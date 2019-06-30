المحمدي يكشف سر تألق أوغندا أمام مصر

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

أحمد المحمدي

أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، أن الفريق حقق فوزًا غاليًا في مباراة صعبة، أمام منتخب أوغندا الذي يعتبر من أقوى فرق المجموعة الأولى، مشيرًا إلى أن المنافس قدم مباراة قوية، ووضح عليهم أنهم يحفظون طريقة منتخب مصر بسبب المواجهات الكثيرة التي جمعت المنتخبين في السنوات الأخيرة. وأضاف المحمدي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN sports: «دافعنا بشكل جيد في ظل تألق محمد الشناوي الذي يقدم بطولة قوية، وأود التأكيد على أن الفوز أهم من الأداء في مثل هذه البطولات، التي تشهد تدرجا في المستوى في المراحل النهائية».

وتابع: «لم يعد هناك منتخب سهل في قارة إفريقيا؛ لأن جميع الفرق أصبح لديها مميزات ودوافع تجعلها تظهر بشكل أقوى عكس ما كان يحدث في الماضي». وواصل: «صنعنا أكثر من فرصة تهديفية في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أيضًا، والأهم الآن هو التركيز والتحضير الجيد لمنافسنا في مباراة دور الـ16», وحقق