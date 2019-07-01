سوريا تُحبط هجمات صاروخية إسرائيلية على دمشق وحمص

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص

صواريخ - أرشيفية

تصدت الدفاعات الجوية السورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لعدوان بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا التي تحدثت عن مقتل 4 مدنيين جراء الهجمات. وأوردت وكالة سانا في خبر عاجل أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بالصواريخ في ريف دمشق وحمص"، مشيرة إلى أنها أسقطت عددا منها، ولم توجه سانا أصابع الاتهام لأي جهة، وهي عادة ما تستخدم كلمة "عدوان" حين تتهم إسرائيل بشن غارات ضد مواقع عسكرية في البلاد، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت وسائل إعلام سورية في وقت لاحق عن مقتل أربعة مدنيين جراء تلك الهجمات.وعادة ما تبرر إسرائيل غاراتها وهجماتها على سوريا باستهداف مخازن أسلحة أو مواقع لحزب الله أو الحرس الثوري الإيراني.وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مؤكدة أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية