حدث في مثل هذا اليوم.. وصول أسطول نابليون إلى مصر

تحرير:إسلام الشاذلي ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ ص

نابليون بونابرت

في مثل هذا اليوم 1 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1798: وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب. في عام 1839: عبد المجيد ابن محمود خان الثاني يتولى العرش العثماني خلفًا لأبيه السلطان محمود الثاني. في عام 1968: 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.

في عام 1994: ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.في عام 965: ولد ابن الهيثم، عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي.في عام 1872: ولد خليل مطران، شاعر لبناني.في عام 1927: ولد رفعت الجمّال، المصري الذي اخترق إسرائيل واشتهر تحت اسم رأفت الهجان.في عام 1930: ولد مصطفى العقاد، منتج ومخرج سينمائي