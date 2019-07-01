حدث في مثل هذا اليوم.. وصول أسطول نابليون إلى مصر

في مثل هذا اليوم 1 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1798: وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب. في عام 1839: عبد المجيد ابن محمود خان الثاني يتولى العرش العثماني خلفًا لأبيه السلطان محمود الثاني. في عام 1968: 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.
في عام 1994: ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.في عام 965: ولد ابن الهيثم، عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي.في عام 1872: ولد خليل مطران، شاعر لبناني.في عام 1927: ولد رفعت الجمّال، المصري الذي اخترق إسرائيل واشتهر تحت اسم رأفت الهجان.في عام 1930: ولد مصطفى العقاد، منتج ومخرج سينمائي
في عام 1994: ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.
في عام 965: ولد ابن الهيثم، عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي.
في عام 1872: ولد خليل مطران، شاعر لبناني.
في عام 1927: ولد رفعت الجمّال، المصري الذي اخترق إسرائيل واشتهر تحت اسم رأفت الهجان.
في عام 1930: ولد مصطفى العقاد، منتج ومخرج سينمائي سوري / أمريكي.
سليمة خضير، ممثلة عراقية.
في عام 1936: ولد عبد الواحد زكي راضي، قارئ مصري.
في عام 1941: ولد مايرون سكولز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1997.
في عام 1277: وفاة الظاهر بيبرس، سلطان المماليك.
في عام 1971: وفاة وليم لورنس براغ، عالم فيزياء أسترالي حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.
في عام 1974: وفاة خوان بيرون، رئيس الأرجنتين.
في عام 1995: وفاة محمد الموجي، موسيقي مصري.