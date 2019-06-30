مفاجأة وصدارة وأمل.. أبرز مشاهد تاسع أيام كأس الأمم
شهد اليوم التاسع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 العديد من المباريات التي حمل بعضها مفاجآت سواء في الأداء أو النتائج كما حسمت هذه المباريات تأهل بعض المنتخبات
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م
منتخب مصر
أقيم اليوم الأحد 4 مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث أقيمت في السادسة مساء مباراتا المجموعة الثانية، المباراة الأولى جمعت بين مدغشقر ونيجيريا والثانية بين بوروندي وغينيا، بينما أقيم في التاسعة مساء مباراتا المجموعة الأولى، اللقاء الأول جمع بين منتخب مصر ونظيره الأوغندي والمباراة الثانية بين زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وشهدت هذه المباريات مفاجآت قوية.
مفاجأة مدوية
واصل منتخب مدغشقر عروضه الرائعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق مفاجأة مدوية بالفوز على منتخب نيجيريا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو
مفاجأة مدوية
واصل منتخب مدغشقر عروضه الرائعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق مفاجأة مدوية بالفوز على منتخب نيجيريا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يتصدر منتخب مدغشقر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيل بوروندي المجموعة دون رصيد.
الأمل
حقق المنتخب الغينى بقيادة المدير الفنى بول بوت، الفوز على نظيره المنتخب البوروندي بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب السلام، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتى تضم كلا من منتخبى نيجيريا ومدغشقر، وسجل هدفى المباراة لصالح المنتخب الغينى المهاجم محمد ياتارا، حيث أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ثم عزز تقدم منتخب غينيا بهدف ثانٍ فى الدقيقة 52 من عمر المباراة ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية قد تساهم في صعوده ضمن أفضل ثوالث.
الفوز رفع رصيد المنتخب الغينى إلى أربع نقاط في المركز الثالث جمعها من ثلاث مباريات، فاز فى مباراة، وتعادل فى أخرى، وخسر فى مواجهة واحدة أمام منتخب نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات عندما نجح النسور الخضراء في الفوز بهدف نظيف.
فوز شرفي
فوز كبير حققه منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره زيمبابوي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد 30 يونيو الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، أحرز أهداف المنتخب الكونغولي، جوناثان بولنجي في الدقيقة 4 وأضاف سيدريك ياكومبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و 65 من ضربة جزاء، وأحرز أوسو مالونجا الهدف الرابع في الدقيقة 78، ليحصد الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط في المباراة الختامية بالدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
المنتخب الكونغولي قدم عرضًا قويا من بداية اللقاء ووضحت رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز، لترك أي ذكرى جيدة بعدما فقد المنتخب كل الفرص في التأهل إلى دور ثمن النهائي كأفضل ثوالث في البطولة، حيث دخل المباراة وهو لا يمتلك أي رصيد من النقاط.
الصدارة
حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.