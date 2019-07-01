رئيس الزمالك يفتح النار على كهربا: كنت بتركب توك توك

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص

كهربا

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، بسبب انقطاعه عن التدريبات طيلة الأيام الماضية، قائلًا: «كهربا أثبت أنه ناكر للجميل رغم أن الزمالك صاحب الفضل عليه، وجعله يجمع أكثر من 150 مليون جنيه بسبب إعارته مرتين لنادي اتحاد جدة السعودي». وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، أن كهربا بعد أن كان يركب "توك توك" أصبح يركب الآن سيارة ثمنها 20 مليون جنيه، بسبب فضل نادي الزمالك عليه.

وأكد، أن عقد اللاعب صاحب الـ25 عامًا مع النادي يمتد لثلاث سنوات مقبلة، والحديث عن انتقاله للنادي الأهلي غير منطقي، خاصة أن العقد موثق في اتحاد الكرة، وأن كهربا كان يتقاضى راتبه عن العقد الجديد، فكيف يتحدث الآن عن عدم توثيق العقد وعدم اعترافه به؟ وتابع موجهًا حديثه لكهربا: «ستعود لاستكمال عقدك