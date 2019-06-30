وائل جمعة منفعلا: مصر تلعب بدون مدرب
تحرير:سعد الدين محمود
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
وائل جمعة
شن وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، هجومًا شديدًا على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب مباراة أوغندا التي أقيمت مساء الأحد، قائلا: «أهنئ الجماهير المصرية التي قدمت صورة رائعة، وأشكر اللاعبين على مجهودهم الكبير، لكن منتخب مصر يلعب بدون مدرب».
وأضاف الصخرة، خلال تصريحاته عبر قناة beIN SPORTS: أن لاعبي منتخب مصر يستحقون التحية على المحاولة، لكن يجب التنويه أن المنتخب يلعب بدون مدرب، وفاز على أوغندا بسبب دعوات الجماهير، معلقًا: «ربنا بيحبنا».
وأوضح جمعة: «منتخب مصر لديه مشكلات كثيرة في خطي الدفاع وخط الوسط، ويفوز بمهارات فردية فقط، مثلما يفعل محمد صلاح وتريزيجيه».
واستمر في حديثه: «لا نستحق الفوز، وربنا بيسترها معانا بوجود محمد صلاح وتريزيجيه، فلا يوجد تنظيم فني داخل الملعب أو تكتيك واضح، وليس من المنطقي أن يواجه
وأوضح جمعة: «منتخب مصر لديه مشكلات كثيرة في خطي الدفاع وخط الوسط، ويفوز بمهارات فردية فقط، مثلما يفعل محمد صلاح وتريزيجيه».
واستمر في حديثه: «لا نستحق الفوز، وربنا بيسترها معانا بوجود محمد صلاح وتريزيجيه، فلا يوجد تنظيم فني داخل الملعب أو تكتيك واضح، وليس من المنطقي أن يواجه منتخب مصر نظيره الأوغندي، في استاد القاهرة ويحصل على ركلة ركنية واحدة مقابل 9 للمنافس، ويسدد 7 تسديدات مقابل 17 لأوغندا وأن يكون نجم المباراة هو محمد الشناوي حارس المرمى المصري».
وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.