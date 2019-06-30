رياضة

وائل جمعة منفعلا: مصر تلعب بدون مدرب

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
وائل جمعة
وائل جمعة
شن وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، هجومًا شديدًا على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب مباراة أوغندا التي أقيمت مساء الأحد، قائلا: «أهنئ الجماهير المصرية التي قدمت صورة رائعة، وأشكر اللاعبين على مجهودهم الكبير، لكن منتخب مصر يلعب بدون مدرب». وأضاف الصخرة، خلال تصريحاته عبر قناة beIN SPORTS: أن لاعبي منتخب مصر يستحقون التحية على المحاولة، لكن يجب التنويه أن المنتخب يلعب بدون مدرب، وفاز على أوغندا بسبب دعوات الجماهير، معلقًا: «ربنا بيحبنا».
وأوضح جمعة: «منتخب مصر لديه مشكلات كثيرة في خطي الدفاع وخط الوسط، ويفوز بمهارات فردية فقط، مثلما يفعل محمد صلاح وتريزيجيه».  واستمر في حديثه: «لا نستحق الفوز، وربنا بيسترها معانا بوجود محمد صلاح وتريزيجيه، فلا يوجد تنظيم فني داخل الملعب أو تكتيك واضح، وليس من المنطقي أن يواجه
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هدف المحمدي‎ (3)

مدرب مصر السابق: أجيري أفقد هذا اللاعب ثقته في نفسه

أعرب علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن سعادته بصعود منتخب الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لكنه أبدى تحفظه على مستوى الفريق. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على «استاد القاهرة» ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري يرفض التعليق على قرار عودة عمرو وردة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قوة منافسه الأوغندي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، في ختام منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب الأوغندي قدم أداءً مميزًا، وفريقنا أكتسب بعضًا من الثقة التي افتقدناها في المباريات الماضية، وسنعمل على ذلك أكثر فيما هو قادم". وواصل: "هدف صلاح جاء عكس سير المباراة تماما، حيث كانت أوغندا المسيطرة، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نتراجع أكثر، والآن لدينا 9 نقاط وسجلنا 5 أهداف، ونتطلع لمنافسنا المقبل".
محمد الشناوى (3)

الشناوي يتحدث عن سر التألق أمام أوغندا.. ورسالة لجنش

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره أوغندا، مساء الأحد، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءًا طيبًا، موجهًا الشكر للاعبين لأنهم قدموا كل ما عليهم ونفذوا تعليمات المدير الفني، بأداء منظم وروح قتالية. وتابع الشناوي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS قائلًا: «منتخب أوغندا تمكن من خلق فرص تهديفية عديدة، لكن التوفيق حالفني في التصدي لكل الكرات التي وصلت إليًّ، والأهم الآن هو التفكير والتركيز في الدور القادم».
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هدف المحمدي‎ (2)

المحمدي يكشف سر تألق أوغندا أمام مصر

أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، أن الفريق حقق فوزًا غاليًا في مباراة صعبة، أمام منتخب أوغندا الذي يعتبر من أقوى فرق المجموعة الأولى، مشيرًا إلى أن المنافس قدم مباراة قوية، ووضح عليهم أنهم يحفظون طريقة منتخب مصر بسبب المواجهات الكثيرة التي جمعت المنتخبين في السنوات الأخيرة. وأضاف المحمدي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN sports: «دافعنا بشكل جيد في ظل تألق محمد الشناوي الذي يقدم بطولة قوية، وأود التأكيد على أن الفوز أهم من الأداء في مثل هذه البطولات، التي تشهد تدرجا في المستوى في المراحل النهائية».
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (2)

محمد صلاح يقود مصر للفوز على أوغندا في كأس الأمم

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.
وائل-جمعة

وائل جمعة يفتح النار على أجيري بسبب عمرو وردة

فتح وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، تعليقًا على موقفه تجاه قرار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بعودة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، بعد استبعاده بساعات. وقال الصخرة، عبر قناة beIN SPORTS: «أتعجب من السلبية الشديدة لأجيري تجاه عودة عمرو وردة للمعسكر مجددًا، هذا رأيي كمشجع للمنتخب قبل أن أكون لاعبا سابقا، فهذه المرة الأولى التي أشاهد فيها هذا الكلام يحدث في المنتخب، يعني إيه لاعبين يجتمعوا ويفرضوا رأيهم على اتحاد الكرة والجهاز الفني؟!».
مصر-والكونغو (5)

وائل جمعة: المنتخب بلا حلول.. وأفكار أجيري غريبة

أبدى وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، قلقه من المستوى الذي ظهر به منتخب الفراعنة في مباراة الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه حقق فوزا بلا روح. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
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