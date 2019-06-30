رياضة

«حماة الحمى».. كتبها الرافعي لمصر فأصبحت نشيد تونس الوطني

لم يخطر ببال الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي أن تتحول قصيدته التي كتبها في عشق مصر إلى نشيد وطني لبلد آخر هي تونس الشقيقة بعد إضافة بيتين لها من شعر أبو القاسم الشابي
تحرير:صلاح يحيى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
منتخب تونس
منتخب تونس
تحظى مباريات المنتخب التونسي باهتمام شديد من جانب الجماهير المصرية التي تحتشد من أجل تشجيعه في مدرجات ملعب استاد السويس الرياضي وتهتف للاعبيه لدعمه من أجل التأهل للأدوار التالية، وهو شيء جديد من جانب الجماهير التي أبدت اهتمامها بسبب وجود النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك. ويكفي للتدليل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به منتخب نسور قرطاج في هذه البطولة، تصريح أدلى به المدير الفني الفرنسي آلان جيريس الذي داعب الصحفيين المصريين في المؤتمر الصحفي، عقب لقاء تونس الأخير أمام مالي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1- 1.
الآن جيريس رد على أحد الأسئلة قائلاً: "أحمد الله أن المنتخب لا يضم أكثر من فرجاني ساسي وإلا كانت الأسئلة ستنهال علي من أجل التعرف على السر وراء عدم مشاركتهم في المباريات في ظل اهتمام جماهير مصر باللاعب ساسي". وما لايعرفه الكثيرون من جماهير نادي الزمالك ومدينة السويس الباسلة أن تشجيعها للمنتخب التونسي
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مدرب مصر السابق: أجيري أفقد هذا اللاعب ثقته في نفسه

أعرب علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن سعادته بصعود منتخب الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لكنه أبدى تحفظه على مستوى الفريق. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على «استاد القاهرة» ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
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أجيري يرفض التعليق على قرار عودة عمرو وردة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قوة منافسه الأوغندي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، في ختام منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب الأوغندي قدم أداءً مميزًا، وفريقنا أكتسب بعضًا من الثقة التي افتقدناها في المباريات الماضية، وسنعمل على ذلك أكثر فيما هو قادم". وواصل: "هدف صلاح جاء عكس سير المباراة تماما، حيث كانت أوغندا المسيطرة، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نتراجع أكثر، والآن لدينا 9 نقاط وسجلنا 5 أهداف، ونتطلع لمنافسنا المقبل".
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الشناوي يتحدث عن سر التألق أمام أوغندا.. ورسالة لجنش

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره أوغندا، مساء الأحد، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءًا طيبًا، موجهًا الشكر للاعبين لأنهم قدموا كل ما عليهم ونفذوا تعليمات المدير الفني، بأداء منظم وروح قتالية. وتابع الشناوي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS قائلًا: «منتخب أوغندا تمكن من خلق فرص تهديفية عديدة، لكن التوفيق حالفني في التصدي لكل الكرات التي وصلت إليًّ، والأهم الآن هو التفكير والتركيز في الدور القادم».
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مدرب تونس يسخر من المطالبة بمشاركة فرجاني ساسي

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس السبب حول عدم مشاركة فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب بلاده في مباراة نسور قرطاج اليوم الجمعة، أمام نظيره المالي في ثاني مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، حيث قال المدير الفني الفرنسي "أشكر الله أنه لا يوجد أكثر من لاعب بمنتخب تونس، يلعب في الدوري المصري، لأن في هذه الحالة سأكون مضطرًا لإشراك كل لاعب تنادي الجماهير على اسمه في المدرجات".
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تونس: ارتفاع الحرارة يضعنا أمام مشاكل في كان 2019

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن مواجهة منتخب مالي، المقرر إقامتها، غدا الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، مصيرية لنسور قرطاج، وأضاف آلان جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "الانتقادات جزء من عملي، ولا يشغلني الحديث عنها، هناك مباراة مهمة ومصيرية غدا أمام منتخب مالي، وعلينا أن نبتعد عما يشغلنا من انتقادات، والتركيز على الفوز ولا شيء غيره لإسعاد الجماهير".
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حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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راضي الجعايدي: أتمنى وصول تونس ومصر إلى نهائي الكان

يرى راضي الجعايدي مدافع وقائد المنتخب التونسي السابق أن ضربة البداية لمنتخب بلاده اليوم أمام أنجولا مهمة للغاية مطالبا اللاعبين بضرورة الحذر الشديد من المنافس، خاصة أن أنجولا منتخب قوي وليس من المنتخبات التي تلعب كرة قدم جيدة فقط بل تعتمد على القوة الجسمانية أيضا. وأضاف قائد تونس السابق في مداخلة هاتفية في برنامج "نجوم إفريقيا" على إذاعة نجوم إف إم: على لاعبي تونس استغلال الدعم الجماهيري القوي من جمهور مصر والجالية التونسية التي جاءت من تونس، خاصة بعدما أعلن عدد من جماهير نادي الزمالك دعمه لنسور قرطاج من أجل فرجاني ساسي المحترف في صفوف الزمالك.
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