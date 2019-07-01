مدرب مصر السابق: أجيري أفقد هذا اللاعب ثقته في نفسه

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص

منتخب مصر

أعرب علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن سعادته بصعود منتخب الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لكنه أبدى تحفظه على مستوى الفريق. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على «استاد القاهرة» ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.

وقال علاء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «بالطبع سعيد بتأهل مصر كمشجع، لكني غير راض عن الأداء كمحلل فني، وأرى أن المنتخب لا يتحمل وجود محمد النني وعبد الله السعيد معًا بسبب البطء في الأداء، ولم تظهر ملامحنا حتى الآن في البطولة رغم الصعود