجيش الليبي: دمرنا طائرة مسيرة تركية

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها استهدفت طائرة تركية مسيّرة وأسقطتها في مدرج مطار معيتيقة، بحسب والوكالة الألمانية. وأضافت الغرفة أن "القوات قامت بتدمير الطائرة أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة"، حسبما نقل موقع أخبار ليبيا صباح اليوم الخميس. وتابعت أن الطائرة "شنت غارات على أحد تمركزات القوات".
صالح-الغريب (1)

تفاصيل محاولة اغتيال وزير لبناني ومقتل اثنين من حراسه (فيديو)

أعلن وزير شئون النازحين اللبناني صالح الغريب، مقتل اثنين من مرافقيه وإصابة ثالث أثر هجوم على موكبه في محاولة لاغتياله. وكان موكب الوزير تعرض، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبرشمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الشرطة طوقت مكان الحادث الذي وقع في بلدة قبرشمون في الشوف بجبل لبنان وباشرت التحقيق في الحادث. وبحسب قناة الغد الفضائية، فإن الموكب شهد إطلاق نار كثيف في محاولة لاغتيال "الغريب"، كما أن الهجوم جاء بسبب زيارة تفقدية قام بها رئيس التيار الحر في لبنان، جبران باسيل.
المجلس العسكري السوداني

بعد اجتماع مغلق.. اتفاق بين «العسكري السوداني» و«قوى التغيير»

برصاص مباشر في الصدر، استقبلت الشرطة السودانية تظاهرات القوى المطالبة بالتغيير وتسليم الحكم في البلاد إلى سلطنة مدنية، وبعد أن سقط أحد المتظاهرين قتيلا، وأصيب آخرون، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" الجميع في الشوارع والميادين إلى التوجه للقصر الرئاسي في الخرطوم، في يوم وُصف بالأوسع في نوعه منذ سقوط الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. الإ أن مصادر كشفت، في تطور مفاجئ للأحداث الساخنة، عن اجتماع مغلق وغير معلن التئم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد حمدان دقلو

العسكري السوداني: البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري

قال نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو، إن البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري أكثر من ذلك، داعيا جميع أطياف الشعب والأحزاب للحوار للتشكيل الحكومي. وأكد دقلو، خلال لقائه بقافلة نداء السلام لأبناء جنوب كردفان اليوم، أنه لم يتم التوصل لاتفاق على نسبة التمثيل بالمجلس السيادي مع قوى الحرية والتغيير، موضحا أن مهمة الوسيط الإثيوبي اقتصرت على تهيئة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات. ودعا لحوار وطني جامع مع ألوان الطيف السياسي للتوصل لدستور يرضي تطلعات الشعب، مطالبا الشباب بالمشاركة بفعالية في تحقيق التغيير الذي نادى به الشعب.
فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (1)

قوات الأمن السودانية تستخدم العنف لفض احتجاج طلابي

استخدمت قوات الأمن السودانية العنف، الإثنين، لفض احتجاج قام به عشرات الطلاب في الخرطوم للمطالبة بتسليم المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير السلطة إلى مدنيين، بحسب وكالة "رويترز". وبحسب الوكالة، فإن المتظاهرين هتفوا "مدنية.. مدنية" لدى تجمعهم أمام جامعة الرباط الوطني في حي بري بالقرب من مقر وزارة الدفاع ولكن قوات الأمن سرعان ما طاردتهم وضربتهم بالهراوات. ووقعت احتجاجات خلال الليل في الخرطوم وعواصم ولايات أخرى منذ أن اقتحمت قوات الأمن اعتصاما أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو ما أدى إلى مقتل العشرات.
فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (3)

«العسكري السوداني» يعتقل ضباطا لدورهم في فض الاعتصام

أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الخميس، أن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام في الخرطوم بالعنف، بحسب "رويترز". وقال المجلس، إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وإن النتائج ستعلن بعد غدٍ السبت. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في 5 يونيو الجاري، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة".
السفير-السعودي-أحمد-قطان (1)

قطان: السعودية لن تسمح بالفوضى في السودان

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، إن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار"، بحسب "العربية. نت". وأضاف القطان أن "قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره"، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org