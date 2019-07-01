أجيري يرفض التعليق على قرار عودة عمرو وردة

تحرير:مصطفى البنا ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص

أجيري

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قوة منافسه الأوغندي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، في ختام منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب الأوغندي قدم أداءً مميزًا، وفريقنا أكتسب بعضًا من الثقة التي افتقدناها في المباريات الماضية، وسنعمل على ذلك أكثر فيما هو قادم". وواصل: "هدف صلاح جاء عكس سير المباراة تماما، حيث كانت أوغندا المسيطرة، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نتراجع أكثر، والآن لدينا 9 نقاط وسجلنا 5 أهداف، ونتطلع لمنافسنا المقبل".

وتابع: "لم يكن من السهل تحقيق 3 انتصارات دون أن تهتز شباكنا، وأتمنى أن نواصل ذلك ويستمر الفوز". وحول إصابة مهاجم الفريق أحمد حسن "كوكا"، قال مدرب الفراعنة: "لا أعلم ماذا حدث له حتى الآن، سأخرج للحديث مع الطاقم الطبي ومعرفة موقفه". ورفض أجيري الرد على سؤال حول من هو صاحب قرار عودة عمرو وردة لاعب وسط