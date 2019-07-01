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وفاة الفنان عزت أبو عوف عن عمر يناهز 70 عامًا

تحرير:إسلام الشاذلي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ ص
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
توفى اليوم الإثنين، الفنان عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة التي مكث بها نحو شهر ونصف تقريبًا. يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات، خاصة أنه كان يعانى من تعب فى الكبد والقلب، حيث كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم الكبير تامر حسنى. وكان أبو عوف قد تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، منذ أيام، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية.
عزت أبو عوف ولد في 21 أغسطس عام 1948، وقد كانت بدايته وإخوته في فرقة الفور إم، التي أسهمت في شهرته، قدم أيضا مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين، وبدأ التمثيل عام 1992، حيث ساعد العديد من المطربين في السينما وغيرها، ويعتبر أول من اكتشف المطرب محمد فؤاد وقدمه لفرقته الفور إم، ومن ثم أصبح مستقلا وتربطه
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أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، محبي الفنان عزت أبو عوف على صحته، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»: إن حالته مستقرة، وطلب من الجمهور الدعاء له. وكان الفنان عزت أبوعوف نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية، وطالبت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، عبر فضائية mbc مصر، جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما يتم نشره عن الحالة الصحية لأبو عوف لأن له أسرة ومحبين ومعجبين وتهمهم حالته الصحية ويتابعون كل حرف ينشر عنه باهتمام شديد.
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محمد هنيدي بجدة لعرض «3 أيام في الساحل» (صور)

وصل الفنان محمد هنيدي وفريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل" إلى جدة لعرض العمل هناك، حسبما أعلنت صفحة "كايرو شو" المنتجة للمسرحية عبر حسابها على "فيسبوك" وكتب مسئول الصفحة "هنيدي ونجوم الساحل في جدة، وبروفات مكثفة فور الوصول". وتابع: "وصل نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي وأسرة مسرحية 3 أيام في الساحل مدينة جدة في أولى الجولات الخارجية للعمل، استعدادا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءا من الأربعاء المقبل 3 يوليو على "المسرح العربي" الذي تم تشييده على أحدث طراز بمنطقة أبحر.
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شقيقة ريهام سعيد تكشف حقيقة مرضها: بلاش تأليف

حرصت رانيا شقيقة الإعلامية ريهام سعيد على توضيح حقيقة مرض شقيقتها بعد تداول عدد كبير من الأخبار تفيد بأنه مرض جلدي، وكتبت عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: "للناس اللي عاوزة توضيح، ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف إنه يطلع على العين والمخ، حاجه ملهاش أي علاقه بالجلد واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة، وهي الآن بتخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة، وتابعت: "تصحيح لبعض البوستات الخاطئة موضوع إن جالها ميكروب في الجلد يؤدي إلى تساقط الجلد ده كلام مش صحيح خالص".
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عزت-ابو-عوف

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، محبي الفنان عزت أبو عوف على صحته، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»: إن حالته مستقرة، وطلب من الجمهور الدعاء له. وكان الفنان عزت أبوعوف نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية، وطالبت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، عبر فضائية mbc مصر، جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما يتم نشره عن الحالة الصحية لأبو عوف لأن له أسرة ومحبين ومعجبين وتهمهم حالته الصحية ويتابعون كل حرف ينشر عنه باهتمام شديد.
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أشهر أدوار محمد أبو الوفا.. البداية مع يحيى الفخراني

بدأ الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض وتم دفنه في مقابر عائلته في محافظة الفيوم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون عام 2005 من خلال مسلسل "المرسى والبحار" للمخرج أحمد صقر والمؤلف محمد جلال عبد القوي، بطولة النجوم يحيى الفخراني ومحسنة توفيق وجميل راتب وسلوى خطاب وأنوشكا ورجاء أمين وشيري عادل وراندا البحيري، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتليفزيون.
محمد-ابو الوفا

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

توفي صباح اليوم السبت، الفنان محمد أبو الوفا، وفقًا لما أعلنه نجله "إسلام" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي في ذمة الله". وأكد الفنان منير مكرم أن الفنان الراحل سيُدفن في مدافن عائلته في محافظة الفيوم اليوم، عقب أداء صلاة الجنازة عليه. وكان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، ويعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" على إحدى القنوات المشفرة، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.
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إقامة عزاء المخرج محمد النجار في مسجد عمر مكرم

يقام يوم الجمعة المقبل عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم فى التحرير، بحسب مقربين من عائلة المتوفى، وذلك عقب صلاة المغرب، وقد أقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد المشير بالتجمع الخامس. "النجار" رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقد نعته وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قائلة إن الراحل قدم أعمالا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن، وعبرت عن واقع المجتمع.
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