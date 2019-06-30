«النواب الليبي» يعلن النفير العام ردا على تهديدات تركية

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، مساء اليوم، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي. وأوضح منفور أن سلاح الجو الليبي، استهدف الطائرة التركية من نوع "بيرقدار"، في مطار معيتيقة بطرابلس. وأضاف "هناك فريق عسكري تركي إجرامي يعمل هناك، ويسير هذه الطائرات"، مشيرا إلى أن الغارة الجوية كانت "ناجحة بنسبة مئة بالمئة".

تأتي تصريحات منفور بعد رد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، على تصريحات الخارجية التركية، التي قالت فيها إن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك في ليبيا.وكانت تركيا قد ادعت أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة "برد قوي" في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي