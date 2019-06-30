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«الجمارك» تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال يوليو

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من غدٍ الإثنين وحتى نهاية شهر يوليو. وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية، وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية. وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي 16.77 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف مفروشات والأحذية الرياضية.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:العملة السعر بالجنيهدولار أمريكي 16يورو 1968ر18جنيه إسترليني 3424ر20دولار كندي 1868ر12كرون دنمركي 4379ر2كرون نرويجي 8796ر1كرون سويدي 7255ر1فرنك سويسري 3666ر16100 ين ياباني 8382ر14ريـال سعودي 2665ر4دينار كويتي 7358ر52درهم إماراتي 3564ر4دولار إسترالي 1952ر11دينار
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عقارات (2)

الشهر العقاري: خفض رسوم توثيق العقارات لـ2000 جنيه

قررت مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تخفيض رسوم توثيق وشَهر عقد بيع عقار، تشجيعا للمواطنين على تسجيل ما لديهم من عقارات، لتصبح ألفي جنيه عن كل شَهر أو تصرف بشأن الوحدة العقارية. وأكدت المصلحة، أنه تم تخفيض رسوم التوثيق والشَهر بناء على التعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، على النحو الوارد مضمونه بنص المادة الأولى.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك عقب تراجعها أمس، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
السيسى (3)

ماذا حدث للاقتصاد المصري بعد 5 سنوات من حكم السيسي؟

تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر منذ عام 2014، ومنذ ذلك التاريخ استطاعت مصر تحقيق العديد من الإنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حيث نفذت الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية ما يقرب من نحو 11 ألف مشروع على أرض مصر، من طرق وكبارى، ومشروعات سكنية، ومدن جديدة، ومشروعات تنموية فى مجالات الزراعة والطاقة والتموين وغيرها من المشروعات، بتكلفة تبلغ نحو 2 تريليون جنيه، كما قامت الحكومة بتنفيذ برنامج خاص بالإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وحقق أيضا العديد من النتائج الإيجابية.
فلوس (3)

زيادة الأجور وترقيات.. 6 إجراءات سعيدة للمصريين في يوليو

ينتظر المصريون خلال شهر يوليو المقبل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت مفرحة أو حزينة عليهم، وتتمثل الإجراءات السارة في زيادة الأجور والمعاشات، فيما تتمثل الإجراءات الصعبة في رفع أسعار الكهرباء والوقود. وتستهدف الحكومة من تطبيق الإجراءات الجديدة رفع العبء عن المواطنين وتدعيم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع خاصة محدودي الدخل والبسطاء، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية والهيكلية، والتى تشمل إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور.
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الجنية-المصري

بسبب الاستثمارت| الجنيه المصري يرتفع 6% أمام الدولار

ارتفع الجنيه المصري بحوالي 6% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حديث لها، أن العملتين المصرية والأوكرانية من أفضل العملات أداء في سوق العملات الأجنبية التي تعرضت لضغوط من قوة الدولار، والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي. ومنذ شهر يناير الماضي، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 121 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.74 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الدولار

أسعار الفائدة على ودائع الدولار واليورو في البنوك

تتنافس البنوك العاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والمزايا للعملاء، من خلال إتاحة العديد من الخدمات المصرفية ومنها حسابات التوفير وشهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية والأجنبية، والتى تعد إحدى الأوعية الادخارية، التي تقدمها البنوك في السوق المصرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لاستخدامها في المستقبل، أو التحوط ضد تقلبات العملات الأجنبية، كما تختلف أسعار الفائدة على هذه الودائع حسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة والذي قد يكون أسبوع أو شهر أو سنة.
مستقبل-الاقتصاد-المصري

بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
دولارات

5 أسباب أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى مستوى نحو 44.275 مليار دولار، في مقابل نحو 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، أي بزيادة بلغت نحو 57 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وتكوّن مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبَل مسؤولي البنك المركزي.
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