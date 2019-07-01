رياضة

بعد فوز مصر على أوغندا.. الأرقام تفضح خافيير أجيرى

على الرغم من الاداء الباهت للمنتخب الوطنى اقتنص المنتخب الوطني الفوز بصعوبة من نظيره الأوغندى ليخرج متصدرا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويؤكد صعوده لدور الـ16 بالبطولة
تحرير:محمد جمال ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.
وظهر المنتخب الوطنى باداء غير مرضى كعادته في مباريات دور المجموعات، وعلى الرغم من تسجيله هدفين والفوز باللقاء إلا أن منتخب أوغندا تفوق على نفسه وقدم عرضًا طيبًا وكان الأخطر على مدار شوطي اللقاء ويكفي ان الشوط الأول الذي احرز خلاله منتخب مصر هدفي اللقاء كان في مقدور الفريق الأوغندي أن يهز شباك المنتخب
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هدف المحمدي‎ (3)

مدرب مصر السابق: أجيري أفقد هذا اللاعب ثقته في نفسه

أعرب علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن سعادته بصعود منتخب الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لكنه أبدى تحفظه على مستوى الفريق. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على «استاد القاهرة» ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري يرفض التعليق على قرار عودة عمرو وردة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قوة منافسه الأوغندي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، في ختام منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب الأوغندي قدم أداءً مميزًا، وفريقنا أكتسب بعضًا من الثقة التي افتقدناها في المباريات الماضية، وسنعمل على ذلك أكثر فيما هو قادم". وواصل: "هدف صلاح جاء عكس سير المباراة تماما، حيث كانت أوغندا المسيطرة، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نتراجع أكثر، والآن لدينا 9 نقاط وسجلنا 5 أهداف، ونتطلع لمنافسنا المقبل".
محمد الشناوى (3)

الشناوي يتحدث عن سر التألق أمام أوغندا.. ورسالة لجنش

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره أوغندا، مساء الأحد، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءًا طيبًا، موجهًا الشكر للاعبين لأنهم قدموا كل ما عليهم ونفذوا تعليمات المدير الفني، بأداء منظم وروح قتالية. وتابع الشناوي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS قائلًا: «منتخب أوغندا تمكن من خلق فرص تهديفية عديدة، لكن التوفيق حالفني في التصدي لكل الكرات التي وصلت إليًّ، والأهم الآن هو التفكير والتركيز في الدور القادم».
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منتخب-أوغندا‎

حارس أوغندا: سنقاتل من أجل التتويج بأمم إفريقيا

أكد دينيس أونيانجو، حارس مرمى منتخب أوغندا ونادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن منتخب بلاده سيقاتل للفوز في جميع المباريات خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أونيانجو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سنقاتل للفوز بكل مباراة، لدينا من الخبرات ما يجعلنا ننجح في ذلك رغم صعوبة المهمة، ويقودنا مدرب مميز حقق نتائج جيدة للغاية، ومصر تتسلح بالجماهير والكونغو الديمقراطية أكثر خبرة، لكننا فريق جيد أيضا ويضم لاعبين مميزين، وسنتمسك بفرصنا في التأهل».
منتخب-أوغندا‎

مدرب أوغندا: مصر ليست منافسنا الوحيد في أمم إفريقيا

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن تواجد مصر في مجموعته بأمم إفريقيا، يزيدها صعوبة بالنسبة لفريقه، لكنها ليست المنافس الوحيد، وأن فريقه مطالب بعمل حساب لجميع منتخبات المجموعة. وتقع أوغندا فى المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتستهل مشوارها أمام الكونغو يوم السبت المقبل على استاد القاهرة. وأضاف ديسابر، خلال تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، في برنامج «استاد إفريقيا»، على قناة ON sport، أن فريقه استعد للبطولة جيدًا في معسكر أبوظبي الأخير، مشيرًا إلى أنه يتمنى تقديم فريقه لمستوى مميز في النهائيات.
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منافس مصر.. أوغندا تصل إلى مطار القاهرة

وصلت بعثة منتخب أوغندا إلى مطار القاهرة وسط تأمين مكثف، مساء اليوم الإثنين، قادمة من الإمارات للمشاركة بكأس الأمم الإفريقية التى تنطلق فى مصر الأسبوع المقبل وتستمر حتى 19 يوليو، التى يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة وتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات وسوف تقام المباريات في 4 مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية، حيث أنهى منتخب أوغندا معسكره في أبوظبي بالفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، فى ختام تحضيراته للبطولة ووصلت البعثة برفقة وفد يضم فلورانس ناكيوالا وزيرة الرياضة وموزيس ماجوجو رئيس اتحاد الكرة.
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زيمبابوي تواجه تنزانيا وديا استعدادا للفراعنة

يواجه منتخب زيمبابوي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، نظيره التنزاني، في مباراة ودية بينهما، بالمركز الأولمبى بالمعادي، استعدادا لمواجهة زيمبابوي ومنتخب مصر، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وأوقعت قرعة البطولة منتخب زيمبابوي ضمن فرق المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر وأوغندا والكونغو.
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