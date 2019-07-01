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سوريا.. أصوات انفجارات تهز محيط دمشق

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
انفجارات - صورة أرشيفية
انفجارات - صورة أرشيفية
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء الإثنين، بسماع دوي انفجارات هزت سماء دمشق. وقال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط عددا منها. وفي 20 يونيو، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 مدنيًا، و11 مسلحًا، لقوا مصرعهم في غارات جوية جديدة نفذّها النظام السوري في شمال غرب البلاد. وأشار المرصد السوري إلى مقتل 12 مدنيًا، بينهم 3 أطفال، نتيجة القصف الجوي الذي تعرضت له قرية بينين في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مصور وكالة «فرانس برس» إن غارات النظام السوري دمرت محال تجارية، وأدت إلى مقتل الباعة والمشترين. ولفت مصور «فرانس برس» إلى «تطاير أشلاء» على بعد أكثر من 100 متر من موقع الضربة.وأضاف أن فرق الإنقاذ سارعت إلى انتشال جثث من تحت الأنقاض.كما قتل 4 مدنيين في غارات جوية استهدفت
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الحوثيون

4 قتلى و8 جرحى جراء قصف الحوثيين لحي شرق تعز باليمن

استهدفت قوات "أنصار الله" (الحوثيين) أحد الأحياء السكنية بمدينة تعز جنوب غرب اليمن بقصف مدفعي، أدى إلى سقوط 12 مدنيا بين قتيل وجريح، حسب وسائل إعلام يمنية. ونقلت وكالة "سبأ" (الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا) عن مصدر لها أن "المليشيات الحوثية" استهدفت تجمعا للمدنيين أثناء استلامهم مواد إغاثية في حي شعب الدباء شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 8 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما أوضحت مصادر طبية في مستشفى "الثورة" لوكالة "مأرب برس" أن المستشفى أطلق نداء استغاثة للتبرع بالدم، لإنقاذ الجرحى جراء القصف الحوثي.
عقيلة-صالح (1)

«النواب الليبي» يعلن النفير العام ردا على تهديدات تركية

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، مساء اليوم، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي. وأوضح منفور أن سلاح الجو الليبي، استهدف الطائرة التركية من نوع "بيرقدار"، في مطار معيتيقة بطرابلس. وأضاف "هناك فريق عسكري تركي إجرامي يعمل هناك، ويسير هذه الطائرات"، مشيرا إلى أن الغارة الجوية كانت "ناجحة بنسبة مئة بالمئة".
مظاهرات-السودان

السودان.. مقتل 5 متظاهرين في «مليونية 30 يونيو»

أفادت تقارير واردة من السودان بمقتل 5 محتجين في أثناء مظاهرات حاشدة خرجت، اليوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من مدن البلاد، بحسب "بي بي سي عربي". وشهدت مناطق واسعة في العاصمة الخرطوم إضافة إلى أمدرمان وبحري، حراكا جماهيريا هو الأكبر منذ فض اعتصام قيادة الجيش في مطلع الشهر الجاري. وكان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وشهرته "حميدتي" صرح في وقت سابق بأن قناصة مجهولين أطلقوا النار على مدنيين وقوات الدعم السريع خلال مشاركة عشرات الآلاف في "مليونية 30 يونيو".
الجيش الليبي

الجيش الليبي: دمرنا طائرة مسيرة تركية

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها استهدفت طائرة تركية مسيّرة وأسقطتها في مدرج مطار معيتيقة، بحسب والوكالة الألمانية. وأضافت الغرفة أن "القوات قامت بتدمير الطائرة أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة"، حسبما نقل موقع أخبار ليبيا صباح اليوم الخميس. وتابعت أن الطائرة "شنت غارات على أحد تمركزات القوات".
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قصف سوريا

مسلحون يطلقون قذائف صاروخية على منازل سكنية بسوريا

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية باندلاع حرائق في الأراضي الزراعية لبلدة "بريديج" بريف حماة الشمالي، جراء قصف بالقذائف الصاروخية شنته جماعات مسلحة منتشرة في منطقة خفض التصعيد واستهدف أراضي البلدة. وذكرت القناة أن الجماعات المسلحة المنتشرة في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي جددت اعتداءها بالقذائف على القرى والبلدات الآمنة بريف حماة، إذ سقط عدد منها على أراض زراعية في بلدة بريديج الأمر الذي تسبب باندلاع حرائق فيها. وأضافت أن 4 قذائف صاروخية سقطت في محيط المشتل الزراعي بالبلدة، تسبب بوقوع أضرار مادية، من دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
حادث-الاوتوستراد ‎ (1)

الصحة تكشف إصابات المتوفين في حادث تصادم الأوتوستراد

دفعت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، فور وقوع حادث تصادم سيارتين «ميكروباص» بطريق الأوتوستراد بحلوان، بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، لنقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات البنك الأهلي، وحلوان العام، ومبرة المعادي، وجراحات اليوم الواحد بالبساتين. وأشار الوزارة إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه نزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف داخلي بالبطن، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
سماء سوريا

هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا

أسقطت الدفاعات الجوية السورية، عددًا من الأهداف المعادية التي استهدفت مطار التيفور العسكري في ريف حماة الشرقي، بحسب وكالة "سبوتنيك". يأتي هذا الهجوم الصاروخي، في أعقاب مقتل نحو 14 شخصا، وإصابة 28 آخرين، أثر تفجير بسيارة مفخخة، مساء اليوم، وسط مدينة أعزاز شمال سوريا. وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية".
انفجار

مقتل 14 شخصا وإصابة 28 في تفجير سيارة مفخخة بسوريا

قتل نحو 14 شخصا، وأصيب 28 آخرون، أثر تفجير بسيارة مفخخة وسط مدينة أعزاز شمال سوريا، بحسب وكالة "سبوتنيك". وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية". ولفت المصدر إلى أن "المكان الذي وقع فيه التفجير كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع". ووقع انفجاران عنيفان هزا مدينة الرقة مساء أمس السبت وأوديا بقيادي بارز في قوات قسد المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى 15 مقاتلا من التنظيم.
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