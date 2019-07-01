الشناوي يتحدث عن سر التألق أمام أوغندا.. ورسالة لجنش

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ ص

محمد الشناوي

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره أوغندا، مساء الأحد، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءًا طيبًا، موجهًا الشكر للاعبين لأنهم قدموا كل ما عليهم ونفذوا تعليمات المدير الفني، بأداء منظم وروح قتالية. وتابع الشناوي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS قائلًا: «منتخب أوغندا تمكن من خلق فرص تهديفية عديدة، لكن التوفيق حالفني في التصدي لكل الكرات التي وصلت إليًّ، والأهم الآن هو التفكير والتركيز في الدور القادم».

وعن إصابة زميله محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس المنتخب، علق: «جنش بمثابة شقيق لي وليس مجرد زميل ملعب، وأعرفه منذ 15 عامًا، وبالطبع أتمنى تعافيه سريعا من الإصابة والعودة بمستوى أفضل مما كان عليه». وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة