رياضة

مجموعة مصر.. الكونغو يهزم زيمبابوي برباعية نظيفة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م
الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية
فوز كبير حققه منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره زيمبابوي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد 30 يونيو الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، أحرز أهداف المنتخب الكونغولي، جوناثان بولنجي في الدقيقة 4 وأضاف سيدريك ياكومبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و 65 من ضربة جزاء، وأحرز أوسو مالونجا الهدف الرابع في الدقيقة 78، ليحصد الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط في المباراة الختامية بالدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
المنتخب الكونغولي قدم عرضًا قويا من بداية اللقاء ووضحت رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز، لترك أي ذكرى جيدة بعدما فقد المنتخب كل الفرص في التأهل إلى دور ثمن النهائي كأفضل ثوالث في البطولة، حيث دخل المباراة وهو لا يمتلك أي رصيد من النقاط. الهدف المبكر الذي أحرزه بولينجي أربك حسابات زيمبابوي التي كان لديها
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الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

محمد صلاح يقود مصر للفوز على أوغندا في كأس الأمم

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.
كوكا

خروج كوكا مصابا.. تعرف على التشخيص المبدئى للإصابة

تعرض أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب المصرى لإصابة قوية، أثناء مباراة المنتخب المصرى أمام منتخب أوغندا، التى تقام على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى، من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتنظمها مصر في نسختها الـ32 خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو الجارى. وجاءت الإصابة، بعد اشتراك عنيف من لاعب المنتخب الأوغندي مع أحمد حسن كوكا، أثناء تسديد الأخير للكرة، ليخرج لتلقي العلاج عبر السيارة الخاصة بنقل المصابين، ويشارك مروان محسن مهاجم المنتخب بديلا له فى الدقيقة 25.
بعثة-منتخب-أنجولا (1)

استعداداً لأنجولا.. بعثة مالي تصل إلى الإسماعيلية

وصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مالي القادم من المجموعة الخامسة بالسويس، إلى الإسماعيلية للإقامة بفندق توليب المطل على بحيرة التمساح، استعدادًا للقاء أنجولا بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، ويحتل المنتخب المالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، والتعادل مع تونس بهدف لمثله، وانتقل للإسماعيلية وفق ترتيبات اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ32 التي تستضيفها مصر حاليا حتى يوم 19 يوليو من الشهر المقبل.
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مصر-والكونغو (3)

مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

يختتم المنتخب الوطني اليوم الأحد مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة منتخب أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة، وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي 1-0 وعلى الكونغو الديمقراطية 2-0 وضمنت التأهل لدور الـ16، أما أوغندا فتحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0 والتعادل مع زيمبابوي 1-1، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
مصر-والكونغو (4)

محمود «تريزيجيه» افضل لاعب في مباراة مصر والكونغو

حصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، لقب رجل مباراة الفراعنة والكونغو فى المواجهة التى جمعتهما المنتخبين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كاس الأمم الافريقية. تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي صال وجال في دفاعات المنتخب الكونغولي وكان افضل لاعبي مصر خلال اللقاء، وكلل جهوده في المبارة بصناعة الهدف الثانئ الذي احرزه محمد صلاح نجم منتخبنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ليعلن عن أول أهدافه في البطولة الإفريقية.
الكونغو و أوغندا

5 معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية

يلتقي بعد قليل منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز من أجل تحقيق هدفهما بالتأهل لدور الـ16 من البطولة، وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء. الكونغو الديمقراطية واحد من المنتخبات العريقة في كرة القدم الإفريقية، وسبق له الفوز بكأس الأمم الإفريقية مرتين.
منتخب مصر (3)

شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
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