رياضة

مفاجأة وصدارة وأمل.. أبرز مشاهد تاسع أيام كأس الأمم

شهد اليوم التاسع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 العديد من المباريات التي حمل بعضها مفاجآت سواء في الأداء أو النتائج كما حسمت هذه المباريات تأهل بعض المنتخبات
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أقيم اليوم الأحد 4 مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث أقيمت في السادسة مساء مباراتا المجموعة الثانية، المباراة الأولى جمعت بين مدغشقر ونيجيريا والثانية بين بوروندي وغينيا، بينما أقيم في التاسعة مساء مباراتا المجموعة الأولى، اللقاء الأول جمع بين منتخب مصر ونظيره الأوغندي والمباراة الثانية بين زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وشهدت هذه المباريات مفاجآت قوية.
مفاجأة مدوية واصل منتخب مدغشقر عروضه الرائعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق مفاجأة مدوية بالفوز على منتخب نيجيريا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو
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هدف المحمدي‎ (3)

مدرب مصر السابق: أجيري أفقد هذا اللاعب ثقته في نفسه

أعرب علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن سعادته بصعود منتخب الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لكنه أبدى تحفظه على مستوى الفريق. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على «استاد القاهرة» ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري يرفض التعليق على قرار عودة عمرو وردة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قوة منافسه الأوغندي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، في ختام منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب الأوغندي قدم أداءً مميزًا، وفريقنا أكتسب بعضًا من الثقة التي افتقدناها في المباريات الماضية، وسنعمل على ذلك أكثر فيما هو قادم". وواصل: "هدف صلاح جاء عكس سير المباراة تماما، حيث كانت أوغندا المسيطرة، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نتراجع أكثر، والآن لدينا 9 نقاط وسجلنا 5 أهداف، ونتطلع لمنافسنا المقبل".
محمد الشناوى (3)

الشناوي يتحدث عن سر التألق أمام أوغندا.. ورسالة لجنش

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره أوغندا، مساء الأحد، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءًا طيبًا، موجهًا الشكر للاعبين لأنهم قدموا كل ما عليهم ونفذوا تعليمات المدير الفني، بأداء منظم وروح قتالية. وتابع الشناوي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS قائلًا: «منتخب أوغندا تمكن من خلق فرص تهديفية عديدة، لكن التوفيق حالفني في التصدي لكل الكرات التي وصلت إليًّ، والأهم الآن هو التفكير والتركيز في الدور القادم».
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الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

محمد صلاح يقود مصر للفوز على أوغندا في كأس الأمم

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.
نيجيريا-مدغشقر (3)

مدرب مدغشقر: أشكر اللاعبين وأخشى من الإرهاق

تحدث المدرب الفرنسي نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر عن الإنجاز التاريخي الذي حققه فريقه بالفوز على نيجيريا وتصدر المجموعة الثانية وضمان التأهل رسميا إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في أول مشاركة للمنتخب الملجاشي بتاريخ البطولة، حيث قال ديبوي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "أود أن أشكر وبحرارة شديدة لاعبي فريقي الذين رفعوا رأسى اليوم والمباراة بمثابة شرف لنا أن نكسب نيجيريا وأنا فخور جدًا بلاعبي فريقي".
عمرو-وردة (3)

أزمة وردة والمنتخب.. من أمن العقوبة أساء الأدب

في الرواية الشهيرة التي كتبها الأديب العالمي نجيب محفوظ "القاهرة الجديدة" في منتصف الأربعينيات تقريبًا، تنبأ بأن مصر مقبلة على مرحلة خطيرة في انهيار الوطنية والقيم والمبادئ، من خلال شخصية محجوب عبدالدايم، الشخص الذي لا يهتم بأي آراء حوله، وكأنه لا ينتمي إلى هذا العالم الذي تسود فيه العديد من القيم والمبادئ، ولا يرى أيًا منها يمثله، فهو يعيش مغتربًا عنها وعن نفسه، وكأنه لم يتربَّ عليها أو يعيشها بين أهله، هذه الشخصية عاشت وستظل موجودة بيننا في مجتمعنا المعاصر.
مصر-والكونغو (10)

مدرب الكونغو: كنا الأفضل في لقاء مصر

قال فلوران إبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه كان أفضل في مباراته أمام منتخب مصر، وقدم مستوى أفضل من المباراة الأولى، واستطاع أن يهدد مرمى الفراعنة في أوقات كثيرة من اللقاء. وأوضح مدرب الكونغو أن فريقه كان عليه أن يكون أكثر جرأة على مرمى منتخب مصر من أجل إحراز الأهداف، خاصة أنهم صنعوا أكثر من فرصة للتسجيل، مؤكدًا أنهم حاولوا اللعب من الناحية اليمنى للفراعنة لكن وجود صلاح حال دون ذلك بل إن الأخير استطاع أن يستغل الاخطاء والمساحات ويسجل الهدف الثاني لمصر.
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