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أردوغان يتهم أطرافا بدفع أموال لدفن قضية خاشقجي

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ ص
الصحفي جمال خاشقجي
الصحفي جمال خاشقجي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بعض الأشخاص يدفعون أموالا طائلة لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب "رويترز". ولم يحدد الرئيس التركي في تصريحات صحفية أمس الأحد هوية بعض الأشخاص، الذين يتهمهم بالسعي لدفن قضية خاشقجي. وشدد أردوغان في وقت سابق على هامش مشاركته في أعمال قمة العشرين في اليابان، على ضرورة محاسبة كل الضالعين في الجريمة "من أسفل الهرم إلى أعلاه"، داعيا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الكشف عن قتلة الصحفي، الذي توصلت التحقيقات التركية إلى أنه جرى قتله بطريقة مروعة وتقطيع جثته ثم إتلافها.
وكان سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، قد قال إن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ما تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد المملكة من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم
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إيران: نبذل ما في وسعنا لتقليل آثار عقوبات أمريكا

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، إن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم". وفي ذات السياق، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس الماضي: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".
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هل انتصرت الصين على ترامب في قمة العشرين؟

توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى اتفاق هدنة بشأن الحرب التجارية بين البلدين، في خطوة هزت الاقتصادات والأسواق في جميع أنحاء العالم، نظرًا للنتائج التي تحملها، سواء إلغاء فرض تعريفات جديدة، أو تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المدمرة ضد شركة هواوي. ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة لاتفاق السلام المبدئي الذي توصل إليه الرئيس ترامب ونظيره الصيني، أمس السبت، يمكن أن يعزز عملية تعديل واسعة النطاق للنظام الاقتصادي العالمي، والذي يقوض في الأساس دور الصين.
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ترامب يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة البيت الأبيض

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ترامب يوجه صفعة جديدة لأردوغان في قمة العشرين

راهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قمة مجموعة العشرين، التي عُقدت في اليابان، لإنهاء الخلافات السياسية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أو على الأقل تحريك المياه الساكنة بين البلدين على خلفية شراء أنقرة صفقة صواريخ دفاعية روسية من طراز S-400. ومن المحتمل أن يؤدي اجتماع الرئيس دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان إلى فرض مزيد من العقوبات، خاصة أن البلدين يسيران في "مسار تصادمي" حول القضايا الجيوسياسية، وهو الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى تمسك كل منهما بموقفه بشأن الصفقة الشهيرة.
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الجبير: مقتل خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية، عادل بن أحمد الجبير، إن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها. وأضاف الجبير، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء، أن المملكة شرعت - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها.
خديجة-خطيبة-خاشقجى

ماذا قالت خطيبة خاشقجي عن التقرير الأممي؟

بعد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، رحّبت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، بالتقرير ووصفته بأنه "تطور محل ترحيب". وكتبت جنكيز تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر" باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "دعوة المقررة الأممية الخاصة، للتحقيق مع (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في مقتل حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب". وأضافت أنه يتعين الآن أن يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي بناء على هذه التوصية، كما شددت على ضرورة "تحقيق العدالة وكشف الحقائق".
وزير-الخارجية-التركي-جاويش-أوغلو

أول تعليق تركي على نتائج التحقيق الأممي في قتل خاشقجي

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إنها تدعم تقرير المقررة الأممية المعنية بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء دخوله القنصلية في إسطنبول لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجة من خطيبته، إذ كتب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ندعم بقوة تقرير مقررة الأمم المتحدة أجنيس كالامارد لتسليط الضوء على جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية.
محمد-بن-سلمان

أدلة جديدة.. تحقيق أممي يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

تطور جديد يعيد قضية جمال خاشقجي، إلى الساحة الدولية بعد مرور نحو 8 أشهر على مقتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، واتهام مسؤولين سعوديين بقتله، وإحالتهم للتحقيق من قبل الرياض، وسط تلميحات تركية بأن قتل الصحفي المعارض جاء من شخصية رفيعة بالمملكة، تطورت إلى اتهامات غير مباشرة بتورط الرجل الثاني في المملكة وسط نفي سعودي مستمر، لكن الجديد هو التقرير الذي خلصت فيه محققة بالأمم المتحدة، إلى أن هناك أدلة تشير لمسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن عملية قتل خاشقجي، والتي وصفها ابن سلمان بـ"الجريمة المؤلمة".
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