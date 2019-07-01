رياضة

رئيس الزمالك يهدد بعدم استكمال الدوري بسبب جنش

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٧ ص
جنش
جنش
أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه الشديد بسبب إصابة حارسه محمود عبد الرحيم جنش أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني، قبل أيام قليلة. وكان جنش قد أُصيب خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في «وتر إكيليس»، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، إن فريقه أصبح حاليًا بحارس واحد هو عمر صلاح، نظرًا لإصابة عماد السيد، ثم جنش مع المنتخب، معلقًا: «يجب على اتحاد الكرة حل هذه الأزمة». وشدد: «لن يلعب الزمالك مبارياته المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز بحارس
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