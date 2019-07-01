سوريا.. أصوات انفجارات تهز محيط دمشق

٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

انفجارات - صورة أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء الإثنين، بسماع دوي انفجارات هزت سماء دمشق. وقال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط عددا منها. وفي 20 يونيو، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 مدنيًا، و11 مسلحًا، لقوا مصرعهم في غارات جوية جديدة نفذّها النظام السوري في شمال غرب البلاد. وأشار المرصد السوري إلى مقتل 12 مدنيًا، بينهم 3 أطفال، نتيجة القصف الجوي الذي تعرضت له قرية بينين في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب.

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مصور وكالة «فرانس برس» إن غارات النظام السوري دمرت محال تجارية، وأدت إلى مقتل الباعة والمشترين. ولفت مصور «فرانس برس» إلى «تطاير أشلاء» على بعد أكثر من 100 متر من موقع الضربة.وأضاف أن فرق الإنقاذ سارعت إلى انتشال جثث من تحت الأنقاض.كما قتل 4 مدنيين في غارات جوية استهدفت