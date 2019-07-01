رياضة

مدرب مصر السابق: أجيري أفقد هذا اللاعب ثقته في نفسه

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
أعرب علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن سعادته بصعود منتخب الفراعنة إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لكنه أبدى تحفظه على مستوى الفريق. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على «استاد القاهرة» ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
وقال علاء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «بالطبع سعيد بتأهل مصر كمشجع، لكني غير راض عن الأداء كمحلل فني، وأرى أن المنتخب لا يتحمل وجود محمد النني وعبد الله السعيد معًا بسبب البطء في الأداء، ولم تظهر ملامحنا حتى الآن في البطولة رغم الصعود
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أجيري يرفض التعليق على قرار عودة عمرو وردة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قوة منافسه الأوغندي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، في ختام منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب الأوغندي قدم أداءً مميزًا، وفريقنا أكتسب بعضًا من الثقة التي افتقدناها في المباريات الماضية، وسنعمل على ذلك أكثر فيما هو قادم". وواصل: "هدف صلاح جاء عكس سير المباراة تماما، حيث كانت أوغندا المسيطرة، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نتراجع أكثر، والآن لدينا 9 نقاط وسجلنا 5 أهداف، ونتطلع لمنافسنا المقبل".
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الشناوي يتحدث عن سر التألق أمام أوغندا.. ورسالة لجنش

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره أوغندا، مساء الأحد، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءًا طيبًا، موجهًا الشكر للاعبين لأنهم قدموا كل ما عليهم ونفذوا تعليمات المدير الفني، بأداء منظم وروح قتالية. وتابع الشناوي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS قائلًا: «منتخب أوغندا تمكن من خلق فرص تهديفية عديدة، لكن التوفيق حالفني في التصدي لكل الكرات التي وصلت إليًّ، والأهم الآن هو التفكير والتركيز في الدور القادم».
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بعد فوز مصر على أوغندا.. الأرقام تفضح خافيير أجيرى

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.
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المنتخب يستعين بمدرب أحمال ألماني بعد إصابة جنش

علمت "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل استقر أجيري على هذا المدرب وهو ألماني الجنسية يدعى "كريس" وتم إخطار اتحاد الكرة بذلك وبحسب مصادر في جهاز المنتخب، فإن المدير الفني أبدى قلقه بشأن الحمل التدريبي على اللاعبين والخوف من تعرضهم للإصابات وكذلك انخفاض اللياقة البدنية في الشوط الثاني خلال البطولة وهو ما يتسبب في تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة من المباريات.
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أحمد ناجي: مشاركة الشناوي أمام تنزانيا لا تعني شيئا

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل. ويفتتح منتخب الفراعنة مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمواجهة منتخب زيمبابوى، فى تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بخلافهما كلا من: الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
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إيتو: فخور بما يقدمه محمد صلاح.. وأتمنى مواجهة مصر

أعرب النجم الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم برشلونة السابق، عن أمنياته بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على أن يكون منتخب الفراعنة هو الطرف الثاني للقاء، مثلما حدث في البطولة الأخيرة التي استضافتها الجابون عام 2017. وأكد إيتو، خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الكاميرون ومصر منتخبان كبيران في القارة السمراء، ومباراتهما الأخيرة في نهائي النسخة الماضية كانت قوية للغاية، لذلك فهو يتمنى مواجهتهما مجددًا.
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إعلان جديد.. صلاح يطلب دعم الجماهير قبل أمم إفريقيا

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الجماهير قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة بين الحادي والعشرين من الشهر الجاري حتى التاسع عشر من يوليو المقبل، جاء ذلك عبر فيديو نشره مساء اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مساء الخير عليكوا، أحب أشكر كل الناس اللي وقفت ورايا السنة اللي فاتت، البطولة السنة دي على أرضنا، ابعتولي تشجيعكم من دلوقتي" .
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