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مش هتروحي الحمام.. ماذا حدث داخل مدرسة السنبلاوين بنات؟

أولياء الأمور شاهدوها وهي تسقط من الدور الثاني وأثارت الواقعة اضطراب وقلق بينهم وتجمهروا حول بوابة المدرسة مطالبين بالاطمئنان عليها وكشف أسباب سقوطها
تحرير:رانيا الديداموني ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ ص
امتحانات الثانوية - أرشيفية
امتحانات الثانوية - أرشيفية
لو بنت راجل اعمليها"، جملة جعلت حياة الطالبة "ريناد.ش.س"، البالغة من العمر 17 عامًا، في خطر، إذ قفزت من شباك لجنتها مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية، من الدور الأول علوي، بسبب إصابتها بنزلة معوية، ورفض الملاحظون ذهابها إلى الحمام، بعد شد وجذب مع الملاحظين وفشل جميع محاولات الاستعطاف، حيث لم تتحمل الطالبة الألم واستجابت إلى التحدي وقفزت من الشباك، وسط صراخ وهلع زملائها باللجنة، وذلك أول أمس السبت أثناء امتحان مواد علم النفس والجيولوجيا والرياضة.
قال والد الطالبة، إنها مصابة بنزلة معوية تسبب لها إسهال ومغص، وطلبت من الملاحظين مرارًا الذهاب إلى الحمام، وتفتيشها ذاتيًا وإرسال أحد المراقبات معها لإثبات حُسن النية، إذ كانت تتلوى من الألم، ولكن منعوها.وتابع: "البنت كملت الامتحان وتحملت الألم، وطلبت تسليم كراسة الإجابة في النصف ساعة الأخيرة من الوقت،
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

والدة طالبة تستغيث بالوزير: بنتي أصيبت بشلل في امتحان الفيزياء

استغاثت ولاء السعيد ولية أمر مايا أحمد أبو عيطة، طالبة في الصف الثالث الثانوي العام بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات، في زفتى الغربية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مما حدث لابنتهاء في أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، إذ حدث لها شبه شلل مؤقت في يدها اليمنى ولم تستطع تحريك يدها بعد كل محاولات طبيبة المدرسة معها. وطالبت في الاستغاثة بحق ابنتها في أخذ درجتها كاملة في الدور الثاني، إذ إنها متفوقة دراسيا وما حدث معها ليس لها ذنب فيه وخارج عن إرادتها، كما طالبت بمحاسبة المسئولين في اللجنة إذ إنهم كانوا سببا في ضياع حقها ورفضوا إخراجها للعلاج، بحسب قولها.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة العشرين

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأحد، إلى أرض الوطن، قادمًا من اليابان بعد زيارة استغرقت عدة أيام، شارك خلالها فى "قمة العشرين" بمدينة أوساكا اليابانية. وتأتى زيارة السيسى، إلى اليابان للمشاركة فى قمة العشرين تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة. وعقد الرئيس السيسى، خلال مشاركته فى قمة العشرين، لقاءات جماعية وثنائية، شملت 8 من زعماء أهم وأكبر دول العالم، فضلا عن لقاءات مثمرة مع 4 من كبار المسؤولين الدوليين.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يصدق على ربط الموازنة العامة لسنة «2019-2020»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019- 2020، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد. ووافق مجلس النواب بشكل نهائي في أثناء جلسته العامة، في 24 يونيو الجاري، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
عدادا-كهرباء (2)

الزيادة تطبق غدا.. اعرف أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

بزيادة 14,9% عن العام الماضي، تُطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الإثنين، الأول من شهر يوليو، الأسعار الجديدة على مختلف شرائح الاستهلاك التي أعلنت عنها الوزارة رسميًّا أكثر من مرة. وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال في مؤتمر الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، الذي أقيم في 21 مايو الماضي، إن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ 23%، لافتا إلى أن خطة رفع الدعم كان من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2019. وأوضح الوزير أنه مع ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5.
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الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (1)

ضبط طالبة حاولت الغش بسماعة أذن في الدقهلية

تمكن مراقب داخل لجنة مدرسة أجا الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط طالبة ثانوية عامة شعبة علمي علوم، تستقبل إجابات مادة الكيمياء من خلال سماعة أذن موصولة بهاتف محمول. وتم ضبط التليفون والسماعة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالبة. وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن المراقب باللجنة ضبطها، بعد أن شك في محاولاتها الحديث و الاستماع لإجابات، بتفتيشها عثر على السماعة.
طلاب -الثانوية(2)

كسور وضيق تنفس.. حصيلة امتحانات الثانوية في الدقهلية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 5 حالات تنوعت بين الإغماء وصداع وضيق في التنفس والكسور بين الطلاب، اليوم الأربعاء، أثناء أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات واستقرت حالتهم الصحية، وتحررت المحاضر اللازمة. حيث أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، في لجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية، ونقلت إلى استقبال مستشفى أجا المركزي، وتلقت الرعاية اللازمة، وسط تكدس الأهالي في محيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (3)

إغماء طالبة ثانوي في امتحان الكيمياء بالدقهلية

أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، بلجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في الساعة الأولى من امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضيات، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا. ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، بعد أن استقرت حالتها الصحية، وتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، مما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.
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