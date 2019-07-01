جريمة

احتجت والدته على اللعب.. طالب يشنق نفسه بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ ص
طالب يشنق نفسه - أرشيفية
طالب يشنق نفسه - أرشيفية
"هو أنا خدت الإجازة علشان تحبسوني؟".. كلمات رددها طالب في العقد الثاني من العمر، لوالدته التى لطالما رفضت منحه حرية الاختلاط والنزول للعب واللهو مع أصدقائه وأبناء الجيران، الأمر الذي كان له أثر سيئ على نفسيته فاتخذ قرار الانتحار بعد أن فشلت كل محاولات إقناع أسرته بضرورة منحه الحرية ولو لبعض الوقت وعقب انتهاء أخر مشادة كلامية مع والدته دخل غرفته وقرر التخلص من حياته معتقدا أنه بذلك قد قضى على الجحيم الذي يعيشه منفذا حكم الإعدام في نفسه بواسطة حبل يتدلى من "جنش" بسقف غرفته شرق الإسكندرية.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغًا بانتحار طالب فى المرحلة الاعدادية والعثور عليه جثة معلقة بسقف غرفته. على الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال وضباط ومأمور القسم إلى موقع البلاغ بأحد الشوارع المتفرعة من
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طعنة بالفخذ.. تفاصيل قتل عاطل زوجته العرفي بالقناطر

كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة منتصف ليلة أمس السبت وخيم السكون نسبيًّا على منطقة خلف باتا بكورنيش القناطر الخيرية، لا سيما مع قيام أصحاب الأنشطة بإغلاق محالهم التجارية، وفجأة انطلقت صرخات مدوية هرع على أثرها عدد من المواطنين نحو مصدر الصوت، لاستبيان الأمر فوجدوا إحدى السيدات غارقة في دمائها وبصحبتها رجل البعض يعرف أنها زوجته، وحمل الزوج زوجته المصابة وصعد بها إلى محل سكنهما وتركها ونزل مسرعا وعادت الصرخات تعلو من جديدة فتطوع بعض الأهالي في الصعود إلى الشقة وكانت المفاجأة.
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ثعابين سامة وحرباء بحوزة راكب بمطار القاهرة

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خوفًا من فقدان والده.. انتحار طبيب في الإسكندرية

ليس أغلى على الإنسان من الوالدين، فهما بمثابة الأمان لكل إنسان يولد حتى يكبر ومهما بلغ من العمر فلا يوجد أغلى عليه منهم ولا يتحمل أي إنسان فقدانهما، إلا أن فكرة فقدان والد طبيب فى مقتبل العمر تسببت له فى اكتئاب وتحول إلى يأس تسبب معه أن يصل للاكتئاب التى توصل الإنسان للموت فى كثير من الأحيان، وهو ما ينطبق على حالة طبيب شاب أقدم على الانتحار قفزًا من أعلى عقار بجوار كنيسة القديسين بمنطقة سيدى بشر، شرق الإسكندرية، وذلك خوفًا من فقدان والده المصاب بمرض خطير.
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هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.
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3 قتلى و4 مصابين في تصادم ملاكي وموتوسيكل بالفيوم

تسبب حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية، في مصرع 3 طلاب وإصابة 4 أشخاص، حيث تبلغ لمركز شرطة سنورس، من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين بطريق بحيرة قارون "طريق فردي ذو اتجاهين" أمام قاعة مرجانة. على الفور، انتقلت قوات المباحث والمرور، وتبين أنّ طرفي المصادمة كل من السيارة رقم 75819 ملاكي الفيوم، قيادة "محمد.ح.ع.ا 33 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقته شقيقه "محمود.ح.ع.أ" 30 عامًا، حاصل على دبلوم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"علاء.م.م 30 عامًا، ومصاب بسحجات بالوجه، جميعهم مقيمون ببندر أبشواي.
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«قتلوها وحدفوا الجثة».. قصة وفاة الطفلة سندس

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