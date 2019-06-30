تعرف على التشخيص المبدئى لإصابة أحمد حسن كوكا

تحرير:مصطفى البنا ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

كوكا

تعرض أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب المصرى لإصابة قوية، أثناء مباراة المنتخب المصرى أمام منتخب أوغندا، التى تقام على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى، من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتنظمها مصر في نسختها الـ32 خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو الجارى. وجاءت الإصابة، بعد اشتراك عنيف من لاعب المنتخب الأوغندي مع أحمد حسن كوكا، أثناء تسديد الأخير للكرة، ليخرج لتلقي العلاج عبر السيارة الخاصة بنقل المصابين، ويشارك مروان محسن مهاجم المنتخب بديلا له فى الدقيقة 25.

وكشف التشخيص المبدئى لإصابة كوكا أنها عبارة عن كدمة قوية في كاحل القدم ووتر أكيلس، وخرج كوكا من أرض المباراة مستندًا على زميله فى الفريق علي غزال وعامل غرفة خلع الملابس، وظهر عليه عدم قدرته على وضع قدمه على الأرض. وتقدم المنتخب الوطنى حتى الآن بهدفين نظيفين سجلهما كل من محمد صلاح فى الدقيقة 36 من عمر

وكشف التشخيص المبدئى لإصابة كوكا أنها عبارة عن كدمة قوية في كاحل القدم ووتر أكيلس، وخرج كوكا من أرض المباراة مستندًا على زميله فى الفريق علي غزال وعامل غرفة خلع الملابس، وظهر عليه عدم قدرته على وضع قدمه على الأرض.



وتقدم المنتخب الوطنى حتى الآن بهدفين نظيفين سجلهما كل من محمد صلاح فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، وعزز تقدم المنتخب أحمد المحمدى بهدف ثانٍ فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة الإفريقية، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب زيمبابوي في المركز الثالث بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.