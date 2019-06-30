وائل جمعة منفعلا: مصر تلعب بدون مدرب

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

وائل جمعة

شن وائل جمعة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، هجومًا شديدًا على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب مباراة أوغندا التي أقيمت مساء الأحد، قائلا: «أهنئ الجماهير المصرية التي قدمت صورة رائعة، وأشكر اللاعبين على مجهودهم الكبير، لكن منتخب مصر يلعب بدون مدرب». وأضاف الصخرة، خلال تصريحاته عبر قناة beIN SPORTS: أن لاعبي منتخب مصر يستحقون التحية على المحاولة، لكن يجب التنويه أن المنتخب يلعب بدون مدرب، وفاز على أوغندا بسبب دعوات الجماهير، معلقًا: «ربنا بيحبنا».

وأوضح جمعة: «منتخب مصر لديه مشكلات كثيرة في خطي الدفاع وخط الوسط، ويفوز بمهارات فردية فقط، مثلما يفعل محمد صلاح وتريزيجيه». واستمر في حديثه: «لا نستحق الفوز، وربنا بيسترها معانا بوجود محمد صلاح وتريزيجيه، فلا يوجد تنظيم فني داخل الملعب أو تكتيك واضح، وليس من المنطقي أن يواجه