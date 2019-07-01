رياضة

بعد الفوز على أوغندا.. «صن» تتغنى بصلاح والمحمدي

تحرير:محمد جمال ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
تغنت صحيفة الـ"صن" البريطانية، بالفرعون المصرى محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد الهدف الذي أحرزه صلاح فى مرمى أوغندا، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، ليحصد منتخب مصر نقاط اللقاء ويتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط. وجاء عنوان الصحيفة الإنجليزية عن صلاح: "مو أوقفهم.. بعد تسديدة رائعة افتتح صلاح بها المباراة، مصر تهزم أوغندا لتصعد لدور الـ16".
وجاء فى التقرير عن تأهل الفراعنة لدور الـ16: "تسديدة رائعة من محمد صلاح ساعدت المنتخب المصرى للإبقاء على أدائهم المبهر فى بطول أمم إفريقيا، صعد الفراعنة لدور الـ16 بشكل رسمي". وأضافت الصحيفة في تقريرها عن المباراة: "مهاجم ليفربول سدد كرة من ضربة مباشرة ليفتتح بها الأهداف، وأضاف الظهير الأيمن لأستون
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رئيس الزمالك يفتح النار على كهربا: كنت بتركب توك توك

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، بسبب انقطاعه عن التدريبات طيلة الأيام الماضية، قائلًا: «كهربا أثبت أنه ناكر للجميل رغم أن الزمالك صاحب الفضل عليه، وجعله يجمع أكثر من 150 مليون جنيه بسبب إعارته مرتين لنادي اتحاد جدة السعودي». وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، أن كهربا بعد أن كان يركب "توك توك" أصبح يركب الآن سيارة ثمنها 20 مليون جنيه، بسبب فضل نادي الزمالك عليه.
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رئيس الزمالك يهدد بعدم استكمال الدوري بسبب جنش

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه الشديد بسبب إصابة حارسه محمود عبد الرحيم جنش أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني، قبل أيام قليلة. وكان جنش قد أُصيب خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في «وتر إكيليس»، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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طلعت يوسف: ما حدث في أزمة عمرو وردة «كارثة»

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن أداء منتخب مصر غير مقنع على كل المستويات، خلال مبارياته في بطولة الأمم الإفريقية حتى الآن. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد، على «استاد القاهرة» ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.
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مفاجأة وصدارة وأمل.. أبرز مشاهد تاسع أيام كأس الأمم

أقيم اليوم الأحد 4 مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث أقيمت في السادسة مساء مباراتا المجموعة الثانية، المباراة الأولى جمعت بين مدغشقر ونيجيريا والثانية بين بوروندي وغينيا، بينما أقيم في التاسعة مساء مباراتا المجموعة الأولى، اللقاء الأول جمع بين منتخب مصر ونظيره الأوغندي والمباراة الثانية بين زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وشهدت هذه المباريات مفاجآت قوية.
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المحمدي يكشف سر تألق أوغندا أمام مصر

أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، أن الفريق حقق فوزًا غاليًا في مباراة صعبة، أمام منتخب أوغندا الذي يعتبر من أقوى فرق المجموعة الأولى، مشيرًا إلى أن المنافس قدم مباراة قوية، ووضح عليهم أنهم يحفظون طريقة منتخب مصر بسبب المواجهات الكثيرة التي جمعت المنتخبين في السنوات الأخيرة. وأضاف المحمدي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN sports: «دافعنا بشكل جيد في ظل تألق محمد الشناوي الذي يقدم بطولة قوية، وأود التأكيد على أن الفوز أهم من الأداء في مثل هذه البطولات، التي تشهد تدرجا في المستوى في المراحل النهائية».
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كيف علقت الصحف الإنجليزية على تأهل مصر في كأس الأمم؟

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
مصر-والكونغو (3)

إثارة ومتعة وتأهل.. أبرز مشاهد خامس أيام أمم إفريقيا

أقيمت مساء الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ التقى منتخب نيجيريا مع نظيره الغيني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب أوغندا نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة ذاتها وشهدت هذه المباريات تأهل مصر ونيجيرا للدور التالي بالبطولة.
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