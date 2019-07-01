أردوغان يتهم أطرافا بدفع أموال لدفن قضية خاشقجي

تحرير:التحرير ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ ص

الصحفي جمال خاشقجي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بعض الأشخاص يدفعون أموالا طائلة لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب "رويترز". ولم يحدد الرئيس التركي في تصريحات صحفية أمس الأحد هوية بعض الأشخاص، الذين يتهمهم بالسعي لدفن قضية خاشقجي. وشدد أردوغان في وقت سابق على هامش مشاركته في أعمال قمة العشرين في اليابان، على ضرورة محاسبة كل الضالعين في الجريمة "من أسفل الهرم إلى أعلاه"، داعيا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الكشف عن قتلة الصحفي، الذي توصلت التحقيقات التركية إلى أنه جرى قتله بطريقة مروعة وتقطيع جثته ثم إتلافها.

وكان سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، قد قال إن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ما تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد المملكة من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم