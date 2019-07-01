وفاة الفنان عزت أبو عوف عن عمر يناهز 70 عامًا

تحرير:إسلام الشاذلي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ ص

عزت أبو عوف

توفى اليوم الإثنين، الفنان عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة التي مكث بها نحو شهر ونصف تقريبًا. يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، حيث كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم الكبير تامر حسنى. وكان أبو عوف قد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، منذ أيام، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية.

عزت أبو عوف ولد في 21 أغسطس عام 1948، وقد كانت بدايته وإخوته في فرقة الفور إم، التي أسهمت في شهرته، قدم أيضا مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين، وبدأ التمثيل عام 1992، حيث ساعد العديد من المطربين في السينما وغيرها، ويعتبر أول من اكتشف المطرب محمد فؤاد وقدمه لفرقته الفور إم، ومن ثم أصبح مستقلا وتربطه