بعد تخطي أوغندا.. رقم قياسي جديد للفراعنة

تحرير:كريم أحمد ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ ص

مصر واوغندا

حقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا جديدًا فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم إفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الاولى، برصيد 9 نقاط حصدهم من الفوز في 3 مباريات أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسجل المنتخب 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات، وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه في دور المجموعات خلال الـ20 نسخة التي شارك فيها من قبل.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا. ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين في 2017 و1994 لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط