رئيس الزمالك يهدد بعدم استكمال الدوري بسبب جنش
تحرير:سعد الدين محمود
٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٧ ص
جنش
أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه الشديد بسبب إصابة حارسه محمود عبد الرحيم جنش أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني، قبل أيام قليلة.
وكان جنش قد أُصيب خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في «وتر إكيليس»، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة.
وخرج جنش من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، إن فريقه أصبح حاليًا بحارس واحد هو عمر صلاح، نظرًا لإصابة عماد السيد، ثم جنش مع المنتخب، معلقًا: «يجب على اتحاد الكرة حل هذه الأزمة».
وشدد: «لن يلعب الزمالك مبارياته المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز بحارس
وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، إن فريقه أصبح حاليًا بحارس واحد هو عمر صلاح، نظرًا لإصابة عماد السيد، ثم جنش مع المنتخب، معلقًا: «يجب على اتحاد الكرة حل هذه الأزمة».
وشدد: «لن يلعب الزمالك مبارياته المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز بحارس واحد، ويجب أن يكون هناك حلًا من اتحاد الكرة، بالسماح للنادي بقيد حارس جديد بدلًا من جنش خاصة أن الأخير أصيب في تدريب المنتخب وليس في مباراة وهذا حق الزمالك الطبيعي».
وكان خالد جلال، مدرب الزمالك، قد أكد ثقته بأيمن طاهر، مدرب حراس الفريق، لتجهيز الثلاثي عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف، خلال المرحلة المقبلة لتعويض غياب جنش الحارس الأساسي للفريق، خاصة في ظل استعدادات الفريق لخوض مباريات قوية بعد نهاية بطولة الأمم الإفريقية، بداية من شهر يوليو الجاري.