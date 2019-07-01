4 قتلى و8 جرحى جراء قصف الحوثيين لحي شرق تعز باليمن

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص

الحوثيون

استهدفت قوات "أنصار الله" (الحوثيين) أحد الأحياء السكنية بمدينة تعز جنوب غرب اليمن بقصف مدفعي، أدى إلى سقوط 12 مدنيا بين قتيل وجريح، حسب وسائل إعلام يمنية. ونقلت وكالة "سبأ" (الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا) عن مصدر لها أن "المليشيات الحوثية" استهدفت تجمعا للمدنيين أثناء استلامهم مواد إغاثية في حي شعب الدباء شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 8 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما أوضحت مصادر طبية في مستشفى "الثورة" لوكالة "مأرب برس" أن المستشفى أطلق نداء استغاثة للتبرع بالدم، لإنقاذ الجرحى جراء القصف الحوثي.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية في تعز لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن قذيفة مدفعية سقطت على حي حوض الأشرف شرق تعز، أدت إلى مقتل 4 بينهم طفل وإصابة 6 آخرين جميعهم بحالة حرجة في مستشفى "الثورة" بالمدينة، بحسب "سكاي نيوز عربية".وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة