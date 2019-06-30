رياضة

خروج كوكا مصابا.. تعرف على التشخيص المبدئى للإصابة

تحرير:مصطفى البنا ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
كوكا
كوكا
تعرض أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب المصرى لإصابة قوية، أثناء مباراة المنتخب المصرى أمام منتخب أوغندا، التى تقام على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى، من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتنظمها مصر في نسختها الـ32 خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو الجارى. وجاءت الإصابة، بعد اشتراك عنيف من لاعب المنتخب الأوغندي مع أحمد حسن كوكا، أثناء تسديد الأخير للكرة، ليخرج لتلقي العلاج عبر السيارة الخاصة بنقل المصابين، ويشارك مروان محسن مهاجم المنتخب بديلا له فى الدقيقة 25.
وكشف التشخيص المبدئى لإصابة كوكا أنها عبارة عن كدمة قوية في كاحل القدم ووتر أكيلس، وخرج كوكا من أرض المباراة مستندًا على زميله فى الفريق علي غزال وعامل غرفة خلع الملابس، وظهر عليه عدم قدرته على وضع قدمه على الأرض. وتقدم المنتخب الوطنى حتى الآن بهدفين نظيفين سجلهما كل من محمد صلاح فى الدقيقة 36 من عمر
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منتخب-الكونغو-الديمقراطية‎

مجموعة مصر.. الكونغو يهزم زيمبابوي برباعية نظيفة

فوز كبير حققه منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره زيمبابوي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد 30 يونيو الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، أحرز أهداف المنتخب الكونغولي، جوناثان بولنجي في الدقيقة 4 وأضاف سيدريك ياكومبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و 65 من ضربة جزاء، وأحرز أوسو مالونجا الهدف الرابع في الدقيقة 78، ليحصد الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط في المباراة الختامية بالدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

محمد صلاح يقود مصر للفوز على أوغندا في كأس الأمم

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.
بعثة-منتخب-أنجولا (1)

استعداداً لأنجولا.. بعثة مالي تصل إلى الإسماعيلية

وصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مالي القادم من المجموعة الخامسة بالسويس، إلى الإسماعيلية للإقامة بفندق توليب المطل على بحيرة التمساح، استعدادًا للقاء أنجولا بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، ويحتل المنتخب المالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، والتعادل مع تونس بهدف لمثله، وانتقل للإسماعيلية وفق ترتيبات اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ32 التي تستضيفها مصر حاليا حتى يوم 19 يوليو من الشهر المقبل.
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منتخب-الكونغو-الديمقراطية‎

مجموعة مصر.. الكونغو يهزم زيمبابوي برباعية نظيفة

فوز كبير حققه منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره زيمبابوي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد 30 يونيو الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، أحرز أهداف المنتخب الكونغولي، جوناثان بولنجي في الدقيقة 4 وأضاف سيدريك ياكومبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و 65 من ضربة جزاء، وأحرز أوسو مالونجا الهدف الرابع في الدقيقة 78، ليحصد الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط في المباراة الختامية بالدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
نداي مولامبا‎ (3)

دقيقة حدادًا على روح أسطورة الكونغو الديمقراطية

وقف لاعبو منتخبى مصر وأوغندا دقيقة حدادًا على روح بيير نداي مولامبا أسطورة الكونغو الديمقراطية، قبل بدء المباراة التى تجمعهما الآن، على استاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وهو ما جاء بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة التي قررت الوقوف حدادًا على صاحب الرقم القياسى في عدد الأهداف في نسخة واحدة 1974 بتسجيله 9 أهداف في نسخة وهى البطولة التي أقيمت في مصر. وكان المنتخب الكونغولي يطلق عليه اسم زائير وقاده للتتويج باللقب على حساب منتخب مصر.
مصر-والكونغو (10)

نجم المنتخب السابق يكشف سلاح الفراعنة ضد أوغندا

تحدث المحلل الرياضي تامر صقر، لاعب منتخب مصر السابق، عن مواجهة الفراعنة، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال تامر صقر في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد: «التركيز في الكرات العرضية سيكون سلاح منتخب الفراعنة أمام أوغندا في ختام الدور التمهيدي ببطولة أمم إفريقيا 2019».
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كيف يفكر خافيير أجيري في مواجهة أوغندا؟

يكشف «التحرير» ملامح تشكيل المنتخب الوطني، المتوقع في مواجهة أوغندا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، ويفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، في تبديل اثنين فقط من اللاعبين وهما محمود علاء ومحمد النني؛ لحصولهما على إنذار في لقاء الكونغو، ويعد باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض الثنائي.
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