بعد الفوز على أوغندا.. «صن» تتغنى بصلاح والمحمدي

تحرير:محمد جمال ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ ص

منتخب مصر

تغنت صحيفة الـ"صن" البريطانية، بالفرعون المصرى محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد الهدف الذي أحرزه صلاح فى مرمى أوغندا، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، ليحصد منتخب مصر نقاط اللقاء ويتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط. وجاء عنوان الصحيفة الإنجليزية عن صلاح: "مو أوقفهم.. بعد تسديدة رائعة افتتح صلاح بها المباراة، مصر تهزم أوغندا لتصعد لدور الـ16".

وجاء فى التقرير عن تأهل الفراعنة لدور الـ16: "تسديدة رائعة من محمد صلاح ساعدت المنتخب المصرى للإبقاء على أدائهم المبهر فى بطول أمم إفريقيا، صعد الفراعنة لدور الـ16 بشكل رسمي". وأضافت الصحيفة في تقريرها عن المباراة: "مهاجم ليفربول سدد كرة من ضربة مباشرة ليفتتح بها الأهداف، وأضاف الظهير الأيمن لأستون