رياضة

بعد تخطي أوغندا.. رقم قياسي جديد للفراعنة

تحرير:كريم أحمد ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ ص
مصر واوغندا
مصر واوغندا
حقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا جديدًا فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم إفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الاولى، برصيد 9 نقاط حصدهم من الفوز في 3 مباريات أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسجل المنتخب 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات، وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه في دور المجموعات خلال الـ20 نسخة التي شارك فيها من قبل.
وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا. ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين في 2017 و1994 لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط
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كهربا

رئيس الزمالك يفتح النار على كهربا: كنت بتركب توك توك

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، بسبب انقطاعه عن التدريبات طيلة الأيام الماضية، قائلًا: «كهربا أثبت أنه ناكر للجميل رغم أن الزمالك صاحب الفضل عليه، وجعله يجمع أكثر من 150 مليون جنيه بسبب إعارته مرتين لنادي اتحاد جدة السعودي». وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، أن كهربا بعد أن كان يركب "توك توك" أصبح يركب الآن سيارة ثمنها 20 مليون جنيه، بسبب فضل نادي الزمالك عليه.
جنش (2)

رئيس الزمالك يهدد بعدم استكمال الدوري بسبب جنش

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه الشديد بسبب إصابة حارسه محمود عبد الرحيم جنش أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني، قبل أيام قليلة. وكان جنش قد أُصيب خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في «وتر إكيليس»، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
هدف المحمدي‎ (3)

بعد الفوز على أوغندا.. «صن» تتغنى بصلاح والمحمدي

تغنت صحيفة الـ"صن" البريطانية، بالفرعون المصرى محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد الهدف الذي أحرزه صلاح فى مرمى أوغندا، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، ليحصد منتخب مصر نقاط اللقاء ويتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط. وجاء عنوان الصحيفة الإنجليزية عن صلاح: "مو أوقفهم.. بعد تسديدة رائعة افتتح صلاح بها المباراة، مصر تهزم أوغندا لتصعد لدور الـ16".
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ديسابر (2)

مدرب أوغندا.. قهر الزمالك وقاد طفرة الإسماعيلي

يبحث المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر عن ترك بصمة له مع منتخب أوغندا، في مشاركته الحالية بكأس الأمم الإفريقية حيث بات قريبًا للغاية من التأهل إلى دور الـ16 رفقة المنتخب الوطني، وبدأ ديسابر مسيرته التدريبية في عام 2004 في دوري الهواة الفرنسي، الذي استمر به حتى موسم 2010- 2011 عندما قرر بدء مغامرته الإفريقية بتدريب أسيك أبيدجان الإيفواري، والذي قاده للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ولقب الكأس، ولقب السوبر الإيفواري والوصول إلى ربع نهائي الكونفدرالية.
عمرو وردة

عمرو وردة يعتذر للجماهير والمنتخب: «مش هضايقكم تاني»

تقدم عمرو وردة، لاعب منتخب مصر الذى تم استبعاده من معسكر المنتخب، الأربعاء، للجهاز الفنى واللاعبين كما اعتذر لأهله. وظهر وردة، فى مقطع فيديو، نشره، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أنا بعتذر عاللى حصل منى، وبعتذر لأهلى، وبعتذر للاعبين، وبعتذر للجهاز الفنى». وأضاف ودة: «أى حد زعلان منى ميتضايقش منى، وأى حد ضايقته قبل كدا ميتضايقش منى، أنا آسف، وأوعدكم إن شاء الله الفترة الجاية كل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله، ومعملش أى حاجة تانية تضايق أى حد منى إن شاء الله». واختتم وردة: «أنا آسف تانى».
مصر-والكونغو (2)

قائد المنتخب عن أزمة عمرو وردة: حرية شخصية

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى منتخب الكونغو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
مصر-والكونغو (2)

كيف علقت الصحف الإنجليزية على تأهل مصر في كأس الأمم؟

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
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