رياضة

مدرب أوغندا: صلاح أنقذ مصر ونشعر بخيبة أمل

تحرير:مصطفى البنا ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
ديسابر
ديسابر
أكد المدير الفني الفرنسي للمنتخب الأوغندي سيباستيان ديسابر عقب نهاية مباراة أوغندا مع مصر، أن لاعبيه أضاعوا العديد من الفرص وأهدينا المنافس الفرصة لتحقيق الفوز، بعدما فرطنا في أكثر من كرة كان من الممكن أن نضعها داخل الشباك. وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، الفرص أتيحت لنا تباعًا لكننا فرطنا فيها بشكل غريب، ومن ضربة ثابتة نجح المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في إحراز الهدف الأول وهو أمر مخيب للآمال، لكننا أظهرنا صورة جيدة عن الكرة الأوغندية".
وتابع مدرب أوغندا: "سعيد جدا بتأهلنا وبصعود المنتخب المصري أيضًا، وبمحمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم، وأهنئ أجيري وأشكر الجمهور المصري على دعمنا والتشجيع المثالي لفريقهم". وبسؤاله عن مدى رضائه عما حققه منتخب أوغندا رد ديسابر: "نحن راضون جدا عن تأهلنا وهذا هو هدف الاتحاد الأوغندي وهو ما نجحنا في
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هدف المحمدي‎ (3)

مدرب مصر السابق: أجيري أفقد هذا اللاعب ثقته في نفسه

أعرب علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن سعادته بصعود منتخب الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لكنه أبدى تحفظه على مستوى الفريق. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على «استاد القاهرة» ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري يرفض التعليق على قرار عودة عمرو وردة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قوة منافسه الأوغندي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، في ختام منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب الأوغندي قدم أداءً مميزًا، وفريقنا أكتسب بعضًا من الثقة التي افتقدناها في المباريات الماضية، وسنعمل على ذلك أكثر فيما هو قادم". وواصل: "هدف صلاح جاء عكس سير المباراة تماما، حيث كانت أوغندا المسيطرة، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نتراجع أكثر، والآن لدينا 9 نقاط وسجلنا 5 أهداف، ونتطلع لمنافسنا المقبل".
محمد الشناوى (3)

الشناوي يتحدث عن سر التألق أمام أوغندا.. ورسالة لجنش

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره أوغندا، مساء الأحد، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءًا طيبًا، موجهًا الشكر للاعبين لأنهم قدموا كل ما عليهم ونفذوا تعليمات المدير الفني، بأداء منظم وروح قتالية. وتابع الشناوي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS قائلًا: «منتخب أوغندا تمكن من خلق فرص تهديفية عديدة، لكن التوفيق حالفني في التصدي لكل الكرات التي وصلت إليًّ، والأهم الآن هو التفكير والتركيز في الدور القادم».
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منتخب-غينيا (2)

مروان: لا أنتبه للنقد.. وتعاهدنا على تحقيق اللقب

قال مروان محسن، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، إن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم بطولة جيدة وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، وإسعاد الشعب المصري، وأضاف مهاجم الفراعنة في تصريحات تليفزيونية أن إقامة البطولة في مصر يزيد من فرص المنتخب الوطني في الحصول على اللقب، في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره لمباريات الفراعنة، وتابع مروان: "كل من ينتقدني حر لأنها وجهة نظره وبطبعي أحترم الجميع، كنت في البداية أتأثر بالنقد خلال السنوات الماضية، لكن حاليًا لا أعير انتباهي للنقد الهدام وكل تركيزي حاليًا داخل المستطيل الأخضر".
كأس-الأمم-الأفريقية

لأول مرة طائرات لتأمين استادات بطولة أمم إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه سيتم تأمين جميع استادات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لأول مرة باستخدام طائرات «درونز»، علمًا بأن مصر تستضيف «كان 2019»، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
ديسابر (1)

ديسابر: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم 2019، والتي ستقام يوم السبت المقبل، مشددا على أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة، وأضاف ديسابر أن المنتخب استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبو ظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا، وواجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى 40 مئوية وقدم مواجهة مميزة، وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر واعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي كان مميزا للغاية.
مصر-والكونغو

منافس مصر.. الكونغو: الأمور صعبة جدًا في أمم إفريقيا

قال فلوران إيبينجى، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه حضر للقاهرة من أجل الحصول على فرصته مثل بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا أن فريقه هنا في كأس الأمم للمرة الثالثة ويسعى لأن تكون مشاركة مميزة، وأضاف أن الفرصة متاحة للجميع ونسعى لاقتناص هذه الفرصة وتحقيق نتائج جيدة في الكان والوصول لأبعد نقطة ممكنة، كما تطرق لارتفاع درجات الحرارة، قائلآ: "الأمور صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر ولكننا في النهاية سنحاول التعامل مع الوضع ولا توجد هناك أعذار وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج رغم درجات الحرارة المرتفعة بشدة".
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