احتجت والدته على اللعب.. طالب يشنق نفسه بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ ص

طالب يشنق نفسه - أرشيفية

"هو أنا خدت الإجازة علشان تحبسوني؟".. كلمات رددها طالب في العقد الثاني من العمر، لوالدته التى لطالما رفضت منحه حرية الاختلاط والنزول للعب واللهو مع أصدقائه وأبناء الجيران، الأمر الذي كان له أثر سيئ على نفسيته فاتخذ قرار الانتحار بعد أن فشلت كل محاولات إقناع أسرته بضرورة منحه الحرية ولو لبعض الوقت وعقب انتهاء أخر مشادة كلامية مع والدته دخل غرفته وقرر التخلص من حياته معتقدا أنه بذلك قد قضى على الجحيم الذي يعيشه منفذا حكم الإعدام في نفسه بواسطة حبل يتدلى من "جنش" بسقف غرفته شرق الإسكندرية.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغًا بانتحار طالب فى المرحلة الاعدادية والعثور عليه جثة معلقة بسقف غرفته. على الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال وضباط ومأمور القسم إلى موقع البلاغ بأحد الشوارع المتفرعة من