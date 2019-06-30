مفاجأة وصدارة وأمل.. أبرز مشاهد تاسع أيام كأس الأمم

شهد اليوم التاسع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 العديد من المباريات التي حمل بعضها مفاجآت سواء في الأداء أو النتائج كما حسمت هذه المباريات تأهل بعض المنتخبات

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

منتخب مصر

أقيم اليوم الأحد 4 مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث أقيمت في السادسة مساء مباراتا المجموعة الثانية، المباراة الأولى جمعت بين مدغشقر ونيجيريا والثانية بين بوروندي وغينيا، بينما أقيم في التاسعة مساء مباراتا المجموعة الأولى، اللقاء الأول جمع بين منتخب مصر ونظيره الأوغندي والمباراة الثانية بين زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وشهدت هذه المباريات مفاجآت قوية.

مفاجأة مدوية واصل منتخب مدغشقر عروضه الرائعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق مفاجأة مدوية بالفوز على منتخب نيجيريا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو