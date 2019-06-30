مجموعة مصر.. الكونغو يهزم زيمبابوي برباعية نظيفة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

الكونغو الديمقراطية

فوز كبير حققه منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره زيمبابوي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد 30 يونيو الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، أحرز أهداف المنتخب الكونغولي، جوناثان بولنجي في الدقيقة 4 وأضاف سيدريك ياكومبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و 65 من ضربة جزاء، وأحرز أوسو مالونجا الهدف الرابع في الدقيقة 78، ليحصد الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط في المباراة الختامية بالدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

المنتخب الكونغولي قدم عرضًا قويا من بداية اللقاء ووضحت رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز، لترك أي ذكرى جيدة بعدما فقد المنتخب كل الفرص في التأهل إلى دور ثمن النهائي كأفضل ثوالث في البطولة، حيث دخل المباراة وهو لا يمتلك أي رصيد من النقاط. الهدف المبكر الذي أحرزه بولينجي أربك حسابات زيمبابوي التي كان لديها

المنتخب الكونغولي قدم عرضًا قويا من بداية اللقاء ووضحت رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز، لترك أي ذكرى جيدة بعدما فقد المنتخب كل الفرص في التأهل إلى دور ثمن النهائي كأفضل ثوالث في البطولة، حيث دخل المباراة وهو لا يمتلك أي رصيد من النقاط.

الهدف المبكر الذي أحرزه بولينجي أربك حسابات زيمبابوي التي كان لديها الأمل قبل هذه المواجهة حال الفوز وسرعان ما اهتزت الشباك مجددا، ليتملك اليأس من لاعبي زيمبابوي ويصبح اللقاء من طرف واحد هو الجانب الكونغولي الذي نجح في أول ربع ساعة من الشوط الثاني في إدراك هدف ثالث من ركلة جزاء، ثم أحرز الهدف الرابع عن طريق إريك أوسو مالونجا في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

الفوز الكبير الذي حققه منتخب الكونغو الديمقراطية لم يشفع له في المنافسة على التأهل، لكنه ترك ذكرى جيدة للاعبين الذين حققوا الفوز في آخر مباراة بدور المجموعات.