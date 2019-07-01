طلعت يوسف: ما حدث في أزمة عمرو وردة «كارثة»
تحرير:سعد الدين محمود
٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ ص
عمرو وردة
أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن أداء منتخب مصر غير مقنع على كل المستويات، خلال مبارياته في بطولة الأمم الإفريقية حتى الآن.
وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على «استاد القاهرة» ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «حققنا الفوز في المباريات الثلاث لكن الأداء ما زال غير مقنع، تحقيق الفوز على أوغندا كان بسبب الخبرات ومهارات بعض اللاعبين».
وتابع: «بدأنا البطولة بشكل غير مطمئن
وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «حققنا الفوز في المباريات الثلاث لكن الأداء ما زال غير مقنع، تحقيق الفوز على أوغندا كان بسبب الخبرات ومهارات بعض اللاعبين».
وتابع: «بدأنا البطولة بشكل غير مطمئن وكنت أتوقع ارتفاع المستوى، لكن مع كل مباراة المستوى يهبط أكثر، وأشعر بأن اللاعبين يأدون المباريات كما لو كانت تحصيل حاصل، فليس هناك روح لدى اللاعبين، تحديدا في مباراة أوغندا».
وعن أزمة عمرو وردة، قال مدرب زعيم الثغر: «لا أفضل الحديث عن صحة القرار من البداية، لكن تدخل وضغط اللاعبين على اتحاد الكرة كارثة».
بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني.