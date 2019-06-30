«الجمارك» تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال يوليو

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م

عملات أجنبية

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من غدٍ الإثنين وحتى نهاية شهر يوليو. وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية، وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية. وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي 16.77 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف مفروشات والأحذية الرياضية.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:العملة السعر بالجنيهدولار أمريكي 16يورو 1968ر18جنيه إسترليني 3424ر20دولار كندي 1868ر12كرون دنمركي 4379ر2كرون نرويجي 8796ر1كرون سويدي 7255ر1فرنك سويسري 3666ر16100 ين ياباني 8382ر14ريـال سعودي 2665ر4دينار كويتي 7358ر52درهم إماراتي 3564ر4دولار إسترالي 1952ر11دينار