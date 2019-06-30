«حماة الحمى».. كتبها الرافعي لمصر فأصبحت نشيد تونس

لم يخطر ببال الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي أن تتحول قصيدته التي كتبها في عشق مصر إلى نشيد وطني لبلد آخر هي تونس الشقيقة بعد إضافة بيتين لها من شعر أبو القاسم الشابي

تحرير:صلاح يحيى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٩ م

منتخب تونس

تحظى مباريات المنتخب التونسي باهتمام شديد من جانب الجماهير المصرية التي تحتشد من أجل تشجيعه في مدرجات ملعب استاد السويس الرياضي وتهتف للاعبيه لدعمه من أجل التأهل للأدوار التالية، وهو شيء جديد من جانب الجماهير التي أبدت اهتمامها بسبب وجود النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك. ويكفي للتدليل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به منتخب نسور قرطاج في هذه البطولة، تصريح أدلى به المدير الفني الفرنسي آلان جيريس الذي داعب الصحفيين المصريين في المؤتمر الصحفي، عقب لقاء تونس الأخير أمام مالي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1- 1.

الآن جيريس رد على أحد الأسئلة قائلاً: "أحمد الله أن المنتخب لا يضم أكثر من فرجاني ساسي وإلا كانت الأسئلة ستنهال علي من أجل التعرف على السر وراء عدم مشاركتهم في المباريات في ظل اهتمام جماهير مصر باللاعب ساسي". وما لايعرفه الكثيرون من جماهير نادي الزمالك ومدينة السويس الباسلة أن تشجيعها للمنتخب التونسي