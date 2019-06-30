مدرب أوغندا: صلاح أنقذ مصر ونشعر بخيبة أمل

تحرير:مصطفى البنا ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

ديسابر

أكد المدير الفني الفرنسي للمنتخب الأوغندي سيباستيان ديسابر عقب نهاية مباراة أوغندا مع مصر، أن لاعبيه أضاعوا العديد من الفرص وأهدينا المنافس الفرصة لتحقيق الفوز، بعدما فرطنا في أكثر من كرة كان من الممكن أن نضعها داخل الشباك. وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، الفرص أتيحت لنا تباعًا لكننا فرطنا فيها بشكل غريب، ومن ضربة ثابتة نجح المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في إحراز الهدف الأول وهو أمر مخيب للآمال، لكننا أظهرنا صورة جيدة عن الكرة الأوغندية".

وتابع مدرب أوغندا: "سعيد جدا بتأهلنا وبصعود المنتخب المصري أيضًا، وبمحمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم، وأهنئ أجيري وأشكر الجمهور المصري على دعمنا والتشجيع المثالي لفريقهم". وبسؤاله عن مدى رضائه عما حققه منتخب أوغندا رد ديسابر: "نحن راضون جدا عن تأهلنا وهذا هو هدف الاتحاد الأوغندي وهو ما نجحنا في



وتابع مدرب أوغندا: "سعيد جدا بتأهلنا وبصعود المنتخب المصري أيضًا، وبمحمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم، وأهنئ أجيري وأشكر الجمهور المصري على دعمنا والتشجيع المثالي لفريقهم".

وبسؤاله عن مدى رضائه عما حققه منتخب أوغندا رد ديسابر: "نحن راضون جدا عن تأهلنا وهذا هو هدف الاتحاد الأوغندي وهو ما نجحنا في تحقيقه ومازال أمامنا الكثير للوصول إلى ما نتمناه، وأعتقد أن محمد صلاح أنقذ منتخب مصر؛ لأنه لو لم يسجل الهدف الذي أحرزه لما نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز".

وحول المنتخب الذي يتمنى مواجهته في دور الـ16 أجاب: "بالنسبة لي مواجهة السنغال أو أي منتخب قوي من الممكن أن تساهم في خروجنا من البطولة، وهو أمر جائز لكننا سنحاول قدر الإمكان أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".