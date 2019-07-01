طلعت يوسف: ما حدث في أزمة عمرو وردة «كارثة»

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ ص

عمرو وردة

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن أداء منتخب مصر غير مقنع على كل المستويات، خلال مبارياته في بطولة الأمم الإفريقية حتى الآن. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على «استاد القاهرة» ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.

وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «حققنا الفوز في المباريات الثلاث لكن الأداء ما زال غير مقنع، تحقيق الفوز على أوغندا كان بسبب الخبرات ومهارات بعض اللاعبين». وتابع: «بدأنا البطولة بشكل غير مطمئن