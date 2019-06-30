محمد صلاح يقود مصر للفوز على أوغندا في كأس الأمم

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

منتخب مصر

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.

المباراة جاءت سريعة وقوية من جانب منتخب أوغندا الذي وصل إلى مرمى محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني أكثر من مرة إلا أن الأخير تألق في التصدي لهذه الفرص ومنع دخولها للشباك. وشهدت الدقيقة 25 تغييرا اضطراريا للفراعنة بعد إصابة في وتر أكيلس وتم الدفع بمروان محسن بدلا منه. وعلى عكس سير اللقاء استطاع محمد صلاح