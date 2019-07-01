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4 قتلى و8 جرحى جراء قصف الحوثيين لحي شرق تعز باليمن

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص
الحوثيون
الحوثيون
استهدفت قوات "أنصار الله" (الحوثيين) أحد الأحياء السكنية بمدينة تعز جنوب غرب اليمن بقصف مدفعي، أدى إلى سقوط 12 مدنيا بين قتيل وجريح، حسب وسائل إعلام يمنية. ونقلت وكالة "سبأ" (الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا) عن مصدر لها أن "المليشيات الحوثية" استهدفت تجمعا للمدنيين أثناء استلامهم مواد إغاثية في حي شعب الدباء شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 8 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما أوضحت مصادر طبية في مستشفى "الثورة" لوكالة "مأرب برس" أن المستشفى أطلق نداء استغاثة للتبرع بالدم، لإنقاذ الجرحى جراء القصف الحوثي.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية في تعز لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن قذيفة مدفعية سقطت على حي حوض الأشرف شرق تعز، أدت إلى مقتل 4 بينهم طفل وإصابة 6 آخرين جميعهم بحالة حرجة في مستشفى "الثورة" بالمدينة، بحسب "سكاي نيوز عربية".وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة
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قصف سوريا

سوريا.. أصوات انفجارات تهز محيط دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء الإثنين، بسماع دوي انفجارات هزت سماء دمشق. وقال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط عددا منها. وفي 20 يونيو، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 مدنيًا، و11 مسلحًا، لقوا مصرعهم في غارات جوية جديدة نفذّها النظام السوري في شمال غرب البلاد. وأشار المرصد السوري إلى مقتل 12 مدنيًا، بينهم 3 أطفال، نتيجة القصف الجوي الذي تعرضت له قرية بينين في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب.
عقيلة-صالح (1)

«النواب الليبي» يعلن النفير العام ردا على تهديدات تركية

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، مساء اليوم، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي. وأوضح منفور أن سلاح الجو الليبي، استهدف الطائرة التركية من نوع "بيرقدار"، في مطار معيتيقة بطرابلس. وأضاف "هناك فريق عسكري تركي إجرامي يعمل هناك، ويسير هذه الطائرات"، مشيرا إلى أن الغارة الجوية كانت "ناجحة بنسبة مئة بالمئة".
مظاهرات-السودان

السودان.. مقتل 5 متظاهرين في «مليونية 30 يونيو»

أفادت تقارير واردة من السودان بمقتل 5 محتجين في أثناء مظاهرات حاشدة خرجت، اليوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من مدن البلاد، بحسب "بي بي سي عربي". وشهدت مناطق واسعة في العاصمة الخرطوم إضافة إلى أمدرمان وبحري، حراكا جماهيريا هو الأكبر منذ فض اعتصام قيادة الجيش في مطلع الشهر الجاري. وكان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وشهرته "حميدتي" صرح في وقت سابق بأن قناصة مجهولين أطلقوا النار على مدنيين وقوات الدعم السريع خلال مشاركة عشرات الآلاف في "مليونية 30 يونيو".
الجيش الليبي

الجيش الليبي: دمرنا طائرة مسيرة تركية

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها استهدفت طائرة تركية مسيّرة وأسقطتها في مدرج مطار معيتيقة، بحسب والوكالة الألمانية. وأضافت الغرفة أن "القوات قامت بتدمير الطائرة أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة"، حسبما نقل موقع أخبار ليبيا صباح اليوم الخميس. وتابعت أن الطائرة "شنت غارات على أحد تمركزات القوات".
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«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على جازان

صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت، في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان. وقال العقيد المالكي إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات دون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها".
العقيد الركن تركي المالكي

السعودية تعلن إسقاط طائرة مسيرة في اليمن

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة "درون" بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية. وصرح المالكي "أن قوات التحالف الجوية تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة". وأوضح أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات دون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها".
غارة لمقاتلات التحالف - أرشيفية

التحالف العربي يستهدف قوارب مفخخة للحوثيين باليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن قيامه بعملية نوعية طالت أهدافا عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية شمالي محافظة الحديدة، من بينها قوارب مفخخة كانت تعد لتهديد الملاحة الدولية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال التحالف العربي إن الأهداف تشمل قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية ولتهديد الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تتخذ من المواقع المدنية في شمال الحديدة والتي وردت في إعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها.
انفجار-محول-كهرباء-في-السعودية (2)

رويترز: الحوثيون قصفوا محطة كهرباء في السعودية

نقلت قناة المسيرة التليفزيونية عن الحوثيين في اليمن قولهم مساء الأربعاء إنهم قصفوا محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان بصاروخ كروز، بحسب "رويترز". وقالت الوكالة، إنه لم يرد على الفور أي تأكيد من السلطات السعودية. وأشارت "رويترز"، إلى أن الحوثيين كثفوا هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية في الأسبوعين الأخيرين. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الثلاثاء، تمكن قوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة أبها.
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