رياضة

تعرف على التشخيص المبدئى لإصابة أحمد حسن كوكا

تحرير:مصطفى البنا ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
كوكا
كوكا
تعرض أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب المصرى لإصابة قوية، أثناء مباراة المنتخب المصرى أمام منتخب أوغندا، التى تقام على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى، من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتنظمها مصر في نسختها الـ32 خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو الجارى. وجاءت الإصابة، بعد اشتراك عنيف من لاعب المنتخب الأوغندي مع أحمد حسن كوكا، أثناء تسديد الأخير للكرة، ليخرج لتلقي العلاج عبر السيارة الخاصة بنقل المصابين، ويشارك مروان محسن مهاجم المنتخب بديلا له فى الدقيقة 25.
وكشف التشخيص المبدئى لإصابة كوكا أنها عبارة عن كدمة قوية في كاحل القدم ووتر أكيلس، وخرج كوكا من أرض المباراة مستندًا على زميله فى الفريق علي غزال وعامل غرفة خلع الملابس، وظهر عليه عدم قدرته على وضع قدمه على الأرض. وتقدم المنتخب الوطنى حتى الآن بهدفين نظيفين سجلهما كل من محمد صلاح فى الدقيقة 36 من عمر
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هدف المحمدي‎ (3)

مدرب مصر السابق: أجيري أفقد هذا اللاعب ثقته في نفسه

أعرب علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن سعادته بصعود منتخب الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لكنه أبدى تحفظه على مستوى الفريق. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على «استاد القاهرة» ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري يرفض التعليق على قرار عودة عمرو وردة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قوة منافسه الأوغندي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، في ختام منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب الأوغندي قدم أداءً مميزًا، وفريقنا أكتسب بعضًا من الثقة التي افتقدناها في المباريات الماضية، وسنعمل على ذلك أكثر فيما هو قادم". وواصل: "هدف صلاح جاء عكس سير المباراة تماما، حيث كانت أوغندا المسيطرة، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نتراجع أكثر، والآن لدينا 9 نقاط وسجلنا 5 أهداف، ونتطلع لمنافسنا المقبل".
محمد الشناوى (3)

الشناوي يتحدث عن سر التألق أمام أوغندا.. ورسالة لجنش

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره أوغندا، مساء الأحد، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءًا طيبًا، موجهًا الشكر للاعبين لأنهم قدموا كل ما عليهم ونفذوا تعليمات المدير الفني، بأداء منظم وروح قتالية. وتابع الشناوي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS قائلًا: «منتخب أوغندا تمكن من خلق فرص تهديفية عديدة، لكن التوفيق حالفني في التصدي لكل الكرات التي وصلت إليًّ، والأهم الآن هو التفكير والتركيز في الدور القادم».
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منتخب-الكونغو-الديمقراطية‎

مجموعة مصر.. الكونغو يهزم زيمبابوي برباعية نظيفة

فوز كبير حققه منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره زيمبابوي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد 30 يونيو الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، أحرز أهداف المنتخب الكونغولي، جوناثان بولنجي في الدقيقة 4 وأضاف سيدريك ياكومبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و 65 من ضربة جزاء، وأحرز أوسو مالونجا الهدف الرابع في الدقيقة 78، ليحصد الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط في المباراة الختامية بالدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
نداي مولامبا‎ (3)

دقيقة حدادًا على روح أسطورة الكونغو الديمقراطية

وقف لاعبو منتخبى مصر وأوغندا دقيقة حدادًا على روح بيير نداي مولامبا أسطورة الكونغو الديمقراطية، قبل بدء المباراة التى تجمعهما الآن، على استاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وهو ما جاء بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة التي قررت الوقوف حدادًا على صاحب الرقم القياسى في عدد الأهداف في نسخة واحدة 1974 بتسجيله 9 أهداف في نسخة وهى البطولة التي أقيمت في مصر. وكان المنتخب الكونغولي يطلق عليه اسم زائير وقاده للتتويج باللقب على حساب منتخب مصر.
مصر-والكونغو (10)

نجم المنتخب السابق يكشف سلاح الفراعنة ضد أوغندا

تحدث المحلل الرياضي تامر صقر، لاعب منتخب مصر السابق، عن مواجهة الفراعنة، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال تامر صقر في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: «التركيز في الكرات العرضية سيكون سلاح منتخب الفراعنة أمام أوغندا في ختام الدور التمهيدي ببطولة أمم إفريقيا 2019».
مصر-والكونغو (6)

كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
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