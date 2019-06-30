رياضة

«حماة الحمى».. كتبها الرافعي لمصر فأصبحت نشيد تونس

لم يخطر ببال الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي أن تتحول قصيدته التي كتبها في عشق مصر إلى نشيد وطني لبلد آخر هي تونس الشقيقة بعد إضافة بيتين لها من شعر أبو القاسم الشابي
تحرير:صلاح يحيى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
منتخب تونس
منتخب تونس
تحظى مباريات المنتخب التونسي باهتمام شديد من جانب الجماهير المصرية التي تحتشد من أجل تشجيعه في مدرجات ملعب استاد السويس الرياضي وتهتف للاعبيه لدعمه من أجل التأهل للأدوار التالية، وهو شيء جديد من جانب الجماهير التي أبدت اهتمامها بسبب وجود النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك. ويكفي للتدليل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به منتخب نسور قرطاج في هذه البطولة، تصريح أدلى به المدير الفني الفرنسي آلان جيريس الذي داعب الصحفيين المصريين في المؤتمر الصحفي، عقب لقاء تونس الأخير أمام مالي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1- 1.
الآن جيريس رد على أحد الأسئلة قائلاً: "أحمد الله أن المنتخب لا يضم أكثر من فرجاني ساسي وإلا كانت الأسئلة ستنهال علي من أجل التعرف على السر وراء عدم مشاركتهم في المباريات في ظل اهتمام جماهير مصر باللاعب ساسي". وما لايعرفه الكثيرون من جماهير نادي الزمالك ومدينة السويس الباسلة أن تشجيعها للمنتخب التونسي
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رئيس الزمالك يفتح النار على كهربا: كنت بتركب توك توك

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، بسبب انقطاعه عن التدريبات طيلة الأيام الماضية، قائلًا: «كهربا أثبت أنه ناكر للجميل رغم أن الزمالك صاحب الفضل عليه، وجعله يجمع أكثر من 150 مليون جنيه بسبب إعارته مرتين لنادي اتحاد جدة السعودي». وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، أن كهربا بعد أن كان يركب "توك توك" أصبح يركب الآن سيارة ثمنها 20 مليون جنيه، بسبب فضل نادي الزمالك عليه.
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رئيس الزمالك يهدد بعدم استكمال الدوري بسبب جنش

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه الشديد بسبب إصابة حارسه محمود عبد الرحيم جنش أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني، قبل أيام قليلة. وكان جنش قد أُصيب خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في «وتر إكيليس»، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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بعد الفوز على أوغندا.. «صن» تتغنى بصلاح والمحمدي

تغنت صحيفة الـ"صن" البريطانية، بالفرعون المصرى محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد الهدف الذي أحرزه صلاح فى مرمى أوغندا، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، ليحصد منتخب مصر نقاط اللقاء ويتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط. وجاء عنوان الصحيفة الإنجليزية عن صلاح: "مو أوقفهم.. بعد تسديدة رائعة افتتح صلاح بها المباراة، مصر تهزم أوغندا لتصعد لدور الـ16".
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مدرب تونس يسخر من المطالبة بمشاركة فرجاني ساسي

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس السبب حول عدم مشاركة فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب بلاده في مباراة نسور قرطاج اليوم الجمعة، أمام نظيره المالي في ثاني مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، حيث قال المدير الفني الفرنسي "أشكر الله أنه لا يوجد أكثر من لاعب بمنتخب تونس، يلعب في الدوري المصري، لأن في هذه الحالة سأكون مضطرًا لإشراك كل لاعب تنادي الجماهير على اسمه في المدرجات".
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تونس: ارتفاع الحرارة يضعنا أمام مشاكل في كان 2019

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن مواجهة منتخب مالي، المقرر إقامتها، غدا الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، مصيرية لنسور قرطاج، وأضاف آلان جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "الانتقادات جزء من عملي، ولا يشغلني الحديث عنها، هناك مباراة مهمة ومصيرية غدا أمام منتخب مالي، وعلينا أن نبتعد عما يشغلنا من انتقادات، والتركيز على الفوز ولا شيء غيره لإسعاد الجماهير".
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حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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راضي الجعايدي: أتمنى وصول تونس ومصر إلى نهائي الكان

يرى راضي الجعايدي مدافع وقائد المنتخب التونسي السابق أن ضربة البداية لمنتخب بلاده اليوم أمام أنجولا مهمة للغاية مطالبا اللاعبين بضرورة الحذر الشديد من المنافس، خاصة أن أنجولا منتخب قوي وليس من المنتخبات التي تلعب كرة قدم جيدة فقط بل تعتمد على القوة الجسمانية أيضا. وأضاف قائد تونس السابق في مداخلة هاتفية في برنامج "نجوم إفريقيا" على إذاعة نجوم إف إم: على لاعبي تونس استغلال الدعم الجماهيري القوي من جمهور مصر والجالية التونسية التي جاءت من تونس، خاصة بعدما أعلن عدد من جماهير نادي الزمالك دعمه لنسور قرطاج من أجل فرجاني ساسي المحترف في صفوف الزمالك.
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